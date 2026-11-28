Sức hút của bộ phim Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây giúp Dương Siêu Việt và Đổng Tư Thành tăng mạnh danh tiếng, mở ra cơ hội mới trong sự nghiệp diễn xuất.

Bắt đầu phát sóng không quá được kỳ vọng, Hôm nay trời đổ mưa bóng mây bất ngờ trở thành một trong những bộ phim ngôn tình Trung Quốc được chú ý trong năm 2026. Sức hút của tác phẩm còn lan sang một số thị trường châu Á, thúc đẩy nhà sản xuất phát hành thêm video ngắn và chương trình ngoại truyện. Theo truyền thông, bộ phim hiện ghi nhận hơn 2 tỷ lượt xem, phản hồi tích cực trên nền tảng Douban với điểm đánh giá 8/10. Đáng chú ý, hiệu ứng của phim không chỉ dừng lại ở màn ảnh mà còn thúc đẩy sức hút của hai diễn viên chính trên các nền tảng mạng xã hội. Sự kết hợp ăn ý giữa Dương Siêu Việt và Đổng Tư Thành, cùng câu chuyện tình cảm giàu cảm xúc, đã giúp tác phẩm tạo hiệu ứng lan tỏa, đưa tên tuổi hai diễn viên đến gần hơn với khán giả.

Dương Siêu Việt tạo bước ngoặt sau những tranh cãi về diễn xuất. (Ảnh chụp màn hình)

Với Dương Siêu Việt, thành công của Hôm nay trời đổ mưa bóng mây là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình chuyển hướng từ thần tượng sang diễn viên chuyên nghiệp.

Năm 2018, cô được biết đến rộng rãi khi tham gia chương trình tuyển chọn thần tượng và trở thành thành viên nhóm nhạc Rocket Girls 101. Sau khi nhóm tan rã, nữ nghệ sĩ tập trung phát triển sự nghiệp diễn xuất, lần lượt góp mặt trong các dự án như Tướng dạ 2, Thuyết anh hùng thùy thị anh hùng, Trọng tử và Bảy kiếp may mắn. Tuy nhiên, con đường này không hoàn toàn thuận lợi. Diễn xuất của Dương Siêu Việt từng nhận nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt biểu cảm và cách thể hiện nhân vật bị cho là thiếu tự nhiên trong phim Bảy kiếp may mắn. Thay vì tiếp tục chạy theo các dự án có độ nhận diện cao, nữ diễn viên được cho là đã dành thời gian tham gia sân khấu kịch và các khóa đào tạo diễn xuất để cải thiện kỹ năng. Vai diễn khách mời trong Mặc vũ vân gian cũng giúp cô nhận được sự chú ý trở lại.

Bước chuyển mình thực sự đến với vai Trịnh Vũ trong Hôm nay trời đổ mưa bóng mây. Nhân vật là một cô gái có hoàn cảnh khó khăn, vừa nỗ lực học tập vừa phải làm thêm để trang trải chi phí điều trị cho người mẹ sống thực vật.

Dương Siêu Việt được đánh giá phù hợp với hình ảnh nhân vật có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm giàu cảm xúc. Đáng chú ý, ba nữ nhà sản xuất của bộ phim được cho là đã lựa chọn cô vì nhận thấy những điểm tương đồng giữa hành trình cuộc đời nữ diễn viên và nhân vật Trịnh Vũ.

Sự thể hiện tiến bộ, kết hợp với phản ứng hóa học tự nhiên cùng bạn diễn Đổng Tư Thành, đã giúp Dương Siêu Việt cải thiện đáng kể hình ảnh trong mắt khán giả. Cô đã tăng khoảng 1,6 triệu người theo dõi trên các nền tảng sau thành công của bộ phim. Đây là dấu hiệu cho thấy hiệu ứng từ vai diễn mới không chỉ dừng ở mức độ thảo luận mà còn chuyển hóa thành sự gia tăng lượng người hâm mộ.

