3 giờ sáng, chợ đầu mối đã đông nghẹt, còn náo nhiệt hơn cả giờ cao điểm tàu điện. Làm mảng ẩm thực hơn 20 năm, tôi quen không ít tiểu thương. Vài hôm trước, anh Dương - một người bán rau lâu năm - vừa châm điếu thuốc vừa thở dài: “Có những loại rau nhìn thì mướt mắt, nhưng nhà tôi tuyệt đối không cho con ăn”.

Câu nói nghe có vẻ phũ phàng, nhưng lại phản ánh đúng một thực tế: trong thế giới rau củ, “chiêu làm đẹp” đôi khi còn tinh vi hơn cả filter trên mạng xã hội. Dưới đây là 5 loại rau quen mặt, nhưng dễ bị xử lý bằng “nước thuốc”, người mua cần đặc biệt cảnh giác.

Trước tiên là giá đỗ không rễ. Giá ngày xưa thường có rễ dài, mùi đậu nhẹ, nhìn mộc mạc. Còn nhiều sạp hiện nay bày loại giá trắng tinh, thân mập, ngắn, không có lấy một sợi rễ nào, trông “hoàn hảo” đến lạ. Theo tiểu thương, loại này thường được ngâm dung dịch kích thích và chất làm trắng, giúp giá lớn nhanh, hút thêm nước, mỗi cân bán ra lời hơn hẳn.

Khi mua, nên chọn giá hơi ngả màu ngà, còn rễ, có mùi đậu tự nhiên. Những cọng trắng sáng bất thường, giòn cứng nhưng vô hương, nên tránh.

Tiếp đến là dưa leo còn hoa, gai nhọn - thứ nhiều người tin là “tươi mới hái”. Thực tế, dưa leo chín tự nhiên thường rụng hoa sớm, quả hơi cong, gai phân bố không đều. Dưa được xử lý chất điều hòa sinh trưởng thì hoa bám rất lâu, quả thẳng đơ như đo bằng thước, gai chỉ cần chạm nhẹ là rụng. Loại này để tủ lạnh dễ nhớt vỏ, khi xào ăn nhạt, thiếu mùi thơm đặc trưng. Đừng ham hình thức, dưa cong nhẹ, gai cứng, sờ thấy “rát tay” lại đáng tin hơn.

Hẹ cũng là “điểm nóng”, nhất là mùa lạnh. Do dễ héo, dễ sâu, một số nơi ngâm gốc hẹ trong đồng sunfat (thường gọi là phèn xanh) rồi xịt thêm chất bảo quản để lá luôn xanh. Hẹ bình thường có màu xanh đậm không đều, gốc hơi tím, cắt ra có dịch. Hẹ bị xử lý hóa chất thường xanh bóng, vết cắt khô, dùng giấy lau có thể để lại vệt xanh nhạt.

Người bán lâu năm khuyên nên chọn bó hẹ nhìn không quá tươi, còn dính đất, trông “quê mùa” nhưng lại an tâm hơn.

Nấm cũng không ngoại lệ. Để che đốm nâu, tăng độ trắng, một số nơi ngâm nấm trong dung dịch tẩy hoặc chất huỳnh quang. Nấm tự nhiên thường có đốm sẫm, bề mặt khô, mùi thơm dịu. Nấm bị tẩy thì ẩm, trơn, có cảm giác bột, thậm chí mùi hắc nhẹ.

Không nên tìm nấm “trắng không tì vết”, vì chính những vết tự nhiên mới là dấu hiệu bình thường.

Cuối cùng là ngồng tỏi. Trong quá trình vận chuyển xa, ngồng tỏi dễ héo, mốc, nên có nơi phun hoặc ngâm chất bảo quản nồng độ cao để giữ màu xanh và độ cứng. Ngồng tỏi sạch thường có màu chuyển dần từ ngọn xuống thân, mùi tỏi rõ.

Ngồng tỏi ngâm hóa chất có màu xanh đều, bóng, sờ hơi nhớt, mùi nhạt, khi chần có thể bốc mùi lạ.

Thực chất, những rau “ngậm hóa chất” này đánh trúng tâm lý chuộng tươi, thích đẹp của người mua. Người trong nghề đều biết, rau trồng tự nhiên khó tránh sâu, đốm, hình dáng không đều. Bảo quản đúng quy định là chuyện khác, còn lạm dụng hóa chất hay phụ gia trái phép thì lại là câu chuyện đáng lo.

Khi đi chợ, đừng để vẻ ngoài “hoàn mỹ” đánh lừa. Hãy nhìn kỹ, sờ thử, ngửi mùi, ưu tiên rau theo mùa, nguồn địa phương. Nếu phân vân, hãy chọn những bó rau “xấu xí” hơn một chút - đôi khi đó lại là lựa chọn an toàn hơn cho bữa cơm gia đình.

Nguồn và ảnh: Aboluowang