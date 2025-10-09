Biệt thự chìm trong biển nước, làng Quả Cảm thành "ốc đảo" giữa Bắc Ninh

VIDEO: Nhà khang trang chìm trong biển nước, làng Quả Cảm thành ‘ốc đảo’ giữa lòng Bắc Ninh
Theo ghi nhận của Tiền Phong, nước bắt đầu dâng từ ngày 7/10 sau khi hoàn lưu bão số 11 gây mưa to trên diện rộng.
Đến trưa 9/10, toàn bộ làng Quả Cảm vẫn ngập sâu, nhiều ngôi nhà chỉ còn nhìn thấy mái. Các tuyến đường nội thôn bị nước bao phủ, điện sinh hoạt phải ngắt để đảm bảo an toàn.
“Đêm 7/10 nước lên nhanh lắm, chỉ vài tiếng là ngập cả sân. Từ hôm đó đến nay, chúng tôi phải sống trên tầng hai, mọi sinh hoạt đều nhờ thuyền”, ông Nguyễn V.L nói.
Hiện mực nước trong làng vẫn ở mức cao, khoảng 1–2 mét.
Nhiều ngôi nhà khang trang, tường ốp gạch sáng bóng vốn là niềm tự hào của người dân vùng Kinh Bắc, nay bị ngập đến nửa tầng. Dưới sân, nước đục lẫn rác và bèo trôi lững lờ. Từ trên cao nhìn xuống, làng Quả Cảm giống như một “hòn đảo nhỏ” giữa biển nước mênh mông.
Trưa 9/10, thời tiết tạnh ráo nhưng nước vẫn chưa rút. Trên mặt nước, những chiếc thuyền nhôm, thuyền nhựa của người dân liên tục qua lại, vận chuyển cơm hộp, bánh mì, nước sạch cho các gia đình trong khu ngập.
Một số hộ phải di chuyển tạm thời đến nhà người thân hoặc nhà văn hóa phường.
Theo cơ quan chức năng, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10 và bão số 11 khiến mực nước sông Cầu, sông Thương dâng cao, gây ngập nặng tại nhiều khu vực ven sông ở Bắc Ninh.