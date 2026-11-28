Nhan sắc của nam diễn viên Việt này đang nhận được nhiều lời khen ngợi, thậm chí làm liên tưởng đến nhiều tài tử Hollywood nổi tiếng.

Xuất hiện tại buổi ra mắt phim kinh dị Mẹ Mìn vừa qua, nam diễn viên Khương Lê nhanh chóng trở thành điểm nhấn trên thảm đỏ bởi ngoại hình bắt mắt. Trên MXH, nhiều netizen bất ngờ trước visual ngày càng thăng hạng của anh, thậm chí ngỡ như sao nam quốc tế.

Đóng vai nam chính phim Mẹ Mìn bên cạnh các bạn diễn Minh Hằng và Rima Thanh Vy, Khương Lê ghi điểm bởi diện mạo chuẩn nam thần cùng chiều cao 1m86 nổi bật. Mỹ nam sinh năm 1998 còn được một số khán giả liên tưởng đến những tài tử đình đám Hollywood như Leonardo DiCaprio, hay ngôi sao phim Sinbad Zen Gesner. Một phần nhờ trang phục, thần thái và ngoại hình của anh chàng trên thảm đỏ càng thêm ấn tượng, nhận được nhiều lời khen ngợi. Thậm chí, có người còn nghi ngại anh là con lai nhờ nhan sắc có chút quốc tế.

Nhiều người liên tưởng Khương Lê với tài tử phim Sinbad

Sau buổi ra mắt phim Mẹ Mìn, Khương Lê là cái tên nhận được nhiều lời khen nhờ diễn xuất có phần điên loạn, khác biệt với những hình ảnh đậm tình trong các dự án trước như Gái Già Lắm Chiêu V hay Hẹn Em Ngày Nhật Thực. Trong phim kinh dị của đạo diễn Jack Carry On, nam diễn viên đóng vai Hiếu - chàng trai ôm mộng giàu sang nhưng lại gặp trục trặc tài chính. Túng quẫn, Hiếu tìm đến Mẹ Mìn để xin điều ước đổi lấy tiền tại, danh vọng, nhưng không ngờ rằng cái giá anh phải trả quá đắt.

Bình luận của netizen: - Giống anh đóng Sinbad vậy? - Nhìn trang phục với tóc nhớ đến anh đóng Sinbad ghê, mà đẹp trai nữa. - Tui thấy có nét của Leo DiCaprio hồi trẻ nha. - Nét Quách ngọc ngoan mấy bà ơi. - Khứa này bảnh đẹp, mảng phim màn ảnh rộng tui ấn tượng nhan sắc nam tính Ma Ran Đô với ông này. - Mấy cái vai hoàng tử giao cho ảnh liền, bao hợp.

Bộ phim mới nhất của Khương Lê lấy cảm hứng từ giai thoại truyền miệng nổi tiếng về Mẹ Mìn, nhưng với sự sáng tạo riêng của ekip làm phim. Theo giới thiệu từ trailer, thực thể quỷ dị tự xưng "mẹ" ban điều ước đến cho bất kỳ ai khao khát, không chỉ có Hiếu mà còn nữ nghệ sĩ trẻ tên Zoe (Rima Thanh Vy đóng). Kết quả, cả hai có được thứ mình muốn nhưng sau đó trải qua nhiều biến cố khủng khiếp, nhất là trước sự săn đuổi quỷ quyệt của Mẹ Mìn. Hiện tại, dự án kinh dị có cốt truyện độc lạ này được dự đoán bùng nổ phòng vé trong tháng 12, khép lại một năm hoành tráng và thành công của mảng phim này suốt năm 2026.

Nhan sắc Khương Lê gần đây

Mẹ Mìn chính thức ra rạp vào ngày 2/12/2026.