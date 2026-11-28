Phòng vé Việt 2026 ghi nhận nhiều phim đạt doanh thu trăm tỷ đồng. Thành công đến từ đề tài, cách kể chuyện và khả năng tạo hiệu ứng truyền miệng.

Chị chị em em 3 vấp tranh cãi gay gắt về kịch bản và diễn xuất của các diễn viên nhưng vẫn thu về con số trăm tỉ khi ra rạp

Trại giam hạnh phúc tiến sát mốc 200 tỷ đồng chỉ sau khoảng một tuần ra rạp. Tính đến tối 25/11, phim thu 178 tỷ đồng và có gần 5.600 suất chiếu mỗi ngày. Thành tích này đáng chú ý bởi tác phẩm ra mắt trong tháng 11, thời điểm thường thiếu những dự án đủ sức tạo đột phá tại phòng vé.

Đạo diễn Trung Lùn tiếp tục khai thác công thức đã tạo dấu ấn ở hai phần Làm giàu với ma: đặt nhân vật vào hoàn cảnh trớ trêu, dùng tiếng cười để dẫn dắt câu chuyện rồi mở rộng sang tình thân và những lựa chọn đạo đức. Trong Trại giam hạnh phúc, bối cảnh nhà tù tạo ra nhiều tình huống va chạm giữa các phạm nhân. Phim kết hợp hài hước, tâm lý và tình cảm gia đình, giúp câu chuyện về cuộc sống sau song sắt dễ tiếp cận với khán giả đại chúng.

Ca sĩ Duy Mạnh góp mặt trong phim với vai trò khách mời

Dàn diễn viên quen thuộc như Tuấn Trần, Tiến Luật, Ma Ran Đô và Lương Thế Thành tạo lợi thế nhận diện. Sự xuất hiện của Khuyến Dương, gương mặt được biết đến qua nội dung hài trên TikTok, giúp phim tiếp cận thêm khán giả trẻ. Ca sĩ Duy Mạnh góp mặt trong vai khách mời, đồng thời đưa ca khúc Kiếp đỏ đen vào phim, tạo thêm chất liệu để ê-kíp lan tỏa tác phẩm trên mạng xã hội. Tuy nhiên, truyền thông chỉ giúp phim có thêm sự chú ý ban đầu. Những trích đoạn hài, phản hồi của người xem và hiệu ứng truyền miệng mới góp phần duy trì nhu cầu mua vé. Khi lượng khán giả tăng, nhà rạp cũng có cơ sở phân bổ thêm suất chiếu. Trại giam hạnh phúc hiện có gần 5.600 suất mỗi ngày, một lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh phòng vé.

Phim Việt thắng lớn nhờ tìm đúng đề tài và khán giả

Nhìn rộng ra năm 2026, các phim Việt đạt doanh thu cao không đi theo một công thức thể loại duy nhất. Theo số liệu Box Office Vietnam, Trại buôn người đạt khoảng 485 tỷ đồng, Thỏ ơi!! thu 450 tỷ đồng, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu đạt 208 tỷ đồng và Phí Phông thu 201 tỷ đồng tính đến cuối tháng 10. Ma xó, Quỷ nhập tràng 2, Thiên đường máu, Heo năm móng, Hẹn em ngày nhật thực và Tài cũng vượt mốc 100 tỷ đồng. Đến tháng 11, Chị chị em em 3 gia nhập nhóm phim trăm tỷ.

Thiên đường máu và Trại buôn người khai thác nạn lừa đảo và buôn người xuyên biên

Những con số này cho thấy khán giả Việt không chỉ tìm đến phim hài hay phim có ngôi sao nổi tiếng. Trại buôn người khai thác nạn lừa đảo việc làm và buôn người xuyên biên giới, đưa một vấn đề xã hội gần với đời sống lên màn ảnh qua câu chuyện sinh tồn, hành động. Phim đạt 100 tỷ đồng sau khoảng 4 ngày và vượt 400 tỷ đồng sau 17 ngày công chiếu. Tác phẩm còn tạo quy mô sản xuất lớn với nhiều cảnh quay có hàng trăm diễn viên tham gia.

Trong khi đó, Thỏ ơi!! chọn câu chuyện tình yêu, hôn nhân và những góc khuất trong các mối quan hệ. Bộ phim có lợi thế từ thương hiệu Trấn Thành và thời điểm ra mắt dịp Tết. Nghỉ hè sợ nghỉ hưu tiếp cận khán giả bằng tình cảm gia đình, ký ức lịch sử và góc nhìn của người trẻ. Phí Phông khai thác chất liệu kinh dị dân gian. Mỗi tác phẩm tìm một nhóm khán giả riêng thay vì cùng chạy theo một thể loại.

Điểm chung của những bộ phim này là có thể giới thiệu câu chuyện bằng một ý tưởng tương đối rõ: cái bẫy buôn người, góc khuất tình yêu, mâu thuẫn gia đình hay yếu tố tâm linh. Đó là chất liệu giúp khán giả nhanh chóng hiểu bộ phim nói về điều gì và có lý do để quan tâm.

