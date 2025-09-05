Phát hiện một người tử vong trong vụ cháy rừng tại TP Huế

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Xuân tham gia chữa cháy.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ 45 phút ngày 4/9, một đám cháy bùng phát tại khu vực rừng tràm sản xuất thuộc thôn 6, xã Phú Vinh, TP Huế.

Diện tích rừng bị cháy thuộc quyền sử dụng của hai hộ dân là ông Trần Sang (61 tuổi) và ông Trần Mãi (70 tuổi), cùng trú tại địa phương.

Ngay khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Vinh Xuân (Bộ đội Biên phòng TP Huế) đã khẩn trương huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và người dân triển khai công tác chữa cháy.

Đến 19 giờ 13 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khoanh vùng, khống chế.Tuy nhiên, trong quá trình dập lửa, lực lượng chức năng đã phát hiện một thi thể. Nạn nhân được xác định là ông Trần Mãi (70 tuổi).

Nguyên nhân ban đầu được cho là trong lúc đốt thực bì, do thần kinh không ổn định, ông Mãi đã không may để lửa bùng phát, lan rộng và gây ra hỏa hoạn.

Đến khoảng 20 giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, với diện tích bị ảnh hưởng khoảng 1ha. Hiện Đồn Biên phòng Vinh Xuân đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ vụ việc.