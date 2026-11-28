Một bộ phim Hàn Quốc ra mắt từ năm 2022 bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi có tới 7 quốc gia đang đàm phán để thực hiện phiên bản remake, trong đó có Việt Nam.

Theo thông tin độc quyền từ TenAsia, bộ phim Anna do Suzy đóng chính hiện đang tiến hành đàm phán chuyển thể tại 7 quốc gia, bao gồm Mỹ, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, UAE, Indonesia, Việt Nam và Nhật Bản. Đáng chú ý, các cuộc thảo luận được cho là đã đi vào giai đoạn khá chuyên sâu, hướng đến khả năng sản xuất những phiên bản riêng biệt, điều chỉnh nội dung sao cho phù hợp với văn hóa, bối cảnh xã hội và thị hiếu khán giả của từng thị trường. Nếu các kế hoạch này thành hiện thực, Anna sẽ có cơ hội bước ra khỏi biên giới Hàn Quốc bằng những câu chuyện mang màu sắc bản địa, thay vì đơn thuần được phát hành lại ở nước ngoài.

Ra mắt năm 2022, Anna được chuyển thể từ tiểu thuyết The Intimate Stranger của nhà văn Jung Han Ah. Phim xoay quanh Yoo Mi, một người phụ nữ có xuất phát điểm bình thường, bắt đầu thay đổi cuộc đời chỉ bằng một lời nói dối tưởng chừng vô hại. Thế nhưng, một khi đã bước chân vào thế giới của những người thuộc tầng lớp thượng lưu, cô ngày càng lún sâu vào những lời nói dối tiếp theo, thậm chí sống dưới thân phận của một người hoàn toàn khác. Từ một lựa chọn nhỏ, Yoo Mi dần đánh mất ranh giới giữa con người thật và danh tính mà mình tự tạo ra.

Sức hấp dẫn của Anna nằm ở câu chuyện mang tính tâm lý xã hội, nơi tham vọng đổi đời, khoảng cách giai cấp, áp lực về địa vị và khát khao được công nhận đẩy con người vào những lựa chọn khó lường. Đây cũng là những vấn đề không bị giới hạn trong riêng xã hội Hàn Quốc. Một cô gái muốn thoát khỏi xuất thân thấp kém, khao khát được bước chân vào giới thượng lưu và sẵn sàng đánh đổi danh tính để đạt được điều đó hoàn toàn có thể xuất hiện ở bất kỳ quốc gia nào. Chính tính phổ quát này tạo điều kiện để Anna được làm lại theo nhiều cách khác nhau. Nếu phiên bản Hàn Quốc khai thác những đặc trưng về địa vị và phân tầng xã hội tại xứ kim chi, phiên bản Việt Nam hay Indonesia hoàn toàn có thể đặt nhân vật vào những bối cảnh gần gũi hơn với khán giả bản địa.

Anna được xem là phẩm đánh dấu bước ngoặt đáng nhớ trong sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên. Trước đó, Suzy vốn đã là một trong những mỹ nhân nổi tiếng nhất Hàn Quốc, sở hữu nhan sắc được công chúng ưu ái gọi bằng danh xưng tình đầu quốc dân. Từ những ngày còn hoạt động với tư cách thành viên miss A đến khi chuyển hướng sang phim ảnh, vẻ đẹp của cô gần như chưa bao giờ là điều khiến người ta phải tranh cãi. Nhưng diễn xuất lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Trong nhiều năm, Suzy từng không ít lần trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận xoay quanh chủ đề idol đóng phim. Cô có ngoại hình nổi bật, được giao nhiều vai diễn đáng chú ý nhưng vẫn thường xuyên nhận về ý kiến trái chiều về khả năng thể hiện cảm xúc và chiều sâu nhân vật. Nhan sắc đôi khi trở thành lợi thế, nhưng cũng vô tình tạo ra áp lực khi khán giả kỳ vọng cô phải chứng minh mình không chỉ là một gương mặt đẹp trên màn ảnh.

Với Anna, Suzy đã có câu trả lời thuyết phục hơn cả. Lần đầu tiên đảm nhận vai nữ chính độc lập, cô không còn bị đóng khung trong hình tượng cô gái trong trẻo, ngọt ngào hay mối tình đầu lý tưởng. Yoo Mi/Anna là một nhân vật có nội tâm phức tạp, vừa đáng thương vừa đáng trách, luôn bị giằng xé giữa con người thật và cuộc sống hào nhoáng mà cô cố gắng xây dựng. Để thể hiện nhân vật này, Suzy phải liên tục chuyển đổi sắc thái, từ sự tự ti, sợ hãi, tham vọng đến vẻ bình thản lạnh lùng của một người luôn phải che giấu bí mật. Đặc biệt, những biểu cảm rất nhỏ, ánh mắt và cách kiểm soát cảm xúc của cô đã góp phần tạo nên sức nặng cho nhân vật.

Màn thể hiện này nhận được sự công nhận rõ rệt từ giới chuyên môn. Suzy giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Blue Dragon Series Awards lần thứ 2, đồng thời được vinh danh là Nữ diễn viên của năm ở hạng mục Series tại Director's Cut Awards lần thứ 21. Đây là những thành tích có ý nghĩa đặc biệt bởi chúng cho thấy Suzy đã vượt qua được cái bóng của một thần tượng sở hữu nhan sắc nổi bật để được nhìn nhận nghiêm túc hơn với tư cách diễn viên. Chính vì sự xuất sắc cùng nhan sắc quá xinh đẹp của Suzy khiến khán giả càng tò mò rằng các phiên bản Anna khác nhau sẽ ra sao và nhất là ở Việt Nam, liệu ai có thể thể hiện được vai diễn này trước cái bóng quá lớn từ tình đầu quốc dân xứ Hàn.