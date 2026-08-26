20 tuổi, huyết áp 180/100 mmHg, bất ngờ phát hiện u tuyến thượng thận

Tăng huyết áp có thể xuất hiện ở người trẻ và thường không gây triệu chứng rõ rệt khiến nhiều người không hề biết để sớm tìm nguyên nhân.

Nam thanh niên 20 tuổi hoàn toàn khỏe mạnh, không đau đầu hay chóng mặt nhưng trong buổi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ bất ngờ khi huyết áp lên tới 170-180/100 mmHg.

Qua thăm khám và xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ phát hiện nam thanh niên có khối u thượng thận trái tăng tiết hormone aldosterone - một trong những nguyên nhân nội tiết hay gặp gây tăng huyết áp thứ phát ở người trẻ.

Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa, người bệnh được phẫu thuật nội soi cắt tuyến thượng thận trái cùng khối u. Một tháng sau phẫu thuật, huyết áp trở về mức bình thường và người bệnh không cần sử dụng thuốc hạ áp.

Tăng huyết áp có thể xuất hiện ở người trẻ (Ảnh minh họa)

Theo PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nhiều người vẫn nghĩ tăng huyết áp chỉ xảy ra ở người cao tuổi. Tuy nhiên, bệnh có thể xuất hiện ở người trẻ và thường không gây triệu chứng rõ rệt, nên nhiều trường hợp chỉ tình cờ phát hiện khi khám sức khỏe định kỳ, khám nghĩa vụ quân sự hoặc khám tại nơi làm việc.

Tăng huyết áp được xác định khi huyết áp từ 140/90 mmHg trở lên. Ở người lớn tuổi, khoảng 90-95% trường hợp là tăng huyết áp nguyên phát, không xác định được một nguyên nhân cụ thể. Trong khi đó, với người khởi phát tăng huyết áp trước 40 tuổi, khoảng 10-30% trường hợp có nguyên nhân rõ ràng, trong đó nhiều nguyên nhân có thể điều trị được.

Khi đánh giá người trẻ bị tăng huyết áp, bác sĩ thường rà soát các bệnh lý về thận và mạch máu thận như viêm cầu thận, suy thận mạn, hẹp động mạch thận; đồng thời tìm các nguyên nhân nội tiết như cường aldosterone nguyên phát, hội chứng Cushing, u tủy thượng thận, u tiết renin hoặc bệnh lý tuyến giáp.

Theo bác sĩ, không phải tất cả người bị tăng huyết áp đều phải uống thuốc suốt đời. Với tăng huyết áp nguyên phát, người bệnh thường cần kiểm soát lâu dài. Tuy nhiên, nếu huyết áp tăng do một nguyên nhân có thể điều trị như hẹp động mạch thận hoặc khối u tuyến thượng thận, huyết áp có thể trở về bình thường sau khi xử lý nguyên nhân. Khi đó, người bệnh có thể được giảm liều hoặc ngừng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Việc có thể ngừng thuốc hay không còn phụ thuộc nguyên nhân, thời gian mắc bệnh và mức độ tổn thương tim, não, thận, mắt. Người bệnh không nên tự ý bỏ thuốc chỉ vì huyết áp đã ổn định mà cần tái khám và thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ.

Bác sĩ khuyến cáo người dưới 40 tuổi nếu có ít nhất hai lần đo huyết áp từ 140/90 mmHg trở lên, dù không có triệu chứng, nên đến cơ sở y tế có chuyên khoa Tim mạch hoặc Nội tiết để được đánh giá và tìm nguyên nhân.