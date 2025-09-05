Sau một tuần mở cửa Triển lãm lớn nhất lịch sử: Chiếc xe bọc thép với 440 phát bắn vẫn là tâm điểm thu hút khách chiêm ngưỡng

Tại gian trưng bày của VinFast trong khuôn khổ Triển lãm Thành tựu Đất nước “80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, đông đảo khách tham quan bị thu hút bởi sự xuất hiện của một mẫu SUV cỡ lớn với bề mặt ngoại thất chi chít vết đạn.
Đó chính là VinFast Lạc Hồng 900 LX phiên bản Chống đạn - chiếc xe đạt chuẩn an ninh đặc biệt, được thiết kế để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các nguyên thủ và nhà lãnh đạo cấp cao.
Được thiết kế và gia cố bởi INKAS Armored Vehicle Manufacturing (Canada) – đối tác hàng đầu thế giới trong lĩnh vực bọc thép xe, Lạc Hồng 900 LX Chống đạn sở hữu lớp giáp toàn diện, bao gồm thân vỏ, khung gầm, cửa kính và vách ngăn chống đạn phía sau, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách.
Đặc biệt, mẫu xe đã vượt qua các bài kiểm thử khắt khe tại trung tâm Beschussamt Ulm (Đức): chịu được 440 phát đạn và 11 vụ nổ mìn từ nhiều vị trí khác nhau. Kết quả cho thấy xe đạt chuẩn VPAM VR7 – cấp độ bảo vệ cao nhất dành cho xe nguyên thủ, có khả năng chống lại đạn NATO Ball M80 từ súng trường M14, AK-47 (cỡ 7,62 x 51 mm) cũng như lựu đạn DM51.
Không chỉ dừng ở khả năng chống đạn và chống mìn, Lạc Hồng 900 LX Chống đạn còn có thể trang bị thêm nhiều hệ thống an ninh đặc biệt như dưỡng khí, chữa cháy tự động, điện thoại vệ tinh, đèn cảnh báo và còi hú, đáp ứng mọi yêu cầu đặc thù của khách hàng cao cấp.
Về vận hành, xe vẫn giữ kiến trúc hai động cơ điện đặt trên hai cầu với công suất nâng lên tới 455 mã lực, mô-men xoắn cực đại 620 Nm. Bộ pin lithium dung lượng 123 kWh cho phạm vi hoạt động khoảng 450 km mỗi lần sạc đầy, dù trọng lượng tăng đáng kể so với bản Tiêu chuẩn (595 km).
Trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước - "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", Triển lãm 95 Năm Cờ Đảng Soi Đường do báo Nhân Dân thực hiện, diễn ra từ ngày 28/8/2025 đến ngày 15/9/2025 sẽ mang đến một cái nhìn toàn cảnh về lịch sử đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng thông qua ngôn ngữ của thực cảnh, công nghệ và trải nghiệm đa giác quan.
Lấy cảm hứng từ kết cấu của thành Cổ Loa xa xưa, không gian triển lãm được thiết kế như một hành lang xoắn ốc, đi qua 8 phân khu trưng bày, chia theo từng giai đoạn lịch sử, tái hiện sống động các dấu mốc trong hành trình đầy vẻ vang của 95 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đặc biệt, sự góp sức của các đơn vị: VCcorp, Viettel High Tech, VinMotion, VTT, Plus Studio... đã mang đến triển lãm chuyên đề về Đảng được số hóa toàn diện đầu tiên tại Việt Nam, tích hợp cả không gian thực và không gian số, áp dụng hàng loạt công nghệ tiên tiến: sách tương tác mapping; tường "Triệu cánh tay – Một niềm tin; công nghệ thực tế tăng cường AR và công nghệ thực tế ảo VR.
Chỉ với một chiếc điện thoại kết nối internet, hệ thống triển lãm trực tuyến 3D kết hợp không gian thực giúp người dân khắp mọi miền Tổ quốc và kiều bào ở nước ngoài có thể "dạo bước" qua từng phân khu, tương tác với hình ảnh chân thực, sống động chẳng khác nào đứng ngay tại triển lãm. Bên cạnh đó, hệ thống Chat AI và robot hỗ trợ chỉ dẫn, giải đáp thắc mắc và gợi mở thêm những lát cắt lịch sử một cách gần gũi, thân thiện.