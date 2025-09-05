Cận cảnh từng chi tiết của huyền thoại IL-14: Chiếc chuyên cơ đã đưa Bác Hồ bay khắp muôn nơi

Tại phân khu “Khát vọng bầu trời” thuộc Triển lãm Thành tựu Đất nước “80 năm Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”, đông đảo khách tham quan đã có dịp tận mắt chiêm ngưỡng chiếc máy bay IL-14, gắn liền với những dấu mốc đặc biệt của ngành hàng không dân dụng Việt Nam.
Đây là chiếc máy bay vận tải đầu tiên của Trung đoàn Không quân vận tải 919 – tiền thân của Đoàn bay 919 ngày nay, được Chính phủ Liên Xô trao tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1957 và chính thức đưa vào khai thác từ năm 1958. Với số hiệu VN-C482, IL-14 không chỉ phục vụ vận tải mà còn đảm nhiệm vai trò chuyên cơ của Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong nhiều chuyến công tác trong và ngoài nước thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Về kỹ thuật, IL-14 có chiều dài thân 22,31 m, sải cánh 31,7 m, sử dụng hai động cơ tuabin cánh quạt, đạt tốc độ tối đa 415 km/giờ, trần bay 6.500 m, tầm bay xa nhất 1.700 km, với sức chở từ 26–36 người.
Đáng chú ý, IL-14 là loại máy bay buồng hở, không trang bị radar hay thiết bị hỗ trợ hạ cánh, việc vận hành phụ thuộc hoàn toàn vào kỹ năng và bản lĩnh phi công. Chính vì vậy, mỗi chuyến bay thành công là minh chứng cho trình độ xuất sắc và tinh thần dũng cảm của các phi công Đội bay 919 trong giai đoạn lịch sử đầy gian khó.
Bên trong khoang, IL-14 được thiết kế dành riêng cho nhiệm vụ chuyên cơ, gồm giường ngủ rộng 1,2 m, bàn làm việc, ghế ngồi chính và phụ, cùng bồn rửa mặt và khu vệ sinh ở phía đuôi máy bay – thể hiện sự chu đáo trong phục vụ các chuyến công tác dài ngày.
Sau hơn hai thập kỷ hoạt động, đến năm 1981, IL-14 hoàn thành sứ mệnh lịch sử và được đưa về bảo quản tại Bảo tàng Hàng không Việt Nam. Đến nay, chiếc máy bay này vẫn là biểu tượng sống động cho tình hữu nghị Việt – Xô, cho khát vọng làm chủ bầu trời của dân tộc và cho những bước đi đầu tiên của ngành hàng không dân dụng Việt Nam.
Trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước - "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", Triển lãm 95 Năm Cờ Đảng Soi Đường do báo Nhân Dân thực hiện, diễn ra từ ngày 28/8/2025 đến ngày 15/9/2025 sẽ mang đến một cái nhìn toàn cảnh về lịch sử đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng thông qua ngôn ngữ của thực cảnh, công nghệ và trải nghiệm đa giác quan.
Lấy cảm hứng từ kết cấu của thành Cổ Loa xa xưa, không gian triển lãm được thiết kế như một hành lang xoắn ốc, đi qua 8 phân khu trưng bày, chia theo từng giai đoạn lịch sử, tái hiện sống động các dấu mốc trong hành trình đầy vẻ vang của 95 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đặc biệt, sự góp sức của các đơn vị: VCcorp, Viettel High Tech, VinMotion, VTT, Plus Studio... đã mang đến triển lãm chuyên đề về Đảng được số hóa toàn diện đầu tiên tại Việt Nam, tích hợp cả không gian thực và không gian số, áp dụng hàng loạt công nghệ tiên tiến: sách tương tác mapping; tường "Triệu cánh tay – Một niềm tin; công nghệ thực tế tăng cường AR và công nghệ thực tế ảo VR.
Chỉ với một chiếc điện thoại kết nối internet, hệ thống triển lãm trực tuyến 3D kết hợp không gian thực giúp người dân khắp mọi miền Tổ quốc và kiều bào ở nước ngoài có thể "dạo bước" qua từng phân khu, tương tác với hình ảnh chân thực, sống động chẳng khác nào đứng ngay tại triển lãm. Bên cạnh đó, hệ thống Chat AI và robot hỗ trợ chỉ dẫn, giải đáp thắc mắc và gợi mở thêm những lát cắt lịch sử một cách gần gũi, thân thiện.