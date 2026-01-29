Những loại hạt "quen mặt" ngày Tết nhưng lợi ích sức khỏe ít người biết

Hạt hướng dương: Hạt hướng dương là món ăn quen thuộc trong những ngày tết của người Việt, mang đến vị thơm giòn và hương vị đặc trưng.

Ảnh: Internet.

Không chỉ là một món ăn vặt hấp dẫn, hạt hướng dương còn là nguồn cung cấp vitamin E, axit béo omega-3 và chất chống oxy hóa mạnh mẽ.

Hạt dưa: Hạt dưa hấu mang lại nhiều lợi ích sức khỏe mà ít ai biết đến. Chứa một lượng lớn protein, khoáng chất và chất béo không bão hòa, hạt dưa hấu giúp cải thiện chức năng thần kinh, tăng cường hệ miễn dịch và duy trì sức khỏe tim mạch. Hạt dưa hấu còn có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa và duy trì cân nặng lý tưởng.

Ảnh: Internet.

Hạt dẻ cười: Hạt dẻ là loại hạt không thể thiếu trong mâm mứt tết của nhiều gia đình. Hạt dẻ cười chứa lượng calo thấp nhưng giàu protein và chất xơ, giúp giảm cân hiệu quả. Nghiên cứu chỉ ra ăn hạt dẻ cười giúp giảm mức cholesterol LDL, cải thiện chỉ số khối cơ thể.

Ảnh: Internet.

Hạt dẻ cũng giàu chất xơ và khoáng chất như magiê, kẽm, canxi, giúp cải thiện sức khỏe xương khớp, giảm nguy cơ loãng xương và các vấn đề về khớp.

Hạt óc chó: Hạt óc chó được mệnh danh là "vua của các loại quả" nhờ vào hàm lượng dinh dưỡng vượt trội. Với nguồn omega-3 dồi dào, hạt óc chó giúp bảo vệ tim mạch, giảm nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch và đột quỵ.

Ảnh: Internet.

Ngoài ra, hạt óc chó còn giúp ngăn ngừa lão hóa, bảo vệ não bộ và cải thiện chức năng thần kinh, giúp duy trì sự minh mẫn và khả năng ghi nhớ.

Hạt mắc ca: Hạt mắc ca là một trong những loại hạt đắt giá nhưng lại rất giàu dinh dưỡng. Hạt mắc ca chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn, giúp giảm mức cholesterol xấu trong cơ thể và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Ảnh: Internet.

Hạt mắc ca cũng có tác dụng hỗ trợ giảm cân, giúp duy trì làn da khỏe mạnh, ngăn ngừa lão hóa và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Hạt điều: Hạt điều là một lựa chọn phổ biến trong những mâm bánh mứt tết, với hương vị béo ngậy và thơm ngon. Hạt điều cung cấp một lượng lớn vitamin E, khoáng chất như magiê, phốt pho, và kẽm, giúp duy trì sức khỏe tim mạch, bảo vệ làn da và tóc.

Ảnh: Internet.

Hạt điều còn có khả năng hỗ trợ giảm cân, cải thiện chức năng tiêu hóa và giúp tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa một số bệnh mãn tính.

Hạt hạnh nhân: Hạt hạnh nhân không chỉ ngon mà còn cực kỳ có lợi cho sức khỏe. Hạnh nhân giàu protein, chất xơ, vitamin E và omega-3, giúp cải thiện chức năng não bộ và tăng cường trí nhớ.

Ảnh: Internet.

Hạt hạnh nhân cũng hỗ trợ giảm mức cholesterol xấu trong cơ thể, bảo vệ tim mạch và tăng cường sức khỏe xương khớp.

Hạt bí: Hạt bí còn giúp giảm mỡ thừa, hỗ trợ quá trình giảm cân và duy trì cân nặng lý tưởng. Với khả năng bảo vệ tim mạch, hạt bí là lựa chọn tuyệt vời để duy trì sức khỏe trong suốt mùa tết.

Hạt sen: Hạt sen không chỉ là món ăn truyền thống trong ngày tết mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Ảnh: Internet.

Hạt sen giúp thanh nhiệt, giải độc và cải thiện chất lượng giấc ngủ, đặc biệt là đối với người cao tuổi. Hạt sen còn hỗ trợ giảm căng thẳng, an thần và cải thiện hệ tiêu hóa, mang lại cảm giác thư giãn và dễ chịu cho cơ thể sau những ngày tết bận rộn.

Hạt lanh: Hạnh lanh là nguồn cung cấp axit alpha-linolenic (ALA), một dạng omega-3 có tác dụng giảm viêm và đốt cháy mỡ thừa. Nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Obesity Reviews chỉ ra hạt lanh giàu lignan và chất xơ hòa tan, giúp điều chỉnh đường huyết, cải thiện tiêu hóa, giảm tích trữ mỡ bụng.