Đã tiếp nhận gần 1.300 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ và nhân dân Cuba

Sáng 9/10, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương thông tin về kết quả vận động ủng hộ đồng bào bị bão lũ và nhân dân Cuba. Theo báo cáo, đến 17h ngày 8/10, các tổ chức, đơn vị, cá nhân đã đăng ký ủng hộ hơn 798 tỷ đồng giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Hơn 520 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Cuba

Tính đến 10h ngày 8/10, tổng số tiền tiếp nhận ủng hộ nhân dân Cuba qua Mặt trận Tổ quốc đạt hơn 467 tỷ đồng, cùng 55,9 tỷ đồng qua hệ thống Hội Chữ thập đỏ các địa phương, nâng tổng số tiền lên hơn 520 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh. Ảnh: MTTQ

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trao đợt đầu gần 385 tỷ đồng cho nhân dân Cuba. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ phối hợp Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Cuba tổ chức chuyển giao nguồn lực và công khai kết quả sử dụng.

Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học khẳng định toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được chuyển "đúng người, đúng địa chỉ, đúng nơi cần đến", thể hiện tinh thần đoàn kết và sẻ chia của nhân dân Việt Nam trong bối cảnh khó khăn.

Gần 800 tỉ đồng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ

Theo Pháp Luật TP. HCM, tại cuộc họp báo, thông tin về hoạt động tiếp nhận ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Cao Xuân Thạo, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Công tác xã hội Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, tại Lễ phát động, các tổ chức, cá nhân đăng ký ủng hộ 673 tỉ đồng. Trong đó Quỹ Thiện Tâm (Vingroup) 500 tỉ đồng, TP Hà Nội 100 tỉ đồng, cùng nhiều cơ quan, doanh nghiệp, địa phương tích cực hưởng ứng. Đến 17h ngày 8-10, tổng số tiền đăng ký ủng hộ đạt gần 800 tỉ đồng.

Ông Cao Xuân Thạo, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Công tác xã hội Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: MTTQ

Ông Cao Xuân Thạo cũng cho biết, ngày 3-10, Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã phân bổ 265 tỉ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương hỗ trợ 17 tỉnh, thành phố khắc phục hậu quả bão số 10.

Trước đó ngày 30-9, Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã hỗ trợ 2,5 tỉ đồng cho 5 tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 10.

Vẫn theo ông Thạo, hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận, nhiều cá nhân là người có ảnh hưởng trong xã hội, các văn nghệ sỹ đã ủng hộ, như: ca sỹ Đức Phúc (ủng hộ 1 tỉ đồng), ca sỹ Mỹ Tâm (ủng hộ 500 triệu đồng), Ngọc Trinh (ủng hộ 300 triệu đồng), ca sỹ Quốc Thiện (ủng hộ 100 triệu đồng), nghệ sỹ Trấn Thành (ủng hộ 500 triệu đồng), nghệ sỹ Trường Giang (ủng hộ 300 triệu đồng)…

Ca sĩ Tuấn Hưng và nhiều nghệ sĩ tham gia giải đấu Pickleball và quyên góp được 500 triệu đồng để ủng hộ. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã phối hợp tổ chức đêm nhạc gây quỹ “Chung tay vì đồng bào” đã huy động được 10 tỉ đồng.

"Tổng số tiền đăng ký ủng hộ đạt trên 800 tỉ đồng, trong đó hơn 1/3 nhà hảo tâm lựa chọn ủng hộ ẩn danh. Nhiều nghệ sĩ, doanh nhân, người có ảnh hưởng… tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, đêm nhạc, giải thể thao gây quỹ”, ông Thạo nói và cho biết thông tin về đợt vận động sẽ được cập nhật minh bạch, sao kê công khai hàng ngày trên các phương tiện truyền thông.

Tháng 9 vừa qua, liên tiếp bốn cơn bão ảnh hưởng các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Bão Bualoi và hoàn lưu gây thiệt hại tại 18 tỉnh, thành với 57 người chết, 10 người mất tích, 172 người bị thương; 389 ngôi nhà sập, đổ; tổng thiệt hại hơn 18.800 tỷ đồng. Sau đó, bão Matmo tiếp tục gây mưa lũ khiến 13 người chết, mất tích, 5 người bị thương và ngập lụt nghiêm trọng tại Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Lạng Sơn.