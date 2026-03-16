14 cây xăng được đem ra đấu giá để thu hồi nợ

Khoản vay phát sinh từ hợp đồng tín dụng ký tháng 4/2023. Trong giai đoạn 2023-2024, ngân hàng đã giải ngân 23 lần cho doanh nghiệp này. Tính đến thời điểm công bố đấu giá, dư nợ gốc là 1.301 tỷ đồng và nợ lãi khoảng 180 tỷ đồng.

Tài sản bảo đảm cho khoản vay gồm 14 cửa hàng xăng dầu tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, 8 quyền sử dụng đất, dự án Vàm Láng - Gò Công Đông, cùng trái phiếu Agribank. Ngoài ra, tài sản thế chấp còn có hàng hóa trong kho như xăng A92 và phụ gia nhiên liệu MTBE theo ba hợp đồng thế chấp riêng.

Mức giá khởi điểm của khoản nợ và tài sản bảo đảm được đưa ra đấu giá là 1.396 tỷ đồng, xác định theo hiện trạng hồ sơ pháp lý và các tài sản liên quan.

Cửa hàng xăng dầu thuộc công ty dầu khi Nam Sông Hậu. Ảnh minh họa

Trước đó, tháng 9/2025, Agribank Sài Gòn đã khởi kiện NSH Petro tại Tòa án Nhân dân khu vực 14 (Cần Thơ) nhằm thu hồi khoản nợ quá hạn, đồng thời tiến hành các thủ tục lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản.

NSH Petro thành lập năm 2012, trụ sở tại huyện Châu Thành, TP Cần Thơ. Doanh nghiệp từng phát triển hệ thống hàng trăm cửa hàng, đại lý phân phối xăng dầu và 9 kho cảng với tổng sức chứa hơn 500.000 m³ tại khu vực Tây Nam Bộ. Công ty hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, sản phẩm lọc - hóa dầu, LPG và khí gas, với vốn điều lệ gần 1.262 tỷ đồng.

Cổ phiếu PSH của doanh nghiệp này từng niêm yết trên HoSE nhưng chuyển sang giao dịch trên UPCoM từ tháng 3/2025 và hiện thuộc diện hạn chế giao dịch do kết quả kinh doanh thua lỗ.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2025, doanh thu thuần cả năm của NSH Petro ghi nhận âm gần 3 tỷ đồng, đảo chiều so với mức dương khoảng 678 tỷ đồng năm trước. Doanh nghiệp cho biết nguyên nhân chủ yếu do các khoản giảm trừ doanh thu, đặc biệt chiết khấu thương mại lên tới hơn 19 tỷ đồng trong khi doanh thu bán hàng chỉ đạt khoảng 16,6 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của NSH Petro đạt hơn 10.500 tỷ đồng, chủ yếu là từ vay nợ. Công ty lỗ lũy kế hơn 1.100 tỷ đồng khiến vốn chủ sở hữu chỉ còn 163 tỷ đồng.