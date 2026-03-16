261 chủ xe máy, ô tô trong danh sách sau khẩn trương liên hệ, nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, từ ngày 28/02/2026 đến 06/3/2026, thông qua hệ thống thiết bị kỹ thuật giám sát giao thông đã phát hiện 261 phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông và thực hiện thông báo phạt nguội.

Nguồn ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bắc Ninh

Trong số các vi phạm được ghi nhận, ô tô vượt đèn đỏ có 43 trường hợp, gồm các phương tiện mang biển kiểm soát: 12A-138.60, 12C-052.20, 15A-300.45, 15F-008.09, 15R-157.34, 20H-022.93, 21A-002.04, 29A-515.72, 29C-783.75, 30A-448.38, 30A-842.84, 30F-093.40, 30G-446.20, 30H-714.37; nhóm xe biển 98A gồm 112.92, 190.28, 263.61, 389.80, 467.43, 509.90, 644.93, 651.96, 709.67, 726.02, 746.09, 821.87, 848.51, 865.36, 885.97; cùng các xe 98B-065.57; 98C-256.02, 98C-295.42, 98C-345.56, 98C-349.18, 98C-370.43; 99A-358.56, 99A-406.17, 99A-454.25, 99A-563.21, 99A-721.13, 99A-812.04; 99B-114.21, 99B-139.39.

Bên cạnh đó, vi phạm lấn làn, đè vạch kẻ đường chiếm nhiều nhất với 186 trường hợp. Các phương tiện vi phạm thuộc nhiều tỉnh, thành khác nhau như: 12A-210.40, 12H-7304, 14A-281.66, 14B-032.95, 14K-216.45, 15C-264.30, 17A-290.69, 20A-785.43, 20C-263.14, 20F-004.64; nhóm xe biển Hà Nội như 29A-751.38, 29A-788.22, 29B-178.01, 29B-207.39, 29C-575.09, 29D-083.57, 29E-150.77, 29E-439.50, 29H-174.07, 29H-500.85, 29H-516.25, 29H-883.93, 29T-2598; các xe 30A-115.19, 30A-650.87, 30E-173.94, 30E-838.38, 30E-974.76, 30F-077.28, 30G-255.88, 30H-261.73, 30H-378.91, 30H-446.19, 30H-568.57, 30K-359.45, 30K-553.60, 30K-944.44, 30M-020.75, 30M-546.60, 30M-897.97, 30N-1973, 30T-8513; cùng nhiều phương tiện khác mang biển kiểm soát các tỉnh như 34A, 36K, 37K, 60A, 72C, 88C, 89A, 90A và đặc biệt là nhiều xe mang biển 98 và 99.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 18 trường hợp rẽ trái tại nơi có biển cấm rẽ trái, gồm các phương tiện: 30N-1288, 36K-630.13, 90C-263.84; nhóm xe biển 98A gồm 200.89, 206.80, 206.80, 290.11, 319.40, 455.57, 471.05, 617.82, 654.42, 926.09; cùng các xe 98B-030.90, 98C-177.75, 99A-356.89 và 99B-211.83 (2 trường hợp).

Hành vi dừng, đỗ xe dưới gầm cầu vượt được ghi nhận 4 trường hợp, gồm các xe: 30E-675.93, 98A-331.25, 98A-425.76 và 99B-271.42.

Đối với xe mô tô vượt đèn đỏ, lực lượng chức năng phát hiện 10 trường hợp, gồm các phương tiện: 29T1-069.18, 98B1-679.08, 98D1-612.04, 98E1-383.44, 98F7-9740, 98Y2-2799, 98Y4-1989, 98MD1-148.47, 99AA-369.70 và 99AA-879.92.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần tuân thủ nghiêm tín hiệu đèn giao thông, đi đúng làn đường, phần đường quy định và chấp hành đầy đủ hệ thống biển báo. Việc cố tình vượt đèn đỏ, lấn làn, rẽ trái sai quy định hay dừng đỗ xe không đúng nơi quy định không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây ùn tắc và tai nạn giao thông.

Cơ quan chức năng đề nghị các chủ phương tiện có tên trong danh sách sớm liên hệ Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh để giải quyết vi phạm theo quy định của pháp luật.