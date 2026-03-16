Cụ ông cụt tay kẹp con rắn mang về: Người con trai kể rõ ngọn nguồn phía sau

Liên quan đến sự việc cụ ông bị cụt 2 tay kẹp con rắn hổ mang đem về nhà sau khi bị con rắn này cắn vào khuỷu tay khiến mạng xã hội ngỡ ngàng, nạn nhân là ông H.T. (79 tuổi, ở xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng). Sau sự việc, ông T. được gia đình đưa đi cấp cứu, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Theo thông tin trên báo Dân Việt, đại diện Bệnh viện Đà Nẵng cho biết ông T. vào viện trong tình trạng bị rắn độc cắn ở vùng khuỷu tay, có biểu hiện nhiễm độc nọc rắn. Các bác sĩ đã tiến hành xử trí cấp cứu, truyền huyết thanh kháng nọc rắn và theo dõi sát các chỉ số sinh tồn cho bệnh nhân.

Hiện tình hình sức khoẻ của ông T. ổn định hơn, đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc. Sau khi được truyền huyết thanh kháng nọc rắn, bệnh nhân vẫn phải tiếp tục được theo dõi tích cực để kiểm soát các biến chứng do nọc độc gây ra, kéo dài cho đến khi đủ điều kiện xuất viện.

Hình ảnh cụ T. kẹp con rắn hổ mang ở khuỷu tay đem về nhà khiến người xem sững sờ. (Ảnh: Cắt từ clip)

Chia sẻ thêm về sự việc trên báo Thanh Niên, anh Huỳnh Văn H. (40 tuổi, con trai của ông T.) cho hay, trưa ngày 15/3, bố anh ra đồng thăm ruộng lúa. Trong lúc đi ngoài đồng, ông T. phát hiện một con rắn hổ mang. Do bị khuyết tật 2 tay, ông T. không thể chống đỡ như người bình thường. Cụ ông đã dùng chân dẫm đạp con rắn, dùng khuỷu tay để đè và kẹp con rắn mang về nhà.

Khi về gần nhà, những người hàng xóm gặp ông T. kẹp theo con rắn hổ mang dài nên hốt hoảng ra hỏi thăm. Biết việc ông bị rắn cắn, mọi người đã báo cho gia đình để đưa ông đi cấp cứu.

Người con trai cho biết thêm, ông T. bị câm điếc bẩm sinh từ nhỏ, lại không may gặp tai nạn bom mìn còn sót lại sau chiến tranh khiến cả 2 cánh tay bị cụt. Dù cuộc đời có nhiều thiệt thòi, ông T. vẫn cố gắng vượt khó, tập dùng khuỷu tay và đôi chân để làm việc đồng áng, phụ giúp gia đình mưu sinh.

Ông T. đã qua cơn nguy kịch, hiện đang được theo dõi tích cực tại Bệnh viện Đà Nẵng. (Ảnh: Dân Việt)

Hoàn cảnh gia đình vốn ngặt nghèo, từ khi ông T. gặp nạn, chi phí điều trị cũng khiến cả nhà thêm phần chật vật, lo lắng. Người con trai cho hay, phía Bệnh viện Đà Nẵng cũng đang hỗ trợ kết nối các nhà hảo tâm để giúp đỡ, san sẻ bớt nỗi lo với gia đình ông T. trong lúc khó khăn.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh cụ T. kẹp con rắn dài khoảng 2m sát người, đi bộ trên đường. Người dân phát hiện sự việc đã bày tỏ sợ hãi, hô hoán nói ông bỏ con rắn xuống, song ông T. vẫn tỏ ra khá bình thản, kẹp con rắn đem về nhà.

Chứng kiến đoạn clip, nhiều người bày tỏ sự kinh hãi và lo lắng. Ai nấy đều cầu mong cụ ông bình an, vượt qua tai nạn lần này.