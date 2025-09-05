Một doanh nghiệp cho nhân viên nghỉ nguyên lương sáng 5/9 đưa con đi khai giảng: Từng áp dụng nghỉ Tết từ 23 tháng Chạp, khẳng định năng suất không phụ thuộc số ngày ngồi văn phòng

Theo thông tin từ doanh nghiệp, thời gian nghỉ áp dụng từ 8h đến 12h ngày 5/9, người lao động thuộc diện này sẽ được hưởng nguyên lương. Chính sách hướng đến việc tạo điều kiện để phụ huynh tham dự lễ khai giảng, được coi là "ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường".

Thông báo nghỉ làm của 1Office

Đơn vị này cho biết, đây là hoạt động nhằm nhấn mạnh sự quan tâm tới đời sống cá nhân và gia đình của nhân viên. Việc sắp xếp thời gian nghỉ trong một dịp mang tính chất đặc biệt như khai giảng được xem như thông điệp về sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, đồng thời thể hiện nét văn hóa doanh nghiệp đề cao yếu tố nhân văn.

Trước đó, công ty cũng nhiều lần triển khai các chính sách nhân sự hướng đến đời sống tinh thần của cán bộ nhân viên.

Không chỉ dừng ở dịp khai giảng, 1Office từng gây chú ý với chính sách nghỉ Tết Nguyên đán sớm từ ngày 23 tháng Chạp, thay vì nghỉ từ 29 tháng Chạp như thông lệ. Tính từ năm 2020 đến nay, quy định này vẫn được duy trì, giúp nhân viên có thời gian chuẩn bị Tết và quây quần cùng gia đình. Trong kỳ nghỉ Tết, người lao động được hưởng nguyên lương và thưởng, thời gian nghỉ kéo dài khoảng 12 ngày.

Ông Lê Việt Thắng – CEO 1Office – nhiều lần chia sẻ quan điểm năng suất lao động không phụ thuộc hoàn toàn vào số ngày làm việc tại văn phòng, mà gắn liền với chế độ đãi ngộ, khối lượng công việc và mức độ gắn kết của nhân viên. Theo ông, năng suất được thúc đẩy bởi bốn yếu tố: tư liệu sản xuất, lượng công việc, năng lực nhân sự và "bài toán chia" – tức sự công bằng trong chế độ lương thưởng.

"29 Tết mới nghỉ thì người lao động rất khó chuẩn bị đầy đủ cho ngày Tết. Khi được nghỉ sớm hơn, họ thoải mái tinh thần, tái tạo sức lao động và làm việc hiệu quả hơn sau kỳ nghỉ", ông Thắng từng nêu quan điểm.

