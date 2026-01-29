"3 nên 2 không" khi chọn ốc ngon không lo ngậm hóa chất

Lợi ích ăn ốc thường xuyên

Ốc là món ăn vặt khoái khẩu của nhiều người của người Việt. Loại thực phẩm này chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu, ít chất béo, giàu protein cùng vitamin và khoáng chất quan trọng như magie, selen, vitamin E, phốt pho.

- Magie: Bổ sung Magie thường xuyên giúp xương răng chắc khỏe, hỗ trợ chuyển hóa năng lượng và điều hòa các chất dinh dưỡng khác. Một khẩu phần ốc 85g cung cấp hơn 50% lượng magie khuyến nghị hằng ngày.

- Selen: Đây là một chất cần thiết cho hệ miễn dịch, nội tiết, đồng thời có tác dụng chống oxy hóa, giảm nguy cơ ung thư và bệnh tim mạch.

- Vitamin E: Loại vitamin này giúp bảo vệ tế bào khỏi gốc tự do, góp phần giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng, tiểu đường hay rối loạn thần kinh.

- Phốt pho: Khoáng chất này giúp duy trì mật độ xương, hỗ trợ sản xuất ADN, ARN và quá trình chuyển hóa năng lượng.

Ăn nhiều ốc có tốt không?

Theo các chuyên gia, ăn ốc vừa phải sẽ có lợi, nhưng nếu ăn quá nhiều lại gây hại. Cụ thể ốc chứa nhiều cholesterol, dễ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Ngoài ra, lượng phốt pho cao trong ốc có thể cản trở hấp thu canxi, từ đó làm tăng nguy cơ loãng xương nếu ăn quá thường xuyên mà không bổ sung đủ canxi.

Ăn quá nhiều ốc trong một bữa còn có thể gây khó tiêu, đầy bụng. Vì vậy, khuyến nghị chỉ nên ăn ốc 1-2 bữa mỗi tuần, tránh lạm dụng.

Ốc là món ăn vặt khoái khẩu của nhiều người. Về dinh dưỡng, ốc ít chất béo, giàu protein và vitamin cùng khoáng chất cần thiết cho cơ thể như magie, selen, vitamin E và phốt pho. Mặc dù thơm ngon, bổ dưỡng nhưng trong ốc lại có rất nhiều ký sinh trùng sinh sống có thể gây bệnh cho con người, chẳng hạn như nhiễm giun lươn, sán lá gan (bao gồm sán lá gan nhỏ và sán lá gan lớn), sán lá ruột, sán máng…

Theo đó những nhóm người được khuyến cáo không nên ăn ốc:

- Những người đang bị ho, hen suyễn: Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Đại Học Tokyo - Nhật Bản, những người bị ho hay hen suyễn khi ăn các loại hải sản như ốc sẽ khiến tình trạng của bệnh ngày càng nặng hơn. Do đó, để tránh tình trạng bệnh thêm nặng nên tránh ăn hải sản để bảo vệ cơ thể được tốt nhất.

- Những người bị bệnh gout, viêm khớp, huyết áp cao: Trong ốc giàu chất đạm và canxi. Một chế độ ăn nhiều đạm dễ làm sản sinh axit uric, gây ra các cơn đau khớp dữ dội. Khi tình trạng này kéo dài có thể làm tích tụ và lắng đọng các tinh thể muối urat ở ổ khớp, gây nhức buốt cho người bệnh. Do đó, đối với những người bị bệnh gout nên hạn chế ăn.

- Những người đang bị dị ứng: Nhóm người này hạn chế ăn ốc. Đối với những người hay bị dị ứng, nếu muốn ăn cua, ốc, nên hỏi ý kiến bác sĩ trong việc ăn loại thực phẩm này hoặc nên sử dụng một lượng nhỏ để quan sát dấu hiệu của cơ thể, nếu thấy ăn sau vài phút hoặc vài giờ xuất hiện mề đay, ngứa, nôn nao… thì nên ngưng việc ăn ốc và đến bệnh viện để điều trị.