Dù vậy, tên tuổi đạo diễn, diễn viên hay đề tài đang được chú ý không bảo đảm doanh thu. Năm 2026 có hơn 70 dự án tham gia thị trường, nhưng chỉ một phần trong số đó vượt mốc 100 tỷ đồng. Thậm chí, trong nhóm phim kinh dị và tâm linh, nhiều tác phẩm cùng khai thác những yếu tố bí ẩn, bùa chú hoặc hiện tượng siêu nhiên. Khi các bộ phim có màu sắc gần nhau ra rạp liên tiếp, tác phẩm thiếu điểm khác biệt dễ mất lợi thế.

Dù được đầu tư ước tính khoảng 100 tỉ đồng, Hộ linh tráng sĩ chỉ thu về 38,4 38,4 tỉ đồng theo Box Office Vietnam khi phim khép lại đợt chiếu rạp cuối tháng 10/2026

Những phim Việt nào đáng chú ý trong chặng cuối năm?

Từ nay đến hết năm, Con mắt thứ ba là một trong những dự án Việt đáng chú ý. Phim của đạo diễn Hàm Trần dự kiến ra rạp ngày 4/12, có sự tham gia của Quang Tuấn, Đoàn Minh Anh, Trần Nghĩa và Trương Minh Thảo. Tác phẩm từng được chọn trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2026 trong hạng mục Midnight Passion. Việc kết hợp yếu tố kinh dị với cách dàn dựng của Hàm Trần tạo lợi thế về nhận diện, nhưng doanh thu vẫn phụ thuộc vào mức độ hấp dẫn của câu chuyện và phản hồi sau những suất chiếu đầu tiên.

Người mẹ xấu của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường dự kiến ra rạp ngày 31/12. Phim kết hợp hành động và tình cảm, chọn thời điểm cuối năm để tiếp cận nhóm khán giả nghỉ lễ. Đây là lợi thế về lịch phát hành, nhưng tác phẩm phải cạnh tranh với nhiều lựa chọn giải trí trong dịp cuối năm. Khả năng tạo điểm khác biệt trong nội dung và chiến dịch quảng bá sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức hút của phim.

Mẹ Mìn cũng là cái tên cần theo dõi sau khi ê-kíp thông báo dời lịch chiếu. Phim có Minh Hằng, Nhật Kim Anh, Rima Thanh Vy và Khương Lê tham gia, xoay quanh nhân vật bí ẩn có khả năng ban điều ước nhưng mỗi điều ước đều phải trả giá. Tuy nhiên, nhà sản xuất chưa chốt lịch phát hành mới trong những thông tin được công bố gần đây, vì vậy chưa thể đánh giá chính xác vị trí của phim trong cuộc đua cuối năm.

Tác phẩm Bò sữa bay doanh thu không đạt được như kì vọng

Với các dự án này, dự báo doanh thu bằng một con số cụ thể lúc chưa có dữ liệu bán vé sẽ thiếu cơ sở. Có thể nhìn vào đề tài, dàn diễn viên, lịch phát hành và mức độ cạnh tranh để đánh giá lợi thế ban đầu. Con mắt thứ ba có chất liệu kinh dị và dấu ấn liên hoan phim; Người mẹ xấu có thời điểm phát hành sát kỳ nghỉ; còn Mẹ Mìn cần xác định lại lịch chiếu để tránh đối đầu trực tiếp với những phim đang chiếm nhiều suất rạp.

Doanh thu trăm tỷ không thể thay thế chất lượng

Năm 2026 cho thấy phim Việt đã mở rộng tệp khán giả và không còn phụ thuộc hoàn toàn vào mùa Tết. Tuy nhiên, khoảng cách giữa những phim thu hàng trăm tỷ đồng và các tác phẩm rời rạp sớm vẫn rất lớn. Một bộ phim có thể tạo doanh thu mở màn nhờ truyền thông, dàn diễn viên hoặc thời điểm phát hành thuận lợi, nhưng muốn duy trì suất chiếu, tác phẩm phải đáp ứng kỳ vọng của người mua vé.

Với nhà làm phim Việt, bài toán không chỉ là chọn đề tài đang được quan tâm hay mời gương mặt nổi tiếng. Kịch bản cần có câu chuyện đủ rõ, nhịp kể phù hợp và nhân vật khiến người xem muốn theo dõi. Nhà sản xuất cũng phải tính toán lịch phát hành, đối thủ cùng thời điểm và khả năng duy trì truyền thông sau ngày công chiếu.

Thành tích của Trại buôn người, Thỏ ơi!!, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu hay Trại giam hạnh phúc cho thấy khán giả sẵn sàng mua vé cho nhiều loại phim Việt. Điều họ cần không phải một công thức lặp lại, mà là lý do đủ thuyết phục để chọn tác phẩm này thay vì những bộ phim khác đang chiếu tại rạp.