Phim Việt đang làm tốt hơn chúng ta mong đợi rất nhiều đấy!

Ngay từ giai đoạn tung poster và những thước phim quảng bá đầu tiên, hai bom tấn phòng vé Việt năm 2026 là Trại Buôn Người và Trại Giam Hạnh Phúc đã lập tức được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Khán giả không khỏi liên tưởng đến loạt phim đình đám của Hàn Quốc. Một bên là những hình ảnh hàng trăm con người mặc đồng phục xanh, bị đánh số và sống trong một khu trại biệt lập, gợi nhớ ngay đến Squid Game (Trò Chơi Con Mực). Bên còn lại đưa khán giả bước vào thế giới phía sau song sắt với những phạm nhân chung sống cùng một buồng giam và các mối quan hệ phức tạp trong tù, khiến nhiều người nghĩ ngay đến Đời Sống Ngục Tù (Prison Playbook).

Từ đó, dù phim chưa công chiếu, vẫn có không ít ý kiến đặt câu hỏi về mức độ sáng tạo của phim Việt, thậm chí cho rằng các tác phẩm đang “bắt chước”, đi theo công thức đã thành công của điện ảnh Hàn Quốc. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào một vài hình ảnh quảng bá để đánh giá toàn bộ câu chuyện thì liệu có quá vội vàng?

Trại Buôn Người: Không hề giống Squid Game

Đây có lẽ là trường hợp dễ nhận ra nhất. Ngay từ poster, trailer và những hình ảnh quảng bá, Trại Buôn Người đã tạo ra liên tưởng mạnh mẽ đến Squid Game. Hàng trăm người mặc đồng phục xanh, trên người có những con số định danh, cùng xuất hiện trong một không gian khép kín dưới sự kiểm soát của một tổ chức bí ẩn. Chỉ cần nhìn qua, khán giả đã có thể nghĩ ngay đến thế giới sinh tồn từng gây sốt toàn cầu của Netflix. Cũng có khả năng đó là mục đích của NSX để tạo hiệu ứng viral cho phim.

Tuy nhiên, ý nghĩa của chi tiết này lại khác nhau. Trong Squid Game, người chơi được đánh số khi tham gia một trò chơi sinh tồn với những luật lệ chết chóc, và tiền thưởng là động lực khiến họ chấp nhận đánh cược mạng sống. Còn trong Trại Buôn Người, những con số gắn với các nạn nhân là biểu hiện cho cách một tổ chức tội phạm quản lý con người như hàng hóa. Họ bị tước đoạt danh tính, quyền tự quyết và bị biến thành những món hàng trong một đường dây buôn người.

Trại Buôn Người... (Ảnh: NSX)

... được cho là giống Squid Game ngay từ poster (Ảnh: NSX)

Quan trọng hơn, bộ phim không xây dựng câu chuyện xoay quanh một trò chơi sinh tồn mà lựa chọn khai thác vấn nạn lừa đảo việc làm, buôn người xuyên biên giới. Nhân vật Ny (Steven Nguyễn) tìm cách giải cứu em gái Út Đẹt (Huỳnh Minh Kiên) khỏi nơi bị gọi là “trại”. Nhưng hành trình đó không chỉ là cuộc chiến của một cá nhân. Bên trong khu trại còn có hàng loạt nạn nhân với hoàn cảnh, tính cách và lựa chọn sinh tồn khác nhau.

Từ những người bị lừa sang nước ngoài bằng lời hứa việc làm hấp dẫn, những người buộc phải thích nghi để bảo vệ bản thân đến những cá nhân âm thầm tìm cơ hội thoát thân, bộ phim tạo ra một cộng đồng thu nhỏ với nhiều mảnh đời và các mối quan hệ. Tuyến nhân vật người mẹ do NSND Như Quỳnh đảm nhận cũng góp phần mở rộng câu chuyện, khi bà chủ động tìm đến hang ổ tội phạm để tìm con.

Trại Buôn Người "nhấn nhá" vào nhiều số phận, lấy nước mắt khán giả bởi câu chuyện về tình mẫu tử (Ảnh: NSX)

Đây là điểm khác biệt trong cách tiếp cận. Nếu Squid Game sử dụng trò chơi sinh tồn để phơi bày lòng tham, sự bất bình đẳng và những mặt tối của con người trong xã hội hiện đại, Trại Buôn Người lại hướng sự chú ý đến một vấn nạn xã hội đang tồn tại ngoài đời thực. Bộ phim muốn đưa khán giả đến gần hơn với những số phận bị mắc kẹt trong các đường dây tội phạm, thay vì đặt họ vào một trò chơi hư cấu.

