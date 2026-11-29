Đây là một trong những bộ phim cổ trang thu hút rất nhiều sự chú ý trong năm 2026.

Mới đây, Gả Kim Thoa do Điền Hi Vi và Diêm An đóng chính đã chính thức kết thúc nhiệt bá kỳ. Theo đó, giai đoạn thống kê được tính từ ngày phim lên sóng đến 13 ngày sau khi tập cuối được mở cho khán giả không có tài khoản VIP. Những thành tích mà bộ phim đạt được sau khi khép lại giai đoạn này đang thu hút nhiều sự chú ý.

Gả Kim Thoa của Điền Hi Vi và Diêm An đã chính thức khép lại giai đoạn nhiệt bá kỳ, đạt được những thành tích ấn tượng.

Theo số liệu Vân Hợp, Gả Kim Thoa đạt lượt xem hợp lệ trung bình mỗi tập trong nhiệt bá kỳ là 46,64 triệu, qua đó trở thành bộ phim có thành tích cao nhất trên nền tảng Youku trong năm 2026. Bên cạnh đó, Gả Kim Thoa cũng là tác phẩm có chỉ số kéo tân (chỉ số phản ánh khả năng thu hút người dùng đăng ký dịch vụ hội viên trả phí) cao nhất năm 2026 của Youku.

Trên các nền tảng khác, Gả Kim Thoa cũng ghi nhận những con số ấn tượng. Chỉ số tìm kiếm Baidu đạt đỉnh khoảng 487.300, trong khi chỉ số tìm kiếm Douyin đạt đỉnh 13,797 triệu, đều đứng thứ hai trong số các phim Trung Quốc lên sóng năm nay.

Không chỉ gây chú ý trong nước, ở thị trường quốc tế Gả Kim Thoa cũng tạo được tiếng vang. Phim có 3 tuần liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng 10 phim truyền hình không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất toàn cầu của Netflix, thứ hạng cao nhất là vị trí thứ 4.

Gả Kim Thoa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tiếu Giai Nhân. Phim xoay quanh A Sửu (Điền Hi Vi), một cô gái có thân phận thấp kém, tình cờ sở hữu dung mạo giống hệt tiểu thư nhà quyền quý. Cô được sắp xếp thay đối phương gả cho thế tử Lục Trạc (Diêm An), người đang hôn mê vì trọng thương. Vốn muốn tận dụng cơ hội để đổi đời, A Sửu không ngờ Lục Trạc bất ngờ tỉnh lại, đẩy cô vào vòng xoáy tranh đấu và những bí mật thân thế.

Gả Kim Thoa có tiết tấu nhanh, tình tiết kịch tính, nửa đầu phim mang đến những sự thú vị, mới mẻ hơn so với các tác phẩm cùng thể loại. Nhan sắc của cả hai diễn viên chính rất đẹp, hợp cổ trang và đẹp đôi khi chung khung hình. Điền Hi Vi vốn nổi tiếng với danh xưng "búp bê cổ trang", trong khi Diêm An thực sự khiến nhiều người mới biết đến anh bị "sốc visual".

Tuy nhiên, phim bị chê vì tuyến quyền mưu thiếu chiều sâu, tình tiết phi logic và cách xử lý đoạn kết có phần vội vàng. Về diễn xuất, Điền Hi Vi diễn không tệ nhưng vẫn gây tranh cãi vì đôi lúc biểu đạt cảm xúc quá cường điệu, trong khi Diêm An bị nhận xét còn thiếu linh hoạt, chưa bắt nhịp tốt với bạn diễn trong một số phân cảnh đòi hỏi chiều sâu cảm xúc.

Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều nhưng không thể phủ nhận Gả Kim Thoa có những thành tích rất ấn tượng, đồng thời giúp cả Điền Hi Vi lẫn Diêm An nâng cao độ nhận diện.

Dù gặp nhiều ý kiến trái chiều, không thể phủ nhận Gả Kim Thoa đã tạo được tiếng vang đáng kể. Không thể phủ nhận rằng nhờ tác phẩm này, cả Điền Hi Vi lẫn Diêm An đều được nâng cao độ nhận diện. Tuy nhiên, nó cũng phơi bày những hạn chế về diễn xuất mà cả hai cần khắc phục nếu muốn tiến xa hơn trong sự nghiệp.