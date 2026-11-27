Đến tận hồi kết, Hoàng Hậu Tái Hôn vẫn còn chọc tức người xem.

Sau 10 tập phim khiến khán giả tranh cãi không ngừng, Hoàng Hậu Tái Hôn (The Remarried Empress) cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Tưởng rằng tập cuối sẽ là màn bùng nổ xứng đáng cho hành trình Navier (Shin Min Ah) thoát khỏi cuộc hôn nhân đầy tổn thương với Hoàng đế Sovieshu (Ju Ji Hoon), để đường đường chính chính bước vào cuộc sống mới bên Heinrey (Lee Jong Suk). Thế nhưng, những gì bộ phim mang đến lại khiến không ít người xem ngã ngửa. Chờ đợi suốt cả chặng đường, khán giả nhận về một cái kết vừa vội vàng, vừa thiếu thỏa mãn, thậm chí nhiều nút thắt quan trọng còn chưa được giải quyết. Đến lúc màn hình hiện dòng chữ kết thúc, cảm giác đọng lại không phải sự sung sướng hay tiếc nuối khi phải chia tay một bộ phim hay, mà là câu hỏi rốt cuộc 10 tập vừa rồi đã dẫn chúng ta đến đâu?

Hình ảnh trong tập cuối Hoàng Hậu Tái Hôn

Ở hai tập cuối Hoàng Hậu Tái Hôn, câu chuyện tập trung vào việc Navier đến Tây Quốc và chứng kiến Heinrey kế vị ngai vàng sau khi anh trai qua đời. Trở thành vị vua mới, Heinrey tuyên bố nâng Tây Quốc thành Tây Đại Đế Quốc, đồng thời ngỏ lời cầu hôn Navier. Trong khi đó, tại Đông Đại Đế Quốc, Sovieshu vẫn tin rằng mình có thể kiểm soát mọi chuyện. Nhưng khi Navier chấp nhận yêu cầu ly hôn và lập tức đề nghị được tái hôn với Heinrey, vị hoàng đế này mới thực sự rơi vào trạng thái hoảng loạn. Từ hối hận, van xin đến nổi giận, Sovieshu tìm mọi cách giữ Navier ở lại, thậm chí còn bắt giam Heinrey. Cuối cùng, cả hai vẫn trốn thoát thành công và rời khỏi Đông Đại Đế Quốc, hướng đến một cuộc sống mới.

Nghe qua thì đây rõ ràng là một kết thúc có hậu cho cặp đôi chính. Navier không còn phải chịu đựng người chồng từng xem thường mình, Heinrey cũng có được người phụ nữ anh yêu. Thế nhưng, vấn đề nằm ở chỗ bộ phim dường như chỉ muốn thông báo rằng mọi chuyện đã ổn, chứ không thực sự cho khán giả được chứng kiến cái kết mà họ chờ đợi. Đám cưới của Navier và Heinrey không xuất hiện. Khoảnh khắc Navier chính thức trở thành Hoàng hậu của Tây Đại Đế Quốc cũng không được khai thác trọn vẹn. Những kẻ từng gây ra đau khổ cho cô vẫn chưa phải trả giá tương xứng. Sovieshu còn ôm sự cố chấp, trong khi "trà xanh" Rashta vẫn có thể bước vào vị trí mà cô ta luôn khao khát.

Sovieshu ân hận vì để mất người mình yêu

Rashta đạt được mong muốn trở thành hoàng hậu

Navier và Heinrey không có đám cưới nào

Nói cách khác, bộ phim kết thúc khi những điều đáng xem nhất vẫn còn ở phía trước. Đặc biệt, với một tác phẩm mang tên Hoàng Hậu Tái Hôn, việc khán giả không được chứng kiến một đám cưới đúng nghĩa của cặp đôi chính thực sự là một sự hụt hẫng khó hiểu. Họ đã chờ Navier có màn tái hôn đầy kiêu hãnh, chờ cô bước sang một chương mới với tư cách Hoàng hậu của một đế quốc khác, chờ Sovieshu phải tận mắt chứng kiến cái giá của những lựa chọn sai lầm. Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ được giải quyết bằng vài diễn biến vội vã và một lời hứa hẹn về tương lai.

