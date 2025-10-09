Biệt thự chìm trong biển nước, làng Quả Cảm thành "ốc đảo" giữa Bắc Ninh

Nhiều ngôi nhà khang trang, tường ốp gạch sáng bóng vốn là niềm tự hào của người dân vùng Kinh Bắc, nay bị ngập đến nửa tầng. Dưới sân, nước đục lẫn rác và bèo trôi lững lờ. Từ trên cao nhìn xuống, làng Quả Cảm giống như một “hòn đảo nhỏ” giữa biển nước mênh mông.