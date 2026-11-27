Số ca phẫu thuật thẩm mỹ của các quốc gia ở châu Á tăng 30% trong 1 tháng nhờ bộ phim này.

Ra mắt từ năm 2011, Chân Hoàn Truyện (Hậu Cung Chân Hoàn Truyện) đã bước sang tuổi 15 nhưng sức hút vẫn chưa có dấu hiệu mai một. Không chỉ liên tục được các đài truyền hình Trung Quốc phát lại, tác phẩm còn tạo nên cơn sốt tại Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc và nhiều thị trường châu Á. Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lưu Liễm Tử, Chân Hoàn Truyện là tác phẩm truyền hình cổ trang do Trịnh Hiểu Long đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên Tôn Lệ, Trần Kiến Bân, Thái Thiếu Phân, Tưởng Hân, Đào Hân Nhiên...

Chân Hoàn Truyện kể về hành trình của Chân Hoàn (Tôn Lệ), một thiếu nữ 17 tuổi vô tình bước chân vào hoàng cung và bị cuốn vào vòng xoáy tranh quyền đoạt vị chốn hậu cung. Ban đầu, Chân Hoàn vốn không màng danh lợi, chỉ mong có được tình yêu và cuộc sống bình yên bên Hoàng đế Ung Chính (Trần Kiến Bân). Tuy nhiên, sự sủng ái của nhà vua khiến cô trở thành cái gai trong mắt các phi tần, liên tục bị Hoàng hậu Nghi Tu (Thái Thiếu Phân), Hoa Phi (Tưởng Hân) cùng những kẻ khác hãm hại. Sau hàng loạt biến cố, từ tình bạn tan vỡ, người thân qua đời đến mối tình sâu đậm với Quả Quận vương (Lý Đông Học) kết thúc trong bi kịch, Chân Hoàn dần đánh mất sự ngây thơ và từng bước học cách sinh tồn, phản công những kẻ từng đẩy mình vào đường cùng và cuối cùng trở thành Hoàng thái hậu nắm giữ quyền lực tối cao.

Ngay từ khi lên sóng, bộ phim đã tạo nên cơn sốt về rating. Theo thống kê được công bố tại buổi mừng công năm 2012, sau khi phát sóng trên 9 đài truyền hình địa phương, Chân Hoàn Truyện liên tục ghi nhận thành tích ấn tượng. Đài An Huy đứng đầu rating truyền hình vệ tinh toàn quốc trong cùng khung giờ chỉ sau một tuần phát sóng. Đài Đông Phương cũng ghi nhận thành tích cao nhất lịch sử phát sóng phim truyền hình của mình, đứng thứ hai toàn quốc trong cùng khung giờ. Riêng Đài Bắc Kinh từng phát lại Chân Hoàn Truyệnlần thứ ba, với rating cao nhất tiệm cận 14 điểm. Tập cuối phát sóng trên Đài Đông Phương đạt rating cao nhất 1,87% trên toàn quốc, trong khi con số tại Thượng Hải vượt 9%. Tổng lượt xem trực tuyến của bộ phim khi ấy cũng vượt 2,4 tỷ. Đây là thành tích đáng nể đối với một tác phẩm truyền hình dài tập ở thời điểm đó.

Thế nhưng, sức ảnh hưởng của Chân Hoàn Truyện không dừng lại ở thị trường nội địa. Sau khi tạo tiếng vang tại Trung Quốc đại lục, bộ phim tiếp tục được đón nhận tại Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Singapore và Mỹ. Đặc biệt, khán giả Đài Loan (Trung Quốc) gần như phát cuồng vì câu chuyện hậu cung của Chân Hoàn. Phim liên tục được các đài truyền hình mua bản quyền phát sóng, thậm chí có kênh sở hữu quyền phát lại 8 lần trong vòng 3 năm, còn một nền tảng khác được phép phát sóng không giới hạn số lần trong thời hạn bản quyền. Tính đến năm 2025, bộ phim đã được phát lại tới 190 lần, lần nào cũng đứng đầu rating toàn quốc.