Hiệu ứng cặp đôi tương tác ngọt ngào giúp phim ghi điểm. (Ảnh chụp màn hình)

Không chỉ tạo dấu ấn nhờ câu chuyện tình cảm, bộ phim còn thu hút khán giả bởi những khoảnh khắc hậu trường của hai diễn viên chính. Một trong những đoạn video được chia sẻ nhiều nhất ghi lại cảnh Dương Siêu Việt và Đổng Tư Thành thực hiện phân đoạn chụp ảnh cưới tại Đức. Trong trang phục cô dâu, chú rể, cả hai được người dân địa phương nhầm tưởng là một cặp đôi thực sự đang chụp ảnh cưới. Trước sự cổ vũ của những người xung quanh, hai diễn viên tỏ ra ngượng ngùng, liên tục che miệng cười và cúi đầu cảm ơn. Dương Siêu Việt còn hài hước chia sẻ rằng mọi người thực sự tưởng họ đã kết hôn. Đoạn hậu trường nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Theo số liệu được truyền thông Đài Loan dẫn lại, video đăng tải trên Douyin chưa đầy một ngày đã đạt hơn 1 triệu lượt chia sẻ và 3 triệu lượt thích.

Sức hút của cặp đôi còn đến từ những khoảnh khắc cảm xúc trên phim trường. Trong một video hậu trường, khi nhắc đến lời thoại về tình yêu và nỗi buồn, Dương Siêu Việt xúc động bật khóc. Đổng Tư Thành đứng bên cạnh cũng không kìm được nước mắt. Những tương tác tự nhiên này góp phần củng cố sức hút của cặp đôi, đồng thời giúp bộ phim duy trì sự quan tâm của khán giả ngay cả sau khi phát sóng tập cuối.

Thành công của Hôm nay trời đổ mưa bóng mây mở ra cơ hội mới cho Dương Siêu Việt. Từ một thần tượng từng đối diện nhiều tranh cãi về năng lực diễn xuất, Dương Siêu Việt đang cho thấy khả năng làm mới hình ảnh qua những vai diễn có chiều sâu hơn. Nữ diễn viên sẽ đảm nhận vai nữ chính trong dự án khoa học viễn tưởng Xuyên vào trò chơi cyber, hạ gục trùm cuối và thành công vươn lên (tên Việt tạm dịch), chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Trung Quốc là An Bách. Vai nữ chính ban đầu dự kiến mời Địch Lệ Nhiệt Ba. Tuy nhiên, dự án kéo dài thời gian chuẩn bị do yêu cầu kỹ xảo phức tạp và kinh phí sản xuất lớn nên đã thay đổi vai nữ chính cho Dương Siêu Việt đang gây chú ý với hình tượng khá gần với nữ chính trong nguyên tác.

Đổng Tư Thành chấp nhận bước chuyển mình trong nghệ thuật. (Ảnh chụp màn hình)

Trước khi phim ra mắt, Đổng Tư Thành chưa được đánh giá cao ở khả năng đảm nhận vai chính. Nam diễn viên từng chủ yếu xuất hiện trong các vai phụ của Ngũ phúc lâm môn, Lương trần mỹ cẩm, Tử dạ quy... Sau phim Hôm nay trời đổ mưa bóng mây, anh đã tăng thêm hơn 1 triệu lượt theo dõi trên các nền tảng. Đồng thời nam diễn viên cũng đối mặt với phản ứng trái chiều từ một bộ phận người hâm mộ lâu năm phản đối hình ảnh thân mật với bạn diễn nữ trên phim. Một bộ phận người hâm mộ của Đổng Tư Thành khép lại hành trình 10 năm hoạt động với tư cách thần tượng K-pop vào tháng 7 vừa qua. Họ chỉ muốn thần tượng duy trì hình ảnh độc thân trong nghệ thuật.

Dù vậy điều này cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến Đổng Tư Thành. Anh đã xác định bước chuyển hình ảnh từ ca sĩ thần tượng sang diễn viên sẽ là con đường phát triển sự nghiệp lâu dài và phù hợp độ tuổi hiện tại.