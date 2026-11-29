Đây là những ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn nhất trên không gian mạng tại Trung Quốc.

Mới đây, bảng thống kê 20 ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn trên 4 nền tảng mạng xã hội hàng đầu Trung Quốc là Douyin, Weibo, Tiểu Hồng Thư và Kuaishou đang thu hút nhiều sự chú ý của khán giả. Danh sách bao gồm 10 ngôi sao nam và 10 ngôi sao nữ có tổng lượt xem, đọc chủ đề đa nền tảng cao nhất, trong đó Siêu thoại của Weibo được tính riêng.

Tiêu Chiến là ngôi sao có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội lớn nhất showbiz Trung Quốc đương đại.

Ở bảng xếp hạng dành cho nam, bên cạnh những gương mặt quen thuộc trên màn ảnh như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hay Thành Nghị, khán giả còn thấy những nghệ sĩ đến nay vẫn được biết đến chủ yếu với vai trò ca sĩ, bao gồm Lộc Hàm, Thái Từ Khôn, Trương Nghệ Hưng và Vương Nguyên.

Đáng chú ý, Tiêu Chiến vững vàng ở ngôi quán quân với 1.330,2 tỷ lượt, bỏ xa người xếp thứ hai là Vương Nhất Bác với 726,3 tỷ và Dịch Dương Thiên Tỉ ở hạng ba với 704 tỷ, đồng thời hoàn toàn vượt trội so với các sao nữ.

Có thể nói, xét riêng về chỉ số này, Tiêu Chiến đang ở đẳng cấp khác biệt so với phần còn lại của showbiz Hoa ngữ. Với khoảng cách khổng lồ hiện tại, chưa biết bao giờ mới có người vượt qua được anh.

Vương Nhất Bác xếp hạng 2 trên bảng xếp hạng các ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn nhất showbiz Trung Quốc.

Cho những ai chưa biết, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều cùng bứt phá nhờ thành công của Trần Tình Lệnh. Từ lâu, họ đã được xem là cặp kỳ phùng địch thủ trong giới lưu lượng Cbiz. Tuy nhiên giờ đây, lượt thảo luận của Tiêu Chiến lại trở nên áp đảo. Khoảng cách giữa hai người phần nào có thể đến từ sự khác biệt trong định hướng phát triển sự nghiệp.

Trong khi Tiêu Chiến duy trì nhịp độ hoạt động sôi nổi, liên tục ra mắt các tác phẩm điện ảnh và truyền hình, Vương Nhất Bác lại giảm đáng kể tần suất đóng phim, dành nhiều thời gian cho đua xe và các hoạt động khám phá thiên nhiên. Điều này có thể khiến Vương Nhất Bác ít tạo ra những chủ đề nóng trong giới giải trí hơn so với Tiêu Chiến.

Nữ thần nhan sắc Tân Cương - Địch Lệ Nhiệt Ba dẫn đầu danh sách 10 sao nữ có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Ở bảng xếp hạng dành cho nữ, cả 10 gương mặt góp mặt đều hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất. Dẫn đầu là Địch Lệ Nhiệt Ba với 581,1 tỷ lượt, theo sát là Triệu Lệ Dĩnh với 579,3 tỷ. Vị trí thứ ba thuộc về Cúc Tịnh Y với 521,4 tỷ.

Điều bất ngờ là Lưu Diệc Phi chỉ xếp hạng 9 với 269 tỷ lượt. Một minh tinh quốc dân như Lưu Diệc Phi được kỳ vọng sẽ có thứ hạng cao hơn. Tuy nhiên, đây là điều hoàn toàn có thể lý giải được.

Việc minh tinh quốc dân Lưu Diệc Phi chỉ xếp hạng 9 là một bất ngờ, nhưng đó hoàn toàn là điều có thể dễ dàng lý giải.

Lưu Diệc Phi nổi tiếng từ đầu những năm 2000, trước khi mạng xã hội Trung Quốc và văn hóa fandom phát triển mạnh như hiện nay. Cô thuộc thế hệ minh tinh đi trước, có độ nhận diện rộng rãi trong công chúng nhưng không nhất thiết sở hữu cộng đồng người hâm mộ hoạt động trực tuyến sôi nổi như các ngôi sao lưu lượng thế hệ sau.

Ngoài ra, Lưu Diệc Phi có tần suất đóng phim thấp, ít tham gia gameshow và không duy trì mức độ xuất hiện thường xuyên trên mạng xã hội. Dù vậy, thành công liên tiếp của Mộng Hoa Lục (2022), Đi Đến Nơi Có Gió (2023) và Câu Chuyện Hoa Hồng (2024) cho thấy sức hút của cô đối với khán giả vẫn rất lớn.

Danh sách 20 ngôi sao quyền lực nhất mạng xã hội Trung Quốc.

Một điều đáng chú ý khác là các sao nam đang chiếm ưu thế rõ rệt khi tổng chỉ số đạt 6.549 tỷ lượt, trong khi con số tương ứng của các sao nữ là 4.438,6 tỷ lượt.

Nếu thống kê riêng 10 người dẫn đầu không phân biệt giới tính, có tới 7 sao nam và chỉ 3 sao nữ, lần lượt là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải, Lộc Hàm, Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lệ Dĩnh, Thái Từ Khôn, Trương Nghệ Hưng và Cúc Tịnh Y.

Kết quả này phần nào có thể lý giải bởi nữ giới chiếm tỷ trọng lớn trong các cộng đồng người hâm mộ thần tượng tại Trung Quốc. Đây cũng là lực lượng tích cực tham gia các hoạt động quảng bá, tương tác và gia tăng độ phủ trên mạng xã hội cho thần tượng, qua đó tạo lợi thế đáng kể cho các sao nam.