Cụ ông kẹp chặt rắn hổ mang trên tay đi giữa đường khiến nhiều người hoảng hốt: Người nhà lập tức đưa đi cấp cứu ngay sau đó

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông lớn tuổi kẹp theo một con rắn dài đi trên đường. Hình ảnh cận cảnh cho thấy con rắn đã cắn vào khuỷu tay của người này.

Một người đàn ông bắt gặp sự việc đã hốt hoảng nói, "là rắn hổ mang rồi. Để xuống đi đã". Tuy nhiên, người đàn ông vẫn mang theo con rắn đi bộ trên đường khiến nhiều người lo lắng cho tình hình sức khỏe.

Hình ảnh người đàn ông mang theo con rắn hổ mang đi trên đường khiến nhiều người hú vía

Theo tìm hiểu, sự việc trên được ghi lại tại xã Đại Lộc, Đà Nẵng. Được biết, sau khi phát hiện sự việc, người thân đã nhanh chóng đưa cụ ông đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cấp cứu. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự hoang mang khi thấy cụ ông vẫn bình tĩnh cầm con rắn dù đã bị cắn. Một số ý kiến cho rằng hành động này rất nguy hiểm, đặc biệt nếu đúng là rắn hổ mang loài rắn có nọc độc mạnh. Bên cạnh đó, không ít người cũng gửi lời chúc cụ ông sớm hồi phục, đồng thời khuyến cáo mọi người cần hết sức thận trọng khi gặp các loài rắn độc ngoài tự nhiên.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với Vietnamnet, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết đơn vị đang điều trị cho một bệnh nhân bị rắn hổ mang cắn. Hiện bệnh nhân tạm ổn định và đang được các bác sĩ theo dõi.