Bản thân quá trình phát triển dự án cũng đáng chú ý. Theo thông tin từ ê-kíp, phim mất khoảng 5 năm phát triển, trong đó đoàn làm phim dành thời gian tận mục sở thị, tiếp cận những câu chuyện của các nạn nhân từng bị lừa sang nước ngoài. Một số nhân vật, tình tiết còn được lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật, trong đó có nhân vật Hiếu (nạn nhân số 56).

Có câu chuyện từ đời thật được đưa vào phim (Ảnh: NSX)

Về quy mô sản xuất, Trại Buôn Người có thời lượng 135 phút và huy động hơn 700 diễn viên quần chúng trong các đại cảnh. Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh cũng có hơn 20 năm kinh nghiệm làm cascadeur, chỉ đạo võ thuật và từng làm việc trong môi trường sản xuất lớn tại Bollywood (Ấn Độ). Những con số này phần nào cho thấy tham vọng của ê-kíp khi muốn tái hiện một thế giới tội phạm có quy mô lớn, về vấn nạn có thật, người thật việc thật. Thế nên, xét riêng về nỗ lực mở rộng không gian điện ảnh, đây vẫn là một thử nghiệm đáng chú ý. Những hình ảnh gợi nhớ Squid Game không thể là căn cứ duy nhất để phủ nhận toàn bộ quá trình nghiên cứu và xây dựng câu chuyện của ê-kíp.

Trại Giam Hạnh Phúc: Không gian nhà tù quen thuộc được kể bằng câu chuyện Việt

Nếu Trại Buôn Người khiến người xem nhớ đến Squid Game bởi những hình ảnh quảng bá, Trại Giam Hạnh Phúc lại tạo ra liên tưởng đến một bộ phim truyền hình Hàn Quốc theo hướng khác. Từ poster phim quay cảnh nam chính bị còng tay và bị quản giáo áp giải, trailer hé lộ nhiều câu chuyện về nhiều cuộc đời, có cả người tốt lẫn kẻ ác, hay những tình tiết chữa lành, có bi có hài đan xen... đều khiến khiến bộ phim được đặt lên bàn cân so sánh ngay với tác phẩm Hàn Quốc mang tên Đời Sống Ngục Tù. Thậm chí, vì concept giống nhau, Trại Giam Hạnh Phúc ban đầu còn “bị nghi ngờ” là phiên bản điện ảnh được remake từ bộ phim xứ Hàn.

Trại Giam Hạnh Phúc vừa được công bố... (Ảnh: NSX)

... đã khiến khán giả nghĩ đến Đời Sống Ngục Tù (Ảnh: Soompi)

Nhưng nhà tù vốn là một trong những bối cảnh phổ biến của điện ảnh thế giới. Từ những bộ phim chính kịch, tâm lý đến hài hước, hành động, không gian này luôn có khả năng tạo ra những xung đột hấp dẫn bởi nó buộc nhiều con người xa lạ phải sống chung dưới một hệ thống quy tắc nghiêm ngặt. Nên nếu xem cả Trại Giam Hạnh Phúc lẫn Đời Sống Ngục Tù, khán giả có thể thấy hoàn cảnh đưa đẩy nhân vật chính vào tù khác nhau, số phận của họ cũng khác nhau, những tuyến nhân vật, cuộc đời trong hai bộ phim cũng không hề giống nhau. Hơn nữa, cách mà Trung Lùn bóc tách những mặt trái nơi trại giam hay để các phạm nhân chữa lành cho nhau cũng không có dấu vết của Đời Sống Ngục Tù.

Trong Trại Giam Hạnh Phúc, Phúc (Tuấn Trần) là một thầy giáo hiền lành phải vào tù sau khi gây án mạng trong lúc bảo vệ em gái. Tại buồng giam số 9, anh phải làm quen với những người bạn tù có tính cách và quá khứ hoàn toàn khác biệt, từ Chính (Tiến Luật), Thuận (La Thành), Điền (Hoàng Phi), Minh Hữu (Gi A Nguyễn), Bách Khoa (Khuyến Dương) cho đến Long Đầu Bò (Lương Thế Thành) - một nhân vật có tiếng nói đáng gờm trong trại.

