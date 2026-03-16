Chủ rể nhậu say đi ngủ, thùng tiền mừng cưới biến mất sau đêm tân hôn

Chiều 16-3, Công an xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau xác nhận đang điều tra vụ trộm tiền mừng cưới.

Theo thông tin ban đầu, vụ trộm xảy ra rạng sáng 15 -3 tại nhà anh V.T.A (ấp Trảng Cò, xã Trần Văn Thời).

Ngày 14-3, gia đình tổ chức đám cưới cho anh V.T.A với khoảng 30 bàn tiệc. Đến 21 giờ, do nhậu say nên anh V.T. A vào phòng, để điện thoại trên đầu giường rồi đi ngủ.

Nghi phạm trộm thùng tiền mừng cưới

Sau khi khách ra về gần hết, gia đình đem thùng đựng tiền mừng cưới vào phòng vợ chồng anh V.T.A để cất giữ.

Thế nhưng, rạng sáng 15-3, người nhà chú rể thức giấc thì phát hiện 5 điện thoại và thùng đựng tiền mừng cưới đã không còn. Theo ước tính, tổng giá trị tài sản bị mất khoảng 276 triệu đồng.

Qua kiểm tra hiện trường, công an phát hiện cách nhà anh A. khoảng 30 m có một thùng nhựa đựng tiền mừng cưới và 208 bao thư đã bị xé lấy tiền.