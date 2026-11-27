Avengers: Doomsday được dự báo thu hơn 270 triệu USD trong tuần đầu công chiếu tại Bắc Mỹ. Cùng ngày, Dune: Part Three đặt mục tiêu mở màn 75-80 triệu USD.

Màn lộ diện đậm chất điện ảnh của ác nhân Doctor Doom - tâm điểm thu hút sự chú ý của người hâm mộ siêu anh hùng. Ảnh: Disney

Ngày 18/12, hai bom tấn Avengers: Doomsday và Dune: Part Three sẽ cùng ra rạp tại Bắc Mỹ. Cuộc cạnh tranh giữa Marvel và loạt phim khoa học viễn tưởng của đạo diễn Denis Villeneuve nhanh chóng thu hút sự chú ý khi các đơn vị theo dõi phòng vé công bố những con số đầu tiên.

Theo dữ liệu từ NRG được The Hollywood Reporter dẫn lại, Avengers: Doomsday đang hướng tới doanh thu mở màn từ 270 triệu USD trở lên. Đây là mức dự báo khởi điểm cao nhất mà đơn vị nghiên cứu này từng ghi nhận cho một bộ phim. Con số cũng đưa tác phẩm vào nhóm những phim có khả năng đạt doanh thu mở màn cao nhất tại thị trường Bắc Mỹ.

Nếu đạt mức 270 triệu USD, Avengers: Doomsday sẽ vượt doanh thu mở màn 260,1 triệu USD của Spider-Man: No Way Home (2021), qua đó thiết lập kỷ lục mới cho tháng 12 tại phòng vé Bắc Mỹ. Tuy nhiên, mức dự báo hiện tại vẫn thấp hơn thành tích của Spider-Man: Brand New Day với 360 triệu USD và Avengers: Endgame với khoảng 357 triệu USD.

Một cảnh trong trailer cuối cùng của Doomsday. Ảnh: Disney

NRG đưa ra con số khi phim còn khoảng ba tuần nữa mới công chiếu. Vì vậy, đây là kết quả theo dõi sớm, chưa phải dự báo cuối cùng về doanh thu. Theo các nguồn tin được Deadline công bố cùng ngày, doanh số vé đặt trước tại Mỹ của Avengers: Doomsday đã vượt 100 triệu USD. Tác phẩm còn thời gian để tiếp tục tăng lượng vé bán ra trước ngày khởi chiếu.

Một yếu tố đáng chú ý nằm ở cách NRG từng đánh giá Spider-Man: Brand New Day. Bộ phim này xuất hiện trên hệ thống theo dõi của đơn vị với mức dự báo mở màn 180 triệu USD, trước khi đạt 360 triệu USD trong tuần đầu ra rạp. Dù mỗi dự án có điều kiện phát hành khác nhau, trường hợp trên cho thấy các con số ban đầu có thể thay đổi đáng kể.

Ảnh: Disney

Dune: Part Three cũng có mức mở màn đáng chú ý

Ở phía đối diện, Dune: Part Three được NRG dự báo đạt doanh thu mở màn khoảng 75-80 triệu USD. Mức này thấp hơn thành tích 82,5 triệu USD của Dune: Part Two khi ra mắt tại Bắc Mỹ vào tháng 3.2024.

Phần phim mới tiếp tục do Denis Villeneuve đạo diễn, với Timothée Chalamet trở lại trong vai Paul Atreides. Zendaya, Florence Pugh, Anya Taylor-Joy, Jason Momoa và Robert Pattinson cũng góp mặt trong dàn diễn viên.

Ảnh: Warner Bros

Việc Dune: Part Three chọn cùng ngày phát hành với Avengers: Doomsday đặt hai thương hiệu lớn vào cuộc cạnh tranh trực tiếp. Tuy nhiên, mức dự báo 75-80 triệu USD cho thấy bộ phim của Warner Bros. vẫn có khả năng thu hút lượng khán giả riêng, thay vì chỉ đóng vai trò đối trọng với bom tấn Marvel.

Lịch chiếu dịp Giáng sinh cũng tạo ra một bối cảnh đặc biệt cho cả hai tác phẩm. Các ngày trong tuần thuộc kỳ nghỉ lễ thường có lượng khán giả đến rạp cao hơn, giúp phim duy trì doanh thu sau tuần mở màn. Warner Bros. cũng đánh giá thời điểm phát hành chung có thể thu hút thêm sự chú ý của khán giả dành cho cả hai bộ phim.

Dù vậy, ngày ra mắt trước Giáng sinh cũng đi kèm một số yếu tố khó lường. Thời tiết mùa đông có thể ảnh hưởng đến việc đến rạp, trong khi khán giả thường phân bổ thời gian xem phim trong kỳ nghỉ. Thời lượng phim và số suất chiếu mỗi ngày cũng là những yếu tố tác động đến doanh thu.

Cuộc đối đầu giữa Avengers: Doomsday và Dune: Part Three vì thế không chỉ nằm ở doanh thu trong ba ngày đầu tiên. Khả năng duy trì lượng khán giả trong kỳ nghỉ cuối năm sẽ quyết định vị trí của hai bom tấn tại phòng vé Bắc Mỹ. Các số liệu theo dõi tiếp theo, đặc biệt là doanh số vé đặt trước và dự báo sát ngày phát hành, sẽ cho thấy rõ hơn quy mô cuộc cạnh tranh này.