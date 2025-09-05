Cận cảnh từng chi tiết của huyền thoại IL-14: Chiếc chuyên cơ đã đưa Bác Hồ bay khắp muôn nơi

Tại phân khu “Khát vọng bầu trời” thuộc Triển lãm Thành tựu Đất nước “80 năm Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”, đông đảo khách tham quan đã có dịp tận mắt chiêm ngưỡng chiếc máy bay IL-14, gắn liền với những dấu mốc đặc biệt của ngành hàng không dân dụng Việt Nam.





Đây là chiếc máy bay vận tải đầu tiên của Trung đoàn Không quân vận tải 919 – tiền thân của Đoàn bay 919 ngày nay, được Chính phủ Liên Xô trao tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1957 và chính thức đưa vào khai thác từ năm 1958. Với số hiệu VN-C482, IL-14 không chỉ phục vụ vận tải mà còn đảm nhiệm vai trò chuyên cơ của Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong nhiều chuyến công tác trong và ngoài nước thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Về kỹ thuật, IL-14 có chiều dài thân 22,31 m, sải cánh 31,7 m, sử dụng hai động cơ tuabin cánh quạt, đạt tốc độ tối đa 415 km/giờ, trần bay 6.500 m, tầm bay xa nhất 1.700 km, với sức chở từ 26–36 người.

Đáng chú ý, IL-14 là loại máy bay buồng hở, không trang bị radar hay thiết bị hỗ trợ hạ cánh, việc vận hành phụ thuộc hoàn toàn vào kỹ năng và bản lĩnh phi công. Chính vì vậy, mỗi chuyến bay thành công là minh chứng cho trình độ xuất sắc và tinh thần dũng cảm của các phi công Đội bay 919 trong giai đoạn lịch sử đầy gian khó.

Bên trong khoang, IL-14 được thiết kế dành riêng cho nhiệm vụ chuyên cơ, gồm giường ngủ rộng 1,2 m, bàn làm việc, ghế ngồi chính và phụ, cùng bồn rửa mặt và khu vệ sinh ở phía đuôi máy bay – thể hiện sự chu đáo trong phục vụ các chuyến công tác dài ngày.

Sau hơn hai thập kỷ hoạt động, đến năm 1981, IL-14 hoàn thành sứ mệnh lịch sử và được đưa về bảo quản tại Bảo tàng Hàng không Việt Nam. Đến nay, chiếc máy bay này vẫn là biểu tượng sống động cho tình hữu nghị Việt – Xô, cho khát vọng làm chủ bầu trời của dân tộc và cho những bước đi đầu tiên của ngành hàng không dân dụng Việt Nam.