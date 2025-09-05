Sau một tuần mở cửa Triển lãm lớn nhất lịch sử: Chiếc xe bọc thép với 440 phát bắn vẫn là tâm điểm thu hút khách chiêm ngưỡng

Tại gian trưng bày của VinFast trong khuôn khổ Triển lãm Thành tựu Đất nước “80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, đông đảo khách tham quan bị thu hút bởi sự xuất hiện của một mẫu SUV cỡ lớn với bề mặt ngoại thất chi chít vết đạn.

Đó chính là VinFast Lạc Hồng 900 LX phiên bản Chống đạn - chiếc xe đạt chuẩn an ninh đặc biệt, được thiết kế để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các nguyên thủ và nhà lãnh đạo cấp cao.





Cận cảnh chiếc xe VinFast Lạc Hồng 900 LX phiên bản Chống đạn được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu Đất nước “80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Những vết đạn bắn trên thân xe được đánh số thứ tự từ 1 đến 440

Được thiết kế và gia cố bởi INKAS Armored Vehicle Manufacturing (Canada) – đối tác hàng đầu thế giới trong lĩnh vực bọc thép xe, Lạc Hồng 900 LX Chống đạn sở hữu lớp giáp toàn diện, bao gồm thân vỏ, khung gầm, cửa kính và vách ngăn chống đạn phía sau, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách.

Đặc biệt, mẫu xe đã vượt qua các bài kiểm thử khắt khe tại trung tâm Beschussamt Ulm (Đức): chịu được 440 phát đạn và 11 vụ nổ mìn từ nhiều vị trí khác nhau. Kết quả cho thấy xe đạt chuẩn VPAM VR7 – cấp độ bảo vệ cao nhất dành cho xe nguyên thủ, có khả năng chống lại đạn NATO Ball M80 từ súng trường M14, AK-47 (cỡ 7,62 x 51 mm) cũng như lựu đạn DM51.

Chiếc xe đạt cấp độ bảo vệ cao nhất dành cho xe nguyên thủ, có khả năng chống lại đạn NATO Ball M80 từ súng trường M14, AK-47 (cỡ 7,62 x 51 mm) cũng như lựu đạn DM51.

Người dân hào hứng ghi lại khoảnh khắc bên chiếc SUV cỡ lớn chi chít vết đạn.

Khách tham quan thích thú tạo dáng bên mẫu SUV bọc thép được trưng bày tại triển lãm

Không chỉ dừng ở khả năng chống đạn và chống mìn, Lạc Hồng 900 LX Chống đạn còn có thể trang bị thêm nhiều hệ thống an ninh đặc biệt như dưỡng khí, chữa cháy tự động, điện thoại vệ tinh, đèn cảnh báo và còi hú, đáp ứng mọi yêu cầu đặc thù của khách hàng cao cấp.

Về vận hành, xe vẫn giữ kiến trúc hai động cơ điện đặt trên hai cầu với công suất nâng lên tới 455 mã lực, mô-men xoắn cực đại 620 Nm. Bộ pin lithium dung lượng 123 kWh cho phạm vi hoạt động khoảng 450 km mỗi lần sạc đầy, dù trọng lượng tăng đáng kể so với bản Tiêu chuẩn (595 km).