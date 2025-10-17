Hà Nội: Va chạm với xe ô tô, nữ sinh lớp 9 tử vong thương tâm

Theo thông tin người dân chia sẻ, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 7h, cùng ngày. Vào thời điểm trên, nữ sinh điều khiển xe đạp có va chạm với chiếc xe ô tô và bị ngã xuống đường dẫn đến bị thương rất nặng, sau đó được xác định đã tử vong.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã đến hiện trường khám nghiệm và điều tra nguyên nhân.

Người dân chia sẻ hình ảnh hiện trường

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 14 (Phòng cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội) cho biết, nạn nhân là nữ sinh lớp 9.

Hiện, vụ việc đã được công an phường sở tại thụ lý và phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.