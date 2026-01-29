Trước Tết, tôi học cách giữ sức: Bài học của một phụ nữ 35+ từng "đuối sức" ngay từ tháng Chạp

Tôi từng nghĩ mệt trước Tết là chuyện bình thường. Ai chẳng vậy, cuối năm công việc dồn dập, nhà cửa bề bộn, đầu óc lúc nào cũng trong trạng thái "chưa xong việc này đã lo việc khác". Nhưng vài năm gần đây, khi bước qua tuổi 38, tôi nhận ra một điều rất rõ: mệt trước Tết của phụ nữ trung niên không còn giống mệt của tuổi 20-30 nữa.

Đó không chỉ là mệt vì bận, mà là mệt sâu - kiểu ngủ không ra ngủ, nghỉ không hồi sức, càng gần Tết càng thấy người cạn năng lượng.

Tôi bắt đầu "xuống sức" từ trước Tết, không phải trong Tết

Khoảng giữa tháng Chạp, tôi thường rơi vào một vòng lặp quen thuộc: Ban ngày làm việc căng, tối về tranh thủ dọn dẹp, mua sắm online, đầu óc vẫn nghĩ tiếp việc chưa xong. Đến lúc lên giường thì… không ngủ được, dù người đã rất mệt.

Có những đêm tôi trằn trọc đến gần 2 giờ sáng, sáng hôm sau dậy vẫn phải đi làm, nhưng đầu óc nặng trĩu, người uể oải. Tôi dễ cáu gắt hơn, ăn uống thất thường hơn và đặc biệt là rất thèm đồ ngọt - một dấu hiệu mà sau này bác sĩ giải thích có liên quan đến rối loạn nội tiết và thiếu năng lượng.

Khi tìm hiểu kỹ hơn, tôi mới hiểu: Cơ thể mình đã khác

Sau một lần khám sức khỏe tổng quát cuối năm, bác sĩ nói với tôi một câu rất thẳng: "Sau 35 tuổi, nội tiết của phụ nữ bắt đầu dao động. Chỉ cần sinh hoạt lệch nhịp vài tuần là giấc ngủ và năng lượng sẽ xuống rất nhanh".

Tôi bắt đầu đọc thêm các tài liệu y khoa và thấy mình… không hề đơn độc. Nhiều nghiên cứu cho thấy phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh dễ bị giảm melatonin - hormone điều hòa giấc ngủ – đồng thời khả năng phục hồi năng lượng cũng kém hơn trước.

Nói cách khác, thức khuya, ăn muộn, căng thẳng trước Tết là "combo đánh gục" phụ nữ 35-45 tuổi nhanh hơn mình tưởng.

Thay đổi đầu tiên tôi làm: Giữ giấc ngủ trước khi nghĩ đến Tết

Thay vì cố gắng "xong việc rồi Tết nghỉ ngơi", tôi tập trung giữ giấc ngủ ngay từ trước Tết. Tôi không ngủ sớm hơn nhiều, nhưng cố định giờ lên giường, hạn chế cầm điện thoại sau 22h.

Điều tôi rút ra là, không để cơ thể thiếu ngủ kéo dài quan trọng hơn việc ngủ bù sau đó. Chỉ cần 5-7 ngày ngủ chập chờn liên tục, tôi đã thấy người xuống sức rõ rệt.

Ăn uống trước Tết: Không phải kiêng, mà là đừng "buông"

Trước đây, tôi hay bỏ bữa sáng để tiết kiệm thời gian, trưa ăn nhanh cho xong, tối thì ăn muộn. Nhưng chính kiểu ăn uống đó khiến tôi càng mệt.

Tôi điều chỉnh lại bằng cách:

Ăn đủ bữa, dù đơn giản

Giảm đồ ngọt, trà sữa, bánh kẹo trước Tết

Tăng rau xanh, chất xơ, thực phẩm giàu omega-3

Chỉ sau khoảng 1-2 tuần, tôi nhận thấy cảm giác mệt sau bữa ăn giảm rõ rệt, không còn kiểu ăn xong chỉ muốn nằm.

Tôi chủ động bổ sung năng lượng, thay vì chờ "đuối" mới chữa

Một thay đổi nữa là tôi không còn đợi đến khi quá mệt mới tìm cách xoay xở. Tôi duy trì các sản phẩm bổ trợ năng lượng và giấc ngủ phù hợp với phụ nữ trung niên – từ sữa dinh dưỡng, vi chất cần thiết đến các sản phẩm hỗ trợ thư giãn nhẹ.

Điều quan trọng với tôi là dùng đều đặn trước Tết, không phải để "uống cho có", mà để cơ thể có nền tảng tốt hơn khi bước vào cao điểm cuối năm.

Nhờ giữ sức từ trước, tôi đi qua Tết nhẹ hơn rất nhiều

Điều khiến tôi bất ngờ là: Tết năm đó, dù vẫn bận rộn, tôi không còn cảm giác kiệt sức. Tôi ngủ tốt hơn, ít cáu gắt hơn và sau Tết không rơi vào trạng thái mệt kéo dài như mọi năm.

Tôi nhận ra một điều rất rõ: Với phụ nữ 35-45 tuổi, chuẩn bị cho Tết không bắt đầu từ dọn nhà hay mua sắm, mà bắt đầu từ việc giữ sức cho chính mình.

Bởi một cái Tết trọn vẹn không phải là khi mình làm được bao nhiêu việc, mà là khi vẫn còn đủ năng lượng để tận hưởng những ngày đầu năm một cách nhẹ nhõm.