Không chỉ mê mẩn những màn đấu trí hậu cung, khán giả còn bị cuốn vào nhan sắc của dàn mỹ nhân. Tôn Lệ trong vai Chân Hoàn trở thành hình mẫu được nhiều phụ nữ yêu thích nhờ đôi mắt to, sáng và có chiều sâu. Theo China News, các bác sĩ thẩm mỹ tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và nhiều quốc gia khác ghi nhận số ca phẫu thuật cắt mí tăng khoảng 30% trong vòng một tháng. Không ít phụ nữ mang ảnh Tôn Lệ đến các cơ sở thẩm mỹ, mong muốn sở hữu đôi mắt giống nữ diễn viên. Một số bác sĩ còn cho biết khách hàng cũng quan tâm đến kiểu mặt trái xoan của các nhân vật Chân Hoàn, Hoa Phi trong phim.

Trong số hàng trăm phân cảnh đáng nhớ của Chân Hoàn Truyện, có một khoảnh khắc tưởng chừng rất nhỏ lại khiến khán giả nhớ mãi: Chân Hoàn đang trò chuyện với An Lăng Dung thì bất ngờ đưa tay lên gãi đầu. Động tác diễn ra vô cùng nhẹ nhàng, không hề thô kệch hay làm mất đi phong thái của một phi tần. Từ cách đưa tay, cử chỉ thoáng qua cho đến biểu cảm trên gương mặt, tất cả đều toát lên vẻ bình thản, kiêu kỳ, như thể Chân Hoàn chẳng hề đặt đối phương vào mắt.

Điều thú vị là khán giả từng cho rằng đây là một hành động được đạo diễn và diễn viên tính toán kỹ lưỡng trong kịch bản. Tuy nhiên, sự thật lại hoàn toàn khác. Trong lúc ghi hình, Tôn Lệ bất chợt cảm thấy ngứa đầu vì phải đội bộ tóc giả nặng và bó sát trong thời gian dài. Cô thuận tay đưa lên gãi nhẹ, vốn nghĩ đạo diễn sẽ yêu cầu quay lại, nhưng Trịnh Hiểu Long lại quyết định giữ nguyên cảnh quay.

Sau khi Chân Hoàn Truyện trở thành hiện tượng, cảnh gãi đầu này liên tục được khán giả chia sẻ, chế ảnh và đưa vào các video tổng hợp những khoảnh khắc diễn xuất đỉnh cao của Tôn Lệ. Nhiều người còn hài hước nhận xét rằng đây là minh chứng cho việc một diễn viên giỏi có thể biến cả hành động vô tình thành điểm nhấn của nhân vật. Một cái nhấc tay cũng đủ khiến người xem cảm nhận được sự thay đổi trong vị thế và thái độ của Chân Hoàn.

Thực tế, sức hấp dẫn của Tôn Lệ trong Chân Hoàn Truyện không chỉ nằm ở những màn đấu khẩu sắc sảo hay biểu cảm đa dạng. Nữ diễn viên có khả năng kiểm soát những chi tiết rất nhỏ trong diễn xuất, từ ánh mắt, nhịp thở đến cử chỉ cơ thể. Chân Hoàn thời còn là thiếu nữ và Chân Hoàn sau khi trải qua những biến cố lớn gần như là hai con người khác biệt. Sự chuyển biến ấy được Tôn Lệ thể hiện bằng nhiều lớp cảm xúc, không cần lúc nào cũng phải dùng đến lời thoại.

15 năm sau ngày ra mắt, Chân Hoàn Truyện vẫn được xem là một trong những tượng đài của dòng phim cung đấu Trung Quốc. Từ đôi mắt trở thành hình mẫu thẩm mỹ cho đến một động tác gãi đầu ngẫu hứng, tác phẩm cho thấy sức ảnh hưởng của một bộ phim kinh điển đôi khi vượt xa những con số rating hay lượt xem ban đầu. Đó cũng là lý do dù đã xem đi xem lại nhiều lần, khán giả vẫn tìm được những điều thú vị mới mẻ trong hành trình của Chân Hoàn.