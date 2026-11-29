Khác với hình ảnh thư sinh trong Mắt Biếc, diễn viên Trần Nghĩa có vai diễn ấn tượng trong phim điện ảnh Con Mắt Thứ Ba của Hàm Trần.

Diễn viên Trần Nghĩa được khán giả nhớ đến với hình ảnh “thầy giáo Ngạn” lãng tử, si tình trong phim điện ảnh Mắt Biếc (2019). Thành công của phim giúp sự nghiệp của nam diễn viên vụt sáng.

Những năm qua, Trần Nghĩa tiếp tục khẳng định năng lực diễn xuất qua loạt dự án nổi bật như Nhà trọ Balanha, Chúng ta của 8 năm sau, Mùa hè đẹp nhất hay Đảo độc đắc - Tử mẫu Thiên linh cái ...

Ngoài ra, anh còn góp mặt trong bộ phim truyền hình Cha tôi, người ở lại, tác phẩm được Đài Truyền hình Việt Nam mua bản quyền kịch bản từ bộ phim nổi tiếng Danh nghĩa người nhà của Trung Quốc.

Diễn viên Trần Nghĩa nổi tiếng với vai thầy giáo Ngạn trong “Mắt biếc”.

Trở lại với điện ảnh trong Con mắt thứ ba , Trần Nghĩa gây bất ngờ với diễn xuất và tạo hình hoàn toàn khác lạ. Đây là phim kinh dị của đạo diễn Hàm Trần, lấy cảm hứng từ những câu chuyện ma, truyền thuyết đô thị và những bí ẩn nằm ngoài thế giới hữu hình.

Trong phim, Trần Nghĩa đảm nhận vai Bảo - nhân vật có mối liên kết với nữ chính Vy (Đoàn Minh Anh). Nam diễn viên tiết lộ đã trải qua ba lần casting, phải thử vai cùng hơn 10 bạn diễn nữ trước khi đạo diễn tìm được Đoàn Minh Anh cho nhân vật Vy.

Tìm được diễn viên phù hợp mới chỉ là bước đầu. Để đi đến hình hài cuối cùng của nhân vật, mỗi người còn phải đối diện với những thử thách riêng. Với Trần Nghĩa, vai Bảo đòi hỏi anh tiếp cận một trạng thái tâm lý rất khó hình dung, đó là cơn giận của một người đã chết nhưng vẫn còn chấp niệm với người sống. Nam diễn viên cho biết anh đã tìm đọc, lắng nghe nhiều câu chuyện tâm linh để có thêm chất liệu, đồng thời trao đổi với đạo diễn về cách thể hiện cảm xúc.

Một kỷ niệm đáng nhớ xảy ra ngay trong ngày quay đầu tiên, khi Hàm Trần “đấm nhẹ” vào ngực Trần Nghĩa ba lần để nhấn mạnh rằng cơn giận của Bảo phải xuất phát từ bên trong, thay vì chỉ thể hiện bằng tiếng hét hay những phản ứng bên ngoài.

Trần Nghĩa có một vai diễn “lột xác” trên màn ảnh.

Với Trần Nghĩa, Bảo là nhân vật có hình ảnh nam sinh khá quen thuộc với anh trên màn ảnh. Tuy nhiên, vai diễn lần này cũng mang đến cơ hội để nam diễn viên thử sức với những diễn biến tâm lý khác biệt.

Anh cho hay không ngại việc thường được khán giả đóng khung vào những nhân vật thư sinh, hiền lành, mà xem đó là hình ảnh quen thuộc trong sự nghiệp diễn xuất. Mỗi vai diễn mới, theo anh, đều là cơ hội để khám phá và mở rộng khả năng của bản thân.

Chia sẻ thêm về dự án mới, đạo diễn Hàm Trần cho biết trước đây anh vốn rất sợ ma nhưng lại thích nghe những câu chuyện ma. Khi thực hiện các phim kinh dị trước đó, anh thường tập trung vào việc tạo ra những tình huống khiến khán giả sợ hãi.

Tuy nhiên quá trình thực hiện Con mắt thứ ba khiến anh thay đổi cách nhìn. Qua những câu chuyện được chia sẻ bởi các biên kịch, anh nhận ra nỗi sợ đôi khi xuất phát từ chính con người, thay vì chỉ đến từ những thế lực siêu nhiên.

Phim điện ảnh Con mắt thứ ba do Hàm Trần đạo diễn, với sự tham gia của Đoàn Minh Anh, Ba Tây, Loube Nguyễn, Gia Tuệ, Trần Nghĩa, Quang Tuấn, Lê Bê La... Phim bắt đầu khởi chiếu từ ngày 4/12.