Ảnh: NSX

Thay vì tranh giành xem ai là kẻ “bề trên”, có tiếng nói và đáng sợ hơn trong nhà tù, hay cuộc chiến sinh tồn giữa các phạm nhân, đạo diễn Trung Lùn đặt trọng tâm vào sự va chạm giữa những con người có xuất thân, suy nghĩ và lỗi lầm khác nhau. Phòng giam số 9 trở thành nơi tập hợp những số phận tưởng chừng chẳng có điểm chung, nhưng dần hình thành tình bạn, sự thấu hiểu và những mối quan hệ đặc biệt.

Đây cũng là điểm tạo nên màu sắc riêng của bộ phim. Trại Giam Hạnh Phúc đan xen hài hước, tâm lý và tình cảm gia đình, hướng đến thông điệp về tình người, sự hối hận và cơ hội làm lại cuộc đời. Không gian nhà tù không chỉ là nơi giam giữ nhân vật mà còn trở thành môi trường để họ đối diện với quá khứ, những sai lầm và phần người bên trong mình.

Mà chưa dừng ở đó, từ đầu đến cuối phim, tình anh em - hay tình thân - cũng được khắc họa xuyên suốt, thể hiện sự quan trọng và ý nghĩa của hai chữ “gia đình”. Cặp anh em Hạnh Phúc và câu hát “Làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa” được nhấn mạnh nhiều lần, từ đó thể hiện rằng dù ngăn cách nhau bởi song sắt, nhưng sự chờ đợi từ người thân thương luôn là động lực để bản thân thay đổi, sống tích cực hơn để sớm được đoàn tụ cùng gia đình.

Phim làm nổi bật tình anh em, tình gia đình (Ảnh: NSX)

Sự đầu tư của ê-kíp không chỉ nằm ở phần kịch bản. Để tái hiện thế giới phía sau song sắt, đoàn phim đã chủ động tìm hiểu thực tế, khảo sát các trại giam và tự xây dựng nhiều bối cảnh phục vụ quá trình ghi hình. Theo chia sẻ của đạo diễn Trung Lùn, ê-kíp từng hình dung đến trại giam Chí Hòa với kiến trúc hình bát quái khi bắt đầu phát triển dự án. Tuy nhiên, quá trình tìm hiểu thực tế cho thấy mỗi trại giam có cách tổ chức không gian và sinh hoạt khác nhau. Đoàn phim đã tìm đến những trại giam bỏ hoang để quan sát, nghiên cứu cách bố trí và các chi tiết đời sống phía sau song sắt.

Phim có ba bối cảnh chính, được thực hiện tại nhiều địa điểm khác nhau. Khu phòng giam được dựng tại một nhà kho ở khu vực ngoại ô TP.HCM, với các dãy hành lang tái hiện không gian nhà tù. Đoàn phim cũng tìm được địa điểm tại Bình Dương để xây dựng phim trường, trong khi khu sân chung dành cho các hoạt động thể thao được thực hiện tại một khu vực bỏ hoang ở Vũng Tàu sau quá trình cải tạo.

Đây không đơn giản là câu chuyện tìm một địa điểm đẹp để quay phim. Một không gian nhà tù muốn tạo được cảm giác chân thực phải có sự liên kết giữa phòng giam, hành lang, sân chung và những khu vực sinh hoạt. Mỗi địa điểm đều cần được tính toán để phục vụ hoạt động của nhân vật, đồng thời tạo ra những điều kiện khác nhau cho xung đột và diễn biến câu chuyện.

Ảnh: NSX

Nếu Trại Buôn Người cần một khu trại tội phạm với quy mô lớn, nhiều nhân vật cùng tồn tại trong một hệ thống kiểm soát, Trại Giam Hạnh Phúc lại phải tái tạo được cảm giác tù túng, khép kín nhưng không đơn điệu của đời sống ngục tù. Hai bài toán sản xuất khác nhau, nhưng đều đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc về bối cảnh và khả năng tổ chức không gian điện ảnh.

Phim Việt cũng có thể dựng nên những thế giới điện ảnh phức tạp, không cần phải núp bóng phim Hàn

Nhìn từ hai trường hợp trên, có thể thấy điều đáng ghi nhận không chỉ nằm ở việc Trại Buôn Người hay Trại Giam Hạnh Phúc lựa chọn những đề tài ít nhiều mới mẻ với phim Việt. Quan trọng hơn, các ê-kíp đã bắt đầu mạnh dạn mở rộng quy mô kể chuyện, không còn quá phụ thuộc vào những bối cảnh quen thuộc như nhà ở, văn phòng, quán cà phê hay một vài địa điểm cố định.

