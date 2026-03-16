Bị trộm xe, chủ xe ở TP.HCM bỗng nhận phạt nguội sau 7 năm: Cần làm ngay một việc!

Câu chuyện về một chủ xe ở TP. Hồ Chí Minh bỗng nhận giấy phạt nguội vì chiếc xe đã bị trộm mất từ 7 năm trước đang gây xôn xao mạng xã hội.

Chia sẻ sự việc trên Dân Trí, anh N.D.H. (phường Phước Long, TP.HCM) cho biết anh không khỏi bất ngờ khi nhận thông báo vi phạm từ Đội CSGT An Sương, Phòng CSGT Công an TPHCM trên ứng dụng VNeID. Chiếc xe máy Yamaha Luvias liên quan đến lỗi vi phạm đã bị trộm lấy mất trong một vụ đột nhập nhà cách đây 7 năm.

Theo lời kể của anh H. trên Dân Trí thì vụ trộm xảy ra vào rạng sáng ngày 18/12/2019. Phát hiện sự việc, anh H. trình báo công an. Công an phường Phước Long B (quận 9 cũ) sau đó đến kiểm tra hiện trường, ghi nhận vụ việc nhưng không lập biên bản.

Sau gần 7 năm, anh H. bất ngờ nhận được thông báo phạt nguội hiển thị trên ứng dụng VNeID. Theo thông báo, người điều khiển chiếc Yamaha Luvias bị ghi nhận chạy quá tốc độ quy định 10-20km/h. Vi phạm được xác định xảy ra vào ngày 16/1.

Đối với những trường hợp tương tự như anh H. có phương tiện đứng tên trên giấy đăng ký xe đã bán, cho, tặng, chuyển quyền sở hữu nhưng chưa làm thủ tục thu hồi biển số, hoặc sang tên, chuyển chủ, hoặc bị mất cắp nhưng chưa trình báo, thì cần khai báo tình trạng phương tiện trên ứng dụng VNeTraffic. Tiện ích này giúp người dân thuận tiện trong việc kết nối thông tin phương tiện do người dân đứng tên chủ xe với cơ quan đăng ký xe.

Đây cũng là nỗ lực làm sạch dữ liệu, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân, đồng thời tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với phương tiện cơ giới đường bộ.