Mỹ nhân này còn được gọi là phú bà của VTV, nhìn nhan sắc hiện tại mà mê.

Mới đây, NSƯT Kim Oanh đã có dịp hội ngộ cùng dàn diễn viên đình đám một thời của bộ phim Sóng Ở Đáy Sông gồm có NSND Xuân Bắc, NSƯT Kim Oanh, diễn viên Minh Nguyệt, đạo diễn Lê Đức Tiến và NSƯT Quang Thắng tại thành phố Hải Phòng. Sự kiện này không chỉ khiến khán giả bồi hồi nhớ về một tượng đài của phim truyền hình Việt Nam mà còn gây xôn xao khi ê-kíp hé lộ kế hoạch thực hiện phần 2 của tác phẩm.

Dàn sao Sóng Ở Đáy Sông hội ngộ trong một sự kiện gần đây (Ảnh: FBNV)

Giữa dàn nghệ sĩ năm nào, Kim Oanh - người đảm nhận vai Mây đanh đá - gây bất ngờ bởi diện mạo trẻ trung, rạng rỡ bất chấp thời gian. Từng ghi dấu ấn với vai Mây trong Sóng Ở Đáy Sông, Kim Oanh là một trong những nữ diễn viên có màu sắc riêng của màn ảnh phía Bắc. Suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô thường xuất hiện trong những bộ phim truyền hình nổi bật trên màn ảnh VTV hay màn ảnh rộng, thường xuyên đảm nhận các nhân vật có tính cách sắc sảo, đanh đá, khiến người xem vừa ấn tượng vừa ức chế.

Núi và Mây sau 26 năm (Ảnh: FBNV)

Sinh năm 1975, NSƯT Kim Oanh tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Thực tế, vai Mây trong Sóng Ở Đáy Sông đến với nữ diễn viên khi cô vẫn còn là sinh viên năm thứ hai. Mây là cô gái có cá tính sắc sảo, thực dụng, mang đến cho Núi cả tình yêu lẫn những biến cố. Dù không phải nhân vật trung tâm, vai diễn vẫn tạo được dấu ấn riêng, trở thành bước đệm quan trọng đưa Kim Oanh đến gần hơn với khán giả truyền hình. Nữ nghệ sĩ cũng từng thừa nhận không ngờ vai diễn đầu tiên lại nhận được nhiều tình cảm đến vậy.

NSƯT Kim Oanh thủ vai Mây trong Sóng Ở Đáy Sông (Ảnh: NSX)

Nếu Sóng Ở Đáy Sông là dấu mốc đầu tiên thì Những Ngọn Nến Trong Đêm (2002) giúp Kim Oanh khẳng định khả năng hóa thân thành những nhân vật phản diện trên màn ảnh. Cô đảm nhận vai Minh Tuyết - người phụ nữ ghen ghét, đố kỵ với Thanh Trúc (Mai Thu Huyền), liên tục tìm cách gây khó dễ cho nhân vật chính. Lối diễn tự nhiên, biểu cảm sắc lẹm cùng những màn đối đầu gay gắt khiến Tuyết trở thành một trong những vai phản diện đáng nhớ của phim truyền hình Việt thời điểm đó.

Sau đó, người đẹp đều đặn đóng phim với những dự án như Chuyện Như Đùa, Những Giấc Mơ Dài, Phi Đội Chuồn Chuồn, Cô Dâu Việt... Năm 2007, Kim Oanh tiếp tục gây chú ý với vai Ló trong Ma Làng. Đây tiếp tục là nhân vật có tính cách đanh đá, chua ngoa, ăn nói đốp chát nhưng cũng mang nhiều nét đời thường của người phụ nữ nông thôn. Thành công của bộ phim lớn đến mức năm 2013, nữ nghệ sĩ tiếp tục trở lại với nhân vật Ló trong phần tiếp theo Làng Ma 10 Năm Sau.

Những Giấc Mơ Dài (Ảnh: NSX)

Ma Làng (Ảnh: NSX)

Sau đó, nữ nghệ sĩ còn góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Cầu Vồng Tình Yêu, Chiều Ngang Qua Phố Cũ, Máy Bay Ký Sự, Vận May Bất Ngờ, Đừng Bắt Em Phải Quên... Đặc biệt, vai Linh trong Đừng Bắt Em Phải Quên tiếp tục khiến khán giả không ít lần tức giận bởi sự thâm hiểm, giả tạo được che giấu sau nụ cười ngọt ngào. Kim Oanh từng nhận xét đây là nhân vật còn đáng sợ hơn cả Tuyết hay Mây mà chị từng thể hiện.

