Bắt tạm giam nhân viên bảo hiểm Nguyễn Minh Quang

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Quang (38 tuổi), trú phường Điện Bàn, thành phố về hành vi “Tham ô tài sản”. Trước đó, Quang đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) khởi tố, điều tra về cùng hành vi trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt quyết định bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Quang. Ảnh: CA Đà Nẵng

Kết quả điều tra xác định, ngày 06/6/2017, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Chubb Việt Nam (gọi tắt là Chubb Life) ký hợp đồng làm việc với Nguyễn Minh Quang và ủy quyền cho Quang thay mặt Công ty thực hiện thu phí bảo hiểm, tư vấn khách hàng tại địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ).

Tuy nhiên, từ ngày 25/11/2024 đến ngày 18/4/2025, lợi dụng vị trí công việc được giao, Quang đã thu tiền phí bảo hiểm định kỳ của 151 khách hàng, cùng tiền nợ thẻ tín dụng (tổng số hơn 1,76 tỷ đồng); tuy nhiên, khi nhận được tiền, Quang không nộp về Công ty mà chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngày 20/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Quang về tội “Tham ô tài sản” nhưng đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 04/9/2025, sau thời gian xác minh, truy xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an thành phố Đà Nẵng (sau sáp nhập) đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Quang để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.