Theo phản ứng được truyền thông Hàn Quốc ghi nhận, nhiều khán giả cũng không giấu được sự thất vọng. Có người ví 10 tập phim giống như một màn giới thiệu ngắn ngủi, có người tiếc nuối vì các nhân vật phản diện chưa phải nhận hình phạt xứng đáng. Trên mạng xã hội, không ít người đặt câu hỏi về đám cưới của Navier và Heinrey, đồng thời yêu cầu Disney+ nhanh chóng sản xuất mùa 2. Một bộ phận khán giả quốc tế thậm chí cho rằng cái kết giống như câu chuyện bị cắt ngang giữa chừng, thay vì thực sự hoàn thành một mùa phim. Điều đáng nói là cảm giác hụt hẫng này hoàn toàn có thể tránh được nếu ê-kíp dành thêm chỉ khoảng 10 phút thời lượng để giải quyết những tuyến truyện quan trọng.

So với nguyên tác, phần kết của phiên bản truyền hình càng khiến người xem tiếc nuối. Câu chuyện gốc có dung lượng đồ sộ, với 325 chương tính cả ngoại truyện, trong khi bản phim chỉ gói gọn trong 10 tập. Việc phải tinh giản nội dung là điều dễ hiểu, nhưng cách lựa chọn những gì được giữ lại và những gì bị lược bỏ mới là vấn đề. Thay vì dành thời gian để khắc họa trọn vẹn cuộc tái hôn, sự sụp đổ của những nhân vật đối đầu với Navier hay cuộc sống mới của cặp đôi chính, phim lại để nhiều thời lượng cho hành trình trốn thoát và di chuyển. Thành quả là một cái kết có vẻ hạnh phúc nhưng thiếu đi sự thỏa mãn mà nguyên tác đã xây dựng.

Tất nhiên, vẫn có một lối thoát để bộ phim cứu vãn tình hình chính là mùa 2. Nếu Disney+ tiếp tục đầu tư, những câu chuyện còn dang dở hoàn toàn có thể được khai thác trong phần tiếp theo. Đám cưới của Navier và Heinrey, cuộc sống sau khi trở thành Hoàng hậu, sự sụp đổ của Sovieshu và Rashta hay bí mật Heinrey chính là chú chim Queen đều là những chất liệu đủ sức tạo nên một mùa phim mới. Nhưng đến thời điểm hiện tại, chưa có thông báo chính thức nào xác nhận Hoàng Hậu Tái Hôn sẽ trở lại với mùa 2.

Dĩ nhiên việc khán giả yêu cầu phần tiếp theo không đồng nghĩa là họ đã bật đèn xanh cho dự án. Bởi thực tế thì Hoàng Hậu Tái Hôn vẫn phải đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều về chất lượng. Ngay từ khi ra mắt, phim đã vướng tranh luận về tạo hình, trang phục, cách xây dựng thế giới giả tưởng, diễn xuất và mức độ phù hợp của dàn diễn viên với nguyên tác. Những phân cảnh và lời thoại của phim cũng nhiều lần trở thành meme trên mạng xã hội, nhưng sự chú ý đôi khi đi kèm cả những màn chế giễu. Tập cuối vốn được kỳ vọng sẽ giúp tác phẩm lấy lại thiện cảm, chứng minh rằng những tranh cãi trước đó là xứng đáng để khán giả kiên nhẫn theo dõi. Chính bởi vậy, khán giả "đòi" mùa 2 chỉ để xem nốt đoạn kết còn dang dở chứ không phải vì bộ phim này có chất lượng xứng đáng với việc sản xuất thêm cả chục tập nữa.