Mẹo hay chọn ốc ngon không lo "ngậm" hóa chất

Để chọn ốc ngon, hãy chọn những con có mày nằm sát mép ngoài, cầm nặng tay, khi chạm vào mày thì thụt nhẹ vào bên trong (ốc sống). Ngâm ốc trong nước vo gạo, nước chanh/giấm, ớt tươi, hoặc thau kim loại khoảng 1-2 tiếng để ốc nhả hết chất bẩn, nhớt, khử mùi hóa chất và bùn đất, giúp thịt ốc sạch, giòn ngon.

Khi chọn mua ốc, để biết được ốc có ngon, đầy béo hay không bạn có thể dùng tay ấn nhẹ vàng miệng ốc, nếu vảy ốc nằm ngay sát miệng ốc thì chứng tỏ con ốc đó béo, nếu vảy thụt sâu vào trong thì con ốc đó gầy.

Một mẹo hay khi ăn ốc bạn nên ăn vào thời điểm những ngày đầu trăng hoặc cuối trăng, lúc này con ốc béo, đầy thịt không có con ốc con.

Muốn ốc luộc thơm ngon như ngoài hàng, đầu tiên hãy lựa chọn những con ốc tươi, vỏ sáng bóng, khi chạm vào miệng ốc sẽ khép lại. Với các loại ốc phổ biến như ốc bươu, ốc mít hay ốc hương, nên lựa chọn mua vào buổi sáng sớm tại các chợ hải sản để đảm bảo độ tươi ngon.

Ngâm ốc đúng cách sẽ giúp loại bỏ bùn đất và mùi hôi. Các bà nội trợ có thể dùng nước vo gạo, thêm vài lát ớt hoặc dao sắt để kích thích ốc nhả sạch bẩn. Thời gian ngâm từ 2 đến 3 giờ và đây là bước quan trọng giúp món ốc giữ được hương vị thơm ngon tự nhiên, không còn mùi tanh của bùn khi luộc.

Cách luộc ốc với sả, lá chanh và gừng thơm ngon

Luộc ốc với sả, gừng và lá chanh sẽ giúp mùi thơm thêm phần hấp dẫn. Hãy cắt khúc nhỏ củ sả rồi đập dập giúp dậy mùi thơm, gừng thái lát mỏng giúp khử mùi tanh, lá chanh mang lại hương thơm dịu nhẹ khi luộc ốc. Xếp phần sả xuống đáy nồi, đổ ốc lên trên và rải thêm vài lát gừng, lá chanh.

Luộc ốc không nên cho quá nhiều nước, chỉ cần khoảng 1/3 nước so với lượng ốc trong nồi, đậy nắp và đun lửa to cho đến khi sôi. Khi sôi nước, mở vung để tránh mùi tanh bị hấp ngược vào ốc. Luộc ốc thêm khoảng 2 - 3 phút cho chín đều và lưu ý không nên luộc quá lâu sẽ khiến thịt ốc bị dai.

Cách pha nước chấm ốc "bất bại"

Món ốc luộc sẽ thiếu sự trọn vẹn nếu không có bát nước chấm chuẩn vị. Công thức phổ biến bao gồm nước mắm, đường, nước cốt chanh, tỏi, gừng, ớt băm nhuyễn và sả thái mỏng. Đường nên được khuấy tan trong nước cốt chanh trước khi thêm nước mắm vào nhằm đạt hương vị hài hòa giữa ngọt, mặn, chua, cay.

Một mẹo nhỏ để nước chấm chuẩn vị là giã nhuyễn gừng và tỏi, sau đó khuấy cùng hỗn hợp mắm chanh ớt. Thêm một chút lá chanh thái sợi để tăng hương vị khi chấm ốc luộc.