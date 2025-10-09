Vụ người đàn ông liên tục đánh vào đầu nhân viên y tế, dọa đốt bệnh viện tại TP HCM: Bệnh viện lên tiếng

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào khoảng 21 giờ ngày 7/10, các điều dưỡng trực của Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu (TP HCM) phát hiện một bệnh nhân có dấu hiệu mạch rời rạc, ngưng tim, ngưng thở. Ngay lập tức, các bác sĩ ca trực đã tiến hành hồi sức tim phổi cho bệnh nhân.

Sau 20 phút hồi sức, nhận thấy tình trạng của bệnh nhân nguy kịch, bác sĩ trực đã cho điều dưỡng mời thân nhân của bệnh nhân vào phòng để giải thích tình trạng. Tuy nhiên, tại thời điểm này, thân nhân của bệnh nhân không có mặt tại Bệnh viện, báo Lao Động thông tin.

Do đó, một điều dưỡng đã gọi điện vào số điện thoại của thân nhân bệnh nhân để thông báo. Đến khoảng 21h36, một người đàn ông được xác nhận là thân nhân của bệnh nhân đi vào.

Theo hình ảnh ghi lại từ camera của bệnh viện, người đàn ông này khi đi vào bên trong phòng bệnh đã liên tục nghe điện thoại. Sau đó, người đàn ông này vừa nghe điện thoại, vừa bất ngờ dùng tay, đánh liên tục vào đầu, mặt của một nữ điều dưỡng đứng gần đó. Được biết, lúc này bác sĩ trực chưa kịp giải thích cho người đàn ông này về tình trạng của bệnh nhân.

Người đàn ông liên tục nghe điện thoại (Ảnh: Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu).

Báo Thanh Niên thông tin thêm, trong quá trình hành hung, người đàn ông liên tục buông lời chửi bới, lăng mạ nữ điều dưỡng và đe dọa đốt Bệnh viện.

Khi bảo vệ của Bệnh viện và Công an phường Phước Thắng (TP HCM) có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc, người đàn ông này đã có hành vi chống đối. Ngay sau đó, người đàn ông bị khống chế đưa ra khỏi Bệnh viện.

Vào ngày 8/10, Công an phường Phước Thắng đã lấy lời khai của nữ điều dưỡng bị hành hung để điều tra và làm rõ vụ việc. Nhưng theo thông tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng, do người thân của người đàn ông trên không qua khỏi cơn nguy kịch nên cơ quan chức năng tạm thời chưa xử lý vụ việc.

Người đàn ông hành hung nữ điều dưỡng Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu (Ảnh: Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu).

Ngày hôm nay 9/10, Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu đã có văn bản gửi Công an TP HCM nêu rõ nội dung vụ việc, đồng thời đề nghị xử lý nghiêm người đàn ông có hành vi hành hung nhân viên y tế khi đang làm việc, báo Lao Động thông tin.

Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu cho rằng đây là hành vi ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, tinh thần của nhân viên y tế. Trên thực tế, sau khi bị hành hung, nữ điều dưỡng trên đã bị choáng và không thể tiếp tục làm việc. Hiện, nữ điều dưỡng này đang được điều trị tại Bệnh viện và có tâm trạng hoang mang, lo sợ.

Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu cũng cho biết thêm, hành vi của người đàn ông trên cũng có khả năng ảnh hưởng tới tính mạng của các bệnh nhân khác (các ca bệnh nặng) đang được điều trị trong Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc của Bệnh viện. Do đó, Bệnh viện đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi người nhà bệnh nhân hành hung nhân viên y tế theo đúng quy định của pháp luật.