20h ngày 16/10: Chính thức kết thúc chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba, tổng số tiền cán mốc 555,8 tỷ đồng

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, tính đến 20:00 ngày 16/10, Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" đã đạt 555,8 tỷ đồng với trên 2 triệu lượt ủng hộ. Kết quả này thể hiện sâu sắc tinh thần đoàn kết, hữu nghị và tình cảm thủy chung của nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Cuba.

Theo đó, Chương trình được tổ chức trong 65 ngày, từ ngày 13/8 đến hết ngày 16/10 với mục tiêu huy động tối thiểu 65 tỷ đồng nhằm hỗ trợ nhân dân Cuba khắc phục phần nào khó khăn. Ngay sau Lễ phát động cấp quốc gia ngày 13/8 tại Hà Nội, Chương trình vận động đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng sâu rộng từ các tầng lớp nhân dân. Thông qua các kênh vận động trực tuyến, chương trình đạt được mục tiêu vận động tối thiểu 65 tỷ đồng chỉ trong vòng 30 giờ.

Chương trình đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các Tỉnh, Thành ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố. Nhiều bộ, ngành, địa phương tích cực hưởng ứng Chương trình bằng nhiều hình thức như ban hành văn bản chỉ đạo, vận động cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên tham gia. Tiêu biểu có Bộ Quốc phòng, Thông tấn xã Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh…

Chia sẻ với TTXVN, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Điều hành công việc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh cho biết: Ngày 3/10 vừa qua, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez cho biết số tiền vận động ủng hộ nhân dân Cuba đã được sử dụng một phần để giải quyết trang thiết bị trong truyền tải và phân phối điện. Đây là vấn đề cấp bách nhất, ảnh hưởng nhiều nhất đến đời sống sinh hoạt của nhân dân Cuba. Trong thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về các hoạt động hỗ trợ cụ thể từ nguồn lực nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Cuba, qua đó lan tỏa hơn nữa tinh thần đoàn kết, hữu nghị thủy chung giữa hai dân tộc.

Theo ông Nguyễn Hải Anh, đây là lần đầu tiên một chương trình vận động quốc tế của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đạt được quy mô hàng triệu lượt ủng hộ và hàng trăm tỷ đồng chỉ trong thời gian ngắn kỷ lục. Việc thông tin kịp thời, minh bạch về số tiền ủng hộ, số lượt ủng hộ cùng sự hỗ trợ, đồng hành của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, các kênh truyền thông của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, các trang mạng xã hội (bằng cả tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh) đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ Chương trình.

Năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (1960 - 2025). Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” là dịp để nhân dân Việt Nam bày tỏ sự trân trọng, tình cảm thủy chung với nhân dân Cuba; đồng thời là cơ hội thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị truyền thống, góp phần củng cố hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.