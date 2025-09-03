Gen Z nô nức check-in tại triển lãm “95 năm Cờ Đảng soi đường”: Khi lịch sử “chạm” tới trái tim người trẻ

Khi triển lãm về lịch sử Đảng tạo "trend"

Trong không khí hào hùng của những ngày mùa thu lịch sử, triển lãm "95 năm Cờ Đảng soi đường" được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) đang là điểm đến văn hóa - lịch sử thu hút đông đảo công chúng, nhất là giới trẻ. Không chỉ tham quan, nhiều bạn trẻ còn đăng tải những hình ảnh, clip và chia sẻ cảm nhận về không gian triển lãm đặc biệt này lên trang cá nhân, biến triển lãm về lịch sử Đảng trở thành một trong những chủ đề được quan tâm.

Trên nền nhạc trending, có những clip thu hút hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn lượt xem. Bên dưới phần bình luận, các "cư dân mạng" cũng tỏ ra vô cùng hào hứng: "Không ngờ học lịch sử lại ‘chill’ đến vậy", "Đi triển lãm mà thấy tự hào vô cùng", hay "Tưởng khô khan, ai dè lại ‘cuốn’ từ đầu tới cuối".

"Mình cảm thấy bất ngờ với quy mô triển lãm và độ tỉ mỉ trong từng khung hình, màu sắc cũng rất đẹp, nhiều góc cho mọi người "sống ảo". Mình khá ấn tượng với những công nghệ như AR/VR, sân khấu trình diễn và khu LED 360. Mọi thứ đều rất chỉn chu, không thua kém bất cứ bảo tàng nào mà mình từng tham quan ở nước ngoài. Phần về các sự kiện, cột mốc lịch sử cũng được trình bày khoa học, dễ hiểu, giúp mình cũng biết thêm nhiều kiến thức." - Thành Đạt, chủ kênh TikTok "Cùng Đạt Chơi Nhạc" cho hay.

Biết đến triển lãm qua một video trên nền tảng TikTok, vừa được nghỉ lễ, Hồng Quý (27 tuổi) đã cùng chồng đặt xe lên Hà Nội để tới tham quan sự kiện. "Mình cảm giác như thực sự được chứng kiến, được sống trong những thời khắc lịch sử của dân tộc, xúc động và tự hào vô cùng" - cô gái hiện đang sinh sống tại Nam Định chia sẻ.

"Nhiều câu chuyện, bài học chỉ được nghe kể ở trường lớp giờ đây hiện hữu trước mắt, thật đến mức khiến mình cảm thấy trái tim như rung lên. Hóa ra lịch sử vốn không hề khó hiểu, khó tiếp cận như mình nghĩ" - Tiến Hoàng (25 tuổi, Hà Nội) nói.

"Xuyên không" về những dấu mốc quan trọng của dân tộc qua loạt trải nghiệm đặc sắc

Giữa vô số sự kiện đang diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, không phải ngẫu nhiên mà triển lãm "95 năm Cờ Đảng soi đường" lại nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng ở nhiều độ tuổi. Sức hút của sự kiện đến từ cách kể chuyện lôi cuốn, biến lịch sử thành một hành trình khám phá giàu cảm xúc, nơi công nghệ và nghệ thuật kết hợp để đánh thức sự tò mò của người xem.

Cụ thể, không gian thực tế ảo tăng cường (AR) và thực tế ảo (VR) đưa người tham quan "xuyên không" về những cột mốc lịch sử hào hùng: chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không" với khung cảnh bom đạn và B52 bị bắn hạ, hay hình ảnh "Cờ Đảng soi đường" rực sáng trong hiệu ứng âm thanh – ánh sáng. Trong khi đó, công nghệ mapping giúp người xem tìm hiểu về 13 kỳ Đại hội Đảng chỉ bằng một cú chạm tay vào sách tương tác.

Sân khấu thực cảnh ở phân khu 2 cũng là một điểm nhấn thu hút rất đông khán giả. Trong không gian rộng hơn 1500m2, một chiến trường thu nhỏ được tái hiện chân thực, giúp khán giả như được sống trong dòng chảy của lịch sử: từ chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, Hiệp định Genève, đến Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa xuân 1975.

Với sự thành công của triển lãm "95 năm Cờ Đảng soi đường", có thể thấy rằng: khi được kể bằng "ngôn ngữ" của hiện đại, lịch sử không còn là bài học khô khan mà trở thành hành trình khám phá đầy cảm hứng, giúp thế hệ trẻ kết nối với quá khứ, qua đó khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước.

Ngoài triển lãm thực đang diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia, người dân có thể tham quan triển lãm "95 năm Cờ Đảng soi đường" phiên bản trực tuyến 3D 360 độ tại địa chỉ dangcongsan.nhandan.vn/trienlamso.htm và thao tác theo hướng dẫn.