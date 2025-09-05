Hơn 400 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Cuba sau chưa đầy 1 tháng phát động

Chương trình diễn ra trong 65 ngày (13/8 - 16/10/2025) nhằm huy động nguồn lực hỗ trợ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn và vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Trước đó, ngay sau Lễ phát động cấp quốc gia ngày 13/8 tại Hà Nội, Chương trình vận đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng sâu rộng từ các tầng lớp nhân dân. Thông qua các kênh vận động trực tuyến, chương trình đạt được mục tiêu vận động tối thiểu 65 tỷ đồng chỉ trong vòng 30 giờ.

Nhiều tấm lòng hướng về Cuba qua từng khoản quyên góp, từng hoạt động hưởng ứng cụ thể tại địa phương, đã nối dài sức lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều tỉnh, thành phố, lực lượng vũ trang, các hội hữu nghị song phương, doanh nghiệp lớn, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các đơn vị văn hóa, giáo dục và đông đảo kiều bào ở nước ngoài đã đồng hành, thể hiện trách nhiệm cộng đồng và tình cảm gắn bó đặc biệt với nhân dân Cuba anh em, đưa hình ảnh một Việt Nam nhân văn, thủy chung và trách nhiệm càng được khẳng định trong cộng đồng quốc tế.

Ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Điều hành công việc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhấn mạnh: Mỗi sự đóng góp của nhân dân Việt Nam hôm nay là một thông điệp yêu thương và trách nhiệm. Chúng ta đang cùng nhau viết tiếp những trang sử vàng của tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Cuba, để lại dấu ấn cho thế hệ mai sau. Con số này là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của sự đồng lòng và tinh thần đoàn kết rộng khắp trong xã hội. Đây mới chỉ là kết quả ban đầu.

"Chương trình sẽ tiếp tục triển khai sâu rộng đến ngày 16/10, vận động nguồn lực thiết thực hỗ trợ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn về đời sống, y tế, giáo dục và phát triển bền vững. Trong thời gian tới, Ban Tổ chức Chương trình sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động rộng rãi trong toàn xã hội. Các hình thức ủng hộ đa dạng, minh bạch và thuận tiện sẽ được triển khai, để mọi người dân, tổ chức, doanh nghiệp đều có thể chung tay", ông Nguyễn Hải Anh thông tin.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Thông tấn xã Việt Nam tham gia Lễ phát động ủng hộ nhân dân Cuba, chiều 18/8/2025. Ảnh: Lê Đông/TTXVN

Trước đó, ngày 1/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước Cuba và Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trao đợt 1 số tiền 385 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Cuba. Khoản hỗ trợ đợt 1 được chuyển trực tiếp đến nhân dân Cuba sau 20 ngày vận động để hỗ trợ kịp thời các nhu cầu cấp thiết về y tế, lương thực, góp phần giúp bạn vượt qua khó khăn, ổn định đời sống.

Năm 2025 đánh dấu 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (1960 - 2025). Trong suốt hành trình ấy, hai dân tộc luôn kề vai sát cánh, chia sẻ ngọt bùi, hoạn nạn có nhau. Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” là dịp để nhân dân Việt Nam bày tỏ sự trân trọng, thủy chung với nhân dân Cuba; đồng thời là cơ hội thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị truyền thống, góp phần củng cố hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.