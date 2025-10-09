Phát hiện bé trai sơ sinh cạnh bãi rác ở Nghệ An: Mẹ giận người yêu nên bỏ con

Liên quan đến sự việc người dân phát hiện một bé trai sơ sinh trong túi bóng màu đen bên vệ đường, đoạn qua xóm 11, xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An, ngày 9/10, lãnh đạo UBND xã Trung Lộc cho biết, lực lượng chức năng xã này đang làm thủ tục để bàn giao bé trai cho người thân, theo nguồn tin trên báo Phụ nữ TP.HCM.

Trước đó, sau khi chính quyền xã Trung Lộc phát đi thông báo tìm người thân của cháu bé thì ít ngày sau, người thân của cháu đã đến UBND xã Trung Lộc xin nhận lại.

Mẹ của bé trai là một nữ công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp ở xã Trung Lộc. Chị này không phải người dân địa phương. Do giận người yêu nên nữ công nhân đã bỏ rơi con.

Cháu bé đã được gia đình xin nhận lại. (Ảnh: Báo Phụ nữ TP.HCM)

Nguồn tin trên báo Dân trí cho biết thêm, ông Trần Nguyên Hòa, Chủ tịch UBND xã Trung Lộc chia sẻ, trước mắt xã tạm bàn giao cháu bé cho gia đình chăm sóc. Chính quyền đã chỉ đạo các đơn vị, phòng ban liên quan hoàn tất thủ tục xét nghiệm ADN xác định chính xác mối quan hệ huyết thống để bàn giao cháu bé cho gia đình theo quy định của pháp luật.

Thông tin khiến nhiều người bất ngờ. Trên mạng xã hội, mọi người nhắn nhủ, mong mẹ bé rút ra bài học sau sai lầm này để chăm sóc con tốt hơn.

Trước đó vào chiều tối ngày 6/10, một người dân địa phương đi qua bãi rác gần khu công nghiệp ở xóm 11, xã Trung Lộc thì nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Khi kiểm tra, người dân phát hiện 1 bé trai bị bỏ trong túi bóng nên đã trình báo chính quyền địa phương. Thời điểm được phát hiện, cháu không mặc quần áo và không có bất kỳ đồ vật hay giấy tờ tùy thân nào kèm theo.