Thực tế, làm phim đa bối cảnh chưa bao giờ là bài toán đơn giản. Một thế giới điện ảnh có nhiều địa điểm không chỉ cần kinh phí để xây dựng phim trường, thuê bối cảnh hay huy động diễn viên quần chúng mà còn đòi hỏi sự nhất quán trong thiết kế mỹ thuật, cách tổ chức không gian, nghiên cứu đời sống và khả năng kết nối các tuyến nhân vật. Ở khía cạnh này, hai bộ phim đang cho thấy những hướng thử nghiệm khác nhau và không hề thất bại. Trại Buôn Người mạnh dạn xây dựng một khu trại với hàng trăm con người, nhiều tầng lớp và những mối quan hệ phức tạp. Trại Giam Hạnh Phúc lại đầu tư tái tạo một môi trường nhà tù có tính liên kết, không gian sống tác động trực tiếp đến hành vi và mối quan hệ giữa các nhân vật.

Ảnh: NSX

Tất nhiên, quy mô sản xuất không phải thước đo duy nhất cho chất lượng điện ảnh. Một bộ phim có thể dựng được hàng trăm bối cảnh nhưng vẫn thất bại nếu kịch bản thiếu chiều sâu, nhân vật không đủ sức thuyết phục hoặc cách kể chuyện còn vụng về. Nhưng Trại Buôn Người và Trại Giam Hạnh Phúc đều cho thấy nội dung chất lượng, kịch bản có tâm và có tầm - dù vẫn có những điểm cần cải thiện. Bằng chứng là hai bộ phim đều tạo cơn sốt phòng vé, Trại Buôn Người lập hàng loạt kỷ lục và đang tiến tới mốc 500 tỷ đồng, còn Trại Giam Hạnh Phúc cũng nhanh chóng đạt mốc doanh thu 185 tỷ đồng sau 6 ngày khởi chiếu. Cả hai bộ phim đều viral trên MXH, và để lại nhiều thông điệp giá trị cho khán giả. Thành tích này không đồng nghĩa mọi thử nghiệm về quy mô đều sẽ thành công nhưng là tín hiệu tích cực cho thấy khán giả không quay lưng với những câu chuyện mới lạ, miễn là tác phẩm đủ sức hấp dẫn.

Thế nên, không thể chỉ vì nhìn thấy đồng phục xanh, những con số định danh hay áo tù nhân, phòng giam tập thể mà mặc định tác phẩm đang sao chép điện ảnh Hàn Quốc. Những chất liệu đó thuộc về ngôn ngữ chung của điện ảnh, còn dấu ấn riêng phải được đánh giá qua cách chúng được sử dụng trong toàn bộ câu chuyện. Hơn nữa, việc khán giả liên tục liên tưởng đến những bom tấn nước ngoài cũng phần nào cho thấy thị hiếu thưởng thức phim đã thay đổi. Người xem ngày càng quen với những tác phẩm có thế giới được xây dựng công phu, nhiều lớp lang và quy mô lớn. Đây vừa là áp lực, vừa là động lực để các nhà làm phim trong nước bước ra khỏi vùng an toàn.

Sau cùng, điện ảnh Việt không cần phải chứng minh mình có thể làm ra một Squid Game hay Đời Sống Ngục Tù. Điều đáng nói hơn là có thêm những nhà làm phim dám thử sức với các đề tài mới và khó, dám đầu tư cho những thế giới chưa từng được khai thác nhiều trên màn ảnh trong nước và quan trọng nhất là tìm được cách kể chuyện mang bản sắc riêng.

Còn khán giả vẫn có quyền so sánh, phản biện và đòi hỏi chất lượng cao hơn. Nhưng cũng nên công bằng với những nỗ lực sáng tạo đang diễn ra. Bởi nếu cứ nhìn thấy một mô-típ quen thuộc đã vội vàng gắn mác vay mượn, phim Việt sẽ rất khó có cơ hội phát triển những thể loại vốn đã phổ biến trên thế giới. Từ Trại Buôn Người đến Trại Giam Hạnh Phúc, ít nhất có thể thấy một điều là phim Việt không thiếu khả năng dựng nên những thế giới điện ảnh đa bối cảnh, phức tạp và đủ sức thu hút khán giả. Vấn đề là những thử nghiệm ấy cần được tiếp tục, trau chuốt và nâng tầm qua từng dự án.