Sau thời gian dài chờ đợi, cuối cùng người hâm mộ cũng được nhìn thấy lại hình ảnh này của Robert Pattinson.

Tờ Daily Mail vừa hé lộ loạt hình ảnh mới nhất của nam diễn viên Robert Pattinson tại bối cảnh ghi hình The Batman 2, lập tức khiến cộng đồng fan Batman phấn khích. Đây là một trong những lần hiếm hoi khán giả được nhìn ngắm tạo hình Bruce Wayne của Robert Pattinson trong giai đoạn sản xuất mới, sau quãng thời gian phần hậu truyện liên tục bị trì hoãn.

Trong những hình ảnh được hé lộ, Robert Pattinson xuất hiện với bộ suit tối màu lịch lãm, mái tóc được tạo kiểu chỉn chu và diện mạo có phần phong trần. Khác với hình ảnh Batman khoác bộ giáp đen, đeo mặt nạ và hoạt động trong bóng tối, Bruce Wayne lần này trở lại với dáng vẻ của một thiếu gia Gotham. Nam diễn viên còn được bắt gặp trò chuyện cùng ê-kíp giữa các cảnh quay. Một chi tiết khá thú vị là giữa thời tiết lạnh giá trên phim trường, anh được một thành viên đoàn phim đưa túi chườm nóng để giữ ấm.

Hình ảnh ở hậu trường The Batman 2

Chỉ vài hình ảnh hậu trường cũng đủ khiến người hâm mộ có cảm giác The Batman 2 cuối cùng đã thực sự thành hình. Bởi hành trình chờ đợi phần phim này chẳng khác nào một cuộc thử thách lòng kiên nhẫn. Sau thành công của The Batman (2022), khán giả đã phải chờ đợi nhiều năm mới có thể nhìn thấy Robert Pattinson tiếp tục hóa thân thành Bruce Wayne. Bản thân nam diễn viên cũng từng hài hước kể về việc anh tranh thủ nhận thêm các dự án khác trong lúc chờ phần hậu truyện được triển khai. Ban đầu, anh chỉ nghĩ mình sẽ đóng thêm một bộ phim, nhưng rốt cuộc số lượng dự án cứ tăng lên, đến mức có cảm giác đã tham gia cả chục bộ phim trước khi Batman 2 chính thức bắt đầu ghi hình.

Sự khác biệt của Robert Pattinson trên trường quay sau 2 phần phim cũng được đem ra so sánh, vẫn là kiểu suit tối màu đó nhưng phong thái hoàn toàn thay đổi

Và nhìn lại lịch trình của Robert Pattinson trong những năm qua, câu chuyện này không hề quá lời. Anh liên tục xuất hiện trong các dự án điện ảnh thuộc nhiều thể loại, từ Mickey 17, The Drama, Die My Love cho đến The Odyssey và Dune: Part Three. Đặc biệt, năm 2026 còn mang đến một bước ngoặt không ai ngờ tới: Robert Pattinson chính thức được lựa chọn trở thành James Bond tiếp theo, kế nhiệm Daniel Craig trong vai điệp viên 007. Thông tin được Amazon MGM Studios công bố ngày 16/11, đồng thời xác nhận Denis Villeneuve sẽ ngồi ghế đạo diễn, Steven Knight đảm nhận kịch bản. Robert Pattinson cũng bày tỏ đây là vinh dự lớn nhất trong sự nghiệp và là vai diễn trong mơ của mình.

Robert Pattinson chuẩn bị bước vào một kỷ nguyên mới của thương hiệu James Bond

Như vậy, Robert Pattinson hiện đang đứng trước một giai đoạn vô cùng đặc biệt khi vừa tiếp tục đảm nhận Batman trong vũ trụ riêng của Matt Reeves, vừa chuẩn bị bước vào một kỷ nguyên mới của thương hiệu James Bond. Hai biểu tượng điện ảnh đình đám, hai hình tượng người hùng hoàn toàn khác biệt, cùng hội tụ ở một nam diễn viên. Nếu Bruce Wayne là một tỷ phú mang nỗi ám ảnh công lý, hoạt động trong bóng tối của Gotham, thì 007 lại là điệp viên hào hoa với những nhiệm vụ nguy hiểm trên khắp thế giới.

The Batman: Part II tiếp tục do Matt Reeves đạo diễn, với Robert Pattinson trở lại vai chính. Phim dự kiến ra rạp ngày 18/2/2028, bên cạnh những gương mặt mới như Scarlett Johansson, Sebastian Stan và Charles Dance. Trong khi đó, dự án James Bond tiếp theo cũng đang được phát triển dưới sự dẫn dắt của Denis Villeneuve. Có lẽ sau từng ấy năm chờ đợi, người hâm mộ Robert Pattinson sẽ bước vào một giai đoạn được nhìn thấy thần tượng xuất hiện liên tục trên màn ảnh rộng. Và trước mắt, chỉ riêng khoảnh khắc Bruce Wayne chính thức trở lại phim trường cũng đã đủ khiến các fan vui như mở hội.