Sau năm 2020, NSƯT Kim Oanh không còn đóng phim truyền hình. Nhưng năm 2023, cô lần đầu thử sức với điện ảnh trong Người Vợ Cuối Cùng của đạo diễn Victor Vũ. Cô đảm nhận vai bà cả - người vợ của quan tri huyện, một nhân vật có vị thế và quyền lực trong gia đình nhưng cũng mang nhiều nét tính cách phức tạp. Dù không phải vai chính, sự xuất hiện của Kim Oanh vẫn góp phần tạo nên những xung đột đáng chú ý trong câu chuyện.

Chú thích Đừng Bắt Em Phải Quên (Ảnh: NSX)

Người Vợ Cuối Cùng (Ảnh: NSX)

Bên cạnh công việc diễn xuất, NSƯT Kim Oanh còn có 18 năm công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) với vai trò biên tập viên, đạo diễn và giảng viên đào tạo diễn viên trẻ. Đáng chú ý, mức thu nhập của nữ nghệ sĩ từng khiến nhiều người bất ngờ. Trong một cuộc phỏng vấn, Kim Oanh tiết lộ có thời điểm lương biên tập viên tại Ban Văn nghệ chỉ khoảng 5 triệu đồng/tháng. Sau gần 20 năm làm việc, mức thu nhập này mới tăng lên gần gấp đôi.

Cô từng làm việc tại Đài truyền hình Việt Nam với mức lương 5 triệu đồng/ tháng (Ảnh: Tư liệu)

Tuy nhiên, Kim Oanh cho biết chị không chỉ trông chờ vào lương tại nhà đài mà còn làm thêm nhiều công việc bên ngoài để duy trì cuộc sống cũng như theo đuổi đam mê. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ bản thân có thói quen tiết kiệm từ khi còn trẻ, ban đầu chủ yếu gửi tiền ngân hàng. Sau này, cô nhận ra cần tìm cách để tiền sinh lời nên bắt đầu đầu tư bất động sản. Có những mảnh đất lớn, cô góp vốn mua chung cùng bạn bè, còn những mảnh nhỏ thì tự đầu tư.

Nhờ vậy mà Kim Oanh hiện sở hữu một vài mảnh đất nhỏ ở khu vực ven biển. Nữ nghệ sĩ cho biết đây là tài sản tích lũy để chuẩn bị cho cuộc sống sau khi nghỉ hưu.

Là phú bà sở hữu vài mảnh đất ven biển (Ảnh: FBNV)

Không chỉ tích lũy tài sản, NSƯT Kim Oanh còn tận hưởng cuộc sống độc thân, chăm sóc cho sắc đẹp. Cô từng thẳng thắn công khai việc chi hơn 1 tỷ đồng sang Hàn Quốc để phẫu thuật thẩm mỹ, bao gồm hạ dáng mũi, căng da mặt và đính cơ trán. Nữ nghệ sĩ cho biết quyết định này không chỉ giúp cô níu giữ nét thanh xuân trên màn ảnh mà còn khiến gương mặt lẫn tính cách trở nên mềm mại, hài hòa hơn so với vẻ sắc sảo, dữ dằn trước đây.

Hình ảnh của NSƯT Kim Oanh sau khi "tân trang" nhan sắc (Ảnh: FBNV)

Ở tuổi ngũ tuần, sau một lần đổ vỡ hôn nhân, NSƯT Kim Oanh tận hưởng cuộc sống độc thân tự do, kín tiếng chuyện tình cảm. Về công việc, sau 18 năm gắn bó với Ban Văn nghệ VTV, cô đã chuyển sang công tác tại Ban Truyền hình tiếng dân tộc (VTV5) để thực hiện các chương trình ý nghĩa cho đồng bào vùng cao. Với sự trở lại của dự án Sóng Ở Đáy Sông phần 2 trong thời gian tới, khán giả đang rất kỳ vọng sẽ tiếp tục được thấy một "ác nữ" Kim Oanh bùng nổ và thăng hoa hơn nữa trên màn ảnh.

Ảnh: FBNV



