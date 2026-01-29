Loại cây ví như "thần dược" cho sức khỏe, hóa ra người Việt lại chỉ trồng làm cảnh

Công dụng bất ngờ

Nha đam (lô hội), tên khoa học Aloe vera, A. barbadensis, A. vulgaris là một chi gồm nhiều loài khác nhau, nguồn gốc từ Bắc Phi. Một số nhà khoa học lớn tại Hoa Kỳ và Nhật Bản đã tiến hành nghiên cứu chính thức trên thực nghiệm và lâm sàng trong nhiều năm đã chứng minh được hiệu quả của nha đam đối với sức khỏe con người là rất lớn.

Theo Đông y, nha đam có vị đắng, tính mát, quy vào các kinh can, vị, đại tràng. Dược liệu này được sử dụng với tác dụng thanh nhiệt, thông tiện, hỗ trợ điều trị một số chứng như can thực nhiệt, đại tiện táo bón, trẻ em cam tích, phong kinh, đồng thời có khả năng giảm độc của ba đậu.

Theo y học hiện đại, nha đam được ghi nhận có nhiều tác dụng đối với sức khỏe. Nha đam được dùng trong bào chế các chế phẩm hỗ trợ điều trị mụn nhọt, chàm, nấm da; có đặc tính kháng khuẩn, gây tê nhẹ, giúp làm dịu và thúc đẩy quá trình lành vết thương.

Bên cạnh đó, nha đam còn có khả năng chống oxy hóa, giải độc, làm chậm quá trình lão hóa và tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể.

Không chỉ được ví như một loại “thần dược” cho sức khỏe, nha đam còn là nguyên liệu làm đẹp tự nhiên được nhiều người ưa chuộng. Gel nha đam được xem như kem dưỡng ẩm tự nhiên, phù hợp để chăm sóc da mặt và cơ thể. Đặc biệt, với làn da mụn, nha đam giúp làm dịu da, giảm dầu nhờn nhờ chứa nhiều vitamin và enzyme có lợi.

- Nham đam ví như tẩy trang tự nhiên

Gel nha đam có khả năng làm sạch nhẹ nhàng, đặc biệt hiệu quả với vùng da mắt. Chỉ cần cắt lá nha đam, thấm gel vào bông tẩy trang và lau nhẹ nhàng, bạn có thể loại bỏ lớp trang điểm đồng thời giữ ẩm cho da. Đây là giải pháp tẩy trang an toàn, phù hợp để sử dụng hằng ngày.

- Nham đam làm ủ tóc mềm mượt

Thoa gel nha đam lên tóc và da đầu, để ủ trong vài phút trước khi gội lại sẽ giúp tóc khỏe mạnh hơn. Gel nha đam nuôi dưỡng da đầu, giúp tóc mềm mại, giảm xoăn rối và tăng độ bóng tự nhiên.

- Nha đam thúc đẩy mọc tóc

Massage gel nha đam lên da đầu, để khoảng 30 phút rồi gội sạch có thể giúp nang tóc thông thoáng, hỗ trợ hấp thu dinh dưỡng và cân bằng pH. Nhờ đó, tóc khỏe hơn và dễ mọc mới.

- Nha đam làm gel tẩy lông an toàn

Nhờ kết cấu gel mát và giàu ẩm, nha đam có thể dùng như gel cạo râu hoặc tẩy lông tự nhiên. Gel giúp giảm ma sát, làm dịu da và hạn chế kích ứng sau khi cạo.

- Nha đam hỗ trợ giảm hôi miệng và sâu răng

Một số nghiên cứu ghi nhận, nha đam có khả năng giảm mùi hôi miệng, hỗ trợ ngừa sâu răng và bảo vệ nướu nhờ đặc tính kháng khuẩn tự nhiên.

- Nha đam chống nhăn hiệu quả

Nha đam có khả năng cung cấp độ ẩm, giúp da mềm mại và mịn màng. Nhờ đặc tính kháng khuẩn, chống viêm, nha đam hỗ trợ làm dịu da, giảm mụn, mờ vết thâm và hạn chế hình thành mụn mới. Bên cạnh đó, nha đam còn kích thích sản sinh collagen và elastin, thúc đẩy tái tạo tế bào da, giúp làm chậm quá trình lão hóa và giảm nếp nhăn.

- Nha đam làm dịu và hỗ trợ điều trị bỏng

Nha đam từ lâu đã được biết đến như một loại cây "thần kỳ" với vô vàn lợi ích cho sức khỏe và sắc đẹp. Loại cây này là "ứng cứu" hiệu quả khi bị bỏng nhẹ hoặc cháy nắng.

Bôi gel trực tiếp lên vùng da tổn thương giúp giảm đau, giảm ngứa rát nhờ đặc tính chống viêm và giữ ẩm. Đây cũng là lựa chọn phù hợp cho da kích ứng hoặc tổn thương nhẹ.

Một số lưu ý khi sử dụng nha đam trong chăm sóc da

Dù là nguyên liệu thiên nhiên, nha đam vẫn cần được sử dụng đúng cách để đảm bảo an toàn:

Sơ chế nha đam phải sạch, tránh để tay bẩn tiếp xúc với phần gel.

Chọn lá nha đam tươi, nhiều nước để đảm bảo dưỡng chất.

Thử phản ứng dị ứng bằng cách bôi một lượng nhỏ lên cổ tay hoặc sau tai trước khi đắp mặt.

Chỉ đắp mặt nạ 15-20 phút; đắp quá lâu có thể gây khô hoặc kích ứng.

Loại bỏ kỹ lớp nhựa vàng vì có thể khiến da khô và dễ kích ứng.

Ưu tiên đắp mặt nạ vào buổi tối; ban ngày cần bôi kem chống nắng khi ra ngoài.

Khi dùng nha đam tránh để dính vào mắt hoặc vết thương hở; không bôi quá nhiều lên vùng da non.

Không nên tiêu thụ hoặc uống quá nhiều nha đam trong thời gian dài vì có thể gây ảnh hưởng thận.