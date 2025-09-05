Đóng BHYT chưa đầy 100k/tháng, nữ sinh Hà Nội được thanh toán gần 1 tỷ đồng

Trong 7 tháng đầu năm 2025, nhiều trường hợp học sinh, sinh viên (HSSV) mắc bệnh nặng, phải điều trị dài ngày đã được Bảo hiểm y tế hỗ trợ kịp thời với chi phí lên tới hàng trăm triệu đồng, thậm chí gần cả tỷ đồng.

Một học sinh có mã thẻ HS40101299XXXXX ở Hà Nội mắc bệnh bạch cầu kèm theo nhiều biến chứng đã được quỹ chi trả hơn 967 triệu đồng. Em không may mắc đồng thời bệnh bạch cầu dạng nguyên bào, tổn thương võng mạc, viêm phổi cùng nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác, buộc phải điều trị kéo dài tại các cơ sở y tế chuyên sâu.

Tại TP Hồ Chí Minh, một em có mã thẻ HS47979326XXXXX điều trị bệnh bạch cầu tủy, nhiễm trùng đường hô hấp, được chi trả hơn 473 triệu đồng. Hay ở Nam Định, một học sinh trường hợp mắc u lympho, hội chứng động kinh và bạch cầu tủy cũng đã được hỗ trợ hơn 452 triệu đồng. Ngoài ra, nhiều học sinh trên cả nước mắc các bệnh nặng như suy tim, suy hô hấp, nhiễm trùng huyết… đều được quỹ BHYT chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong quá trình điều trị.

Đây chỉ là một vài trong rất nhiều trường hợp học sinh, sinh viên trên cả nước được BHYT hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh lớn trong năm nay. Theo số liệu từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến hết tháng 7/2025, có hơn 4,3 triệu lượt học sinh, sinh viên đi khám chữa bệnh bằng BHYT, với tổng chi phí quỹ chi trả gần 1.770 tỷ đồng. Đáng chú ý, có 20 trường hợp được thanh toán từ 200 triệu đồng đến gần 1 tỷ đồng.

Với nhiều gia đình có con mắc bệnh hiểm nghèo, tấm thẻ BHYT được ví như “chiếc phao cứu sinh”, giúp giảm bớt gánh nặng chi phí y tế. Theo BHXH Việt Nam, thẻ BHYT không chỉ mang ý nghĩa bảo hiểm đơn thuần mà còn là sự bảo đảm để các em có thể tiếp cận dịch vụ y tế cần thiết.

Trong năm học 2024–2025, cả nước có hơn 20,8 triệu học sinh, sinh viên tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 98,4%, tăng gần 1% so với năm trước. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2025, quỹ đã chi hơn 2.075 tỷ đồng cho 4,3 triệu lượt khám chữa bệnh, tăng 17% về chi phí và 7,4% về số lượt so với cùng kỳ năm 2024.

Cán bộ BHXH Việt Nam tuyên truyền chính sách BHYT. Ảnh: BHXH VN

Từ ngày 1/7/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 188/2025/NĐ-CP, quy định học sinh, sinh viên được ngân sách hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT. Nhờ đó, phí tham gia còn khoảng 631.800 đồng/năm, giảm hơn 252.000 đồng so với năm trước.

Với khoảng 20,5 triệu học sinh, sinh viên đang thuộc diện tham gia BHYT (chưa tính con em lực lượng vũ trang được cấp thẻ miễn phí), ngân sách nhà nước sẽ gánh một nửa chi phí bảo hiểm cho trên 20 triệu em trong năm học mới.

Trước dự báo năm học 2025–2026 có thể tiềm ẩn nhiều dịch bệnh, ngành bảo hiểm đặt mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT, nhằm bảo vệ sức khỏe thế hệ trẻ, đồng thời giảm thiểu áp lực tài chính cho gia đình.

Để đạt mục tiêu này, BHXH Việt Nam kêu gọi sự phối hợp đồng bộ của các cấp chính quyền, đặc biệt là sự vào cuộc tích cực của các nhà trường, thầy cô giáo và phụ huynh trong việc tuyên truyền, vận động để học sinh, sinh viên tham gia BHYT đúng hạn.

Chính phủ quyết định nâng mức hỗ trợ tối thiểu lên 50% mức đóng BHYT cho học sinh, sinh viên không chỉ giúp giảm gánh nặng tài chính cho phụ huynh, mà mang lại nhiều tác động sâu rộng sau:

Thứ nhất, góp phần nâng tỉ lệ tham gia BHYT trong học đường, sớm hoàn thành mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Khi nhóm trẻ, khỏe mạnh tham gia đông đảo, quỹ BHYT được củng cố bền vững hơn, thực hiện đúng nguyên tắc chia sẻ rủi ro giữa người trẻ với người cao tuổi.

Thứ hai, bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế. Tất cả học sinh, sinh viên không phân biệt hoàn cảnh gia đình, đều có quyền được chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh kịp thời.

Thứ ba, chính sách là một khoản đầu tư cho tương lai quốc gia. Một thế hệ trẻ khỏe mạnh cả thể chất và tinh thần sẽ trở thành nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước trong những thập kỷ tới.

