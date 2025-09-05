Từ hôm nay, hạn chế lưu thông một tuyến đường ở trung tâm TP HCM đến ngày 8-9

Theo thông báo của Phòng CSGT (PC08) Công an TP HCM, từ ngày 5-9, đường Lê Lợi (phường Sài Gòn) sẽ được điều chỉnh giao thông để phục vụ chương trình Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ.

Hạn chế lưu thông đường Lê Lợi, phường Sài Gòn.

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, PC08 thông báo như sau:

Địa điểm tổ chức:

Làn xe ô tô đường Lê Lợi (đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Pasteur), phường Sài Gòn.

Thời gian:

Từ 0 giờ ngày 5-9 đến 23 giờ ngày 8-9.

Lộ trình thay thế:

Để tránh tuyến đường Lê Lợi (làn ô tô) đang được sử dụng phục vụ chương trình, người dân tham gia giao thông có thể lưu thông vào làn hỗn hợp của đường Lê Lợi hoặc các đường song song, liền kề đường Lê Lợi như đường Hàm Nghi, Lê Thánh Tôn để tránh đường Lê Lợi vào các khung giờ cao điểm.

Các tuyến đường giao cắt đường Lê Lợi gồm đường Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi, Phan Bội Châu… vẫn lưu thông bình thường.

Đại diện PC08 lưu ý người lái xe khi lưu thông qua khu vực tổ chức chương trình cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT.