Cần gấp một kịch bản ngôn tình mới cho cặp đôi sau nhiều năm mới tái hợp.

Lễ trao giải điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 47 (Blue Dragon Film Awards 2026) đã diễn ra thành công mỹ mãn vào tối 25/11 tại Seoul (Hàn Quốc), với sự góp mặt của loạt ngôi sao đình đám như Lee Min Ho, Shin Min Ah, Jeon Do Yeon, Jo In Sung, Park Ji Hoon, Park Ji Hyun, Jung Ho Yeon, Koo Kyo Hwan... Đêm trao giải do bộ đôi Lee Je Hoon và Han Ji Min dẫn dắt, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp họ đảm nhận vị trí MC. Giữa đại tiệc hoành tráng gồm nhiều tên tuổi lớn, cuộc hội ngộ giữa Lee Je Hoon và Shin Min Ah bất ngờ chiếm trọn sự quan tâm. Sau 9 năm kể từ khi cùng viết nên chuyện tình lãng mạn trong bộ phim Tomorrow With You (2017), hai diễn viên một lần nữa đứng chung khung hình trên sân khấu, khơi dậy ký ức đẹp trong lòng những khán giả từng say mê cặp đôi.

Các diễn viên sau lễ trao giải

Khoảnh khắc diễn ra khi Shin Min Ah được xướng tên nhận giải Ngôi sao được yêu thích. Trong vai trò MC, Lee Je Hoon đứng cạnh nữ diễn viên khi cô bước lên sân khấu nhận cúp. Màn tương tác không kéo dài, cũng chẳng cần những cử chỉ quá thân mật, nhưng việc hai gương mặt từng nên duyên trên màn ảnh cùng xuất hiện trong một khung hình sau gần một thập kỷ đã đủ khiến người hâm mộ thích thú. Nhiều khán giả không khỏi nhớ lại hình ảnh cặp đôi trong Tomorrow With You, đồng thời bày tỏ mong muốn cả hai có dịp tái hợp trong một dự án mới. Shin Min Ah cũng là một trong bốn nghệ sĩ được trao giải Ngôi sao được yêu thích năm nay, bên cạnh Park Ji Hoon, Park Ji Hyun và Oh Jung Se.

Shin Min Ah (váy đỏ) và Lee Je Hoon (suit trắng) tương tác ngắn trên sân khấu trao giải Rồng Xanh

Không những vậy, diện mạo của hai diễn viên trên thảm đỏ cũng nhận được nhiều lời khen. Shin Min Ah lựa chọn chiếc váy lụa đỏ cúp ngực, phom dáng ôm sát tôn đường cong thanh thoát, kết hợp mái tóc xoăn dài buông lệch và trang sức tinh giản. Sắc đỏ nổi bật trên làn da trắng sáng cùng nụ cười duyên dáng càng làm bật lên vẻ quyến rũ, đằm thắm của nữ diễn viên. Truyền thông Hàn thậm chí ví nhan sắc trẻ trung của cô như thể thời gian đã ngừng trôi. Trong khi đó, Lee Je Hoon xuất hiện lịch lãm với bộ suit trắng trước khi đổi sang suit đen khi vào chính lễ. Nam diễn viên U45 ghi điểm nhờ vẻ ngoài bảnh bao, phong thái điềm đạm và nụ cười sáng sân khấu.

Shin Min Ah nổi bần bật trong bộ đầm cúp ngực màu đỏ

Lee Je Hoon bảnh bao, sánh vai cùng Han Ji Min

Một số bình luận của netizen: - Cần gấp 1 kịch bản ngôn tình cho Shin Min Ah và Je Hoon. - Lâu lắm mới thấy anh chị tương tác với nhau. - Nhớ đợt ra phim, tui đu couple này quá chừng á. - Shin Min Ah hôm nay quá sang, màu đỏ sinh ra dành cho cổ. - 2 người đẹp đứng chung khung hình là bao chói sáng.

Bộ phim Lee Je Hoon và Shin Min Ah từng đóng chung là Tomorrow With You, phát sóng trên đài tvN vào năm 2017. Tác phẩm thuộc thể loại tình cảm, giả tưởng xuyên không, gồm 16 tập, do Yoo Je Won đạo diễn và Heo Sung Hye chấp bút. Trong phim, Lee Je Hoon vào vai Yoo So Joon, giám đốc một công ty bất động sản sở hữu khả năng du hành thời gian thông qua tàu điện ngầm. Sau khi nhìn thấy tương lai bất hạnh của bản thân, anh quyết định kết hôn với Song Ma Rin (Shin Min Ah), một nữ nhiếp ảnh gia từng là diễn viên nhí. Ban đầu, cuộc hôn nhân xuất phát từ mục đích thay đổi số phận chứ không phải tình yêu, nhưng khi chung sống, So Joon dần nảy sinh tình cảm chân thành với vợ. Trớ trêu thay, Ma Rin hoàn toàn không biết bí mật đằng sau quyết định kết hôn của chồng.

Dù sở hữu đội hình diễn viên nổi tiếng, Tomorrow With You lại không đạt thành tích rating như kỳ vọng. Tác phẩm mở màn với 3,9% nhưng liên tục sụt giảm, khép lại ở mức 1,7% trong tập cuối và ghi nhận rating trung bình khoảng 1,73%. Dẫu vậy, chuyện tình xuyên thời gian giữa Lee Je Hoon và Shin Min Ah vẫn được một bộ phận khán giả nhớ đến nhờ phản ứng hóa học tự nhiên, đáng yêu của cặp đôi.

Năm 2026 cũng đánh dấu một cột mốc đáng kể trong sự nghiệp điện ảnh của Shin Min Ah với The Eyes (Nundongja). Trong phim, cô đảm nhận vai Seo Jin và Seo In - hai chị em sinh đôi có số phận gắn với một bí ẩn xoay quanh cái chết. Khả năng thể hiện hai nhân vật với những sắc thái tâm lý khác biệt giúp nữ diễn viên nhận được sự quan tâm của truyền thông; tác phẩm được SBS ghi nhận đạt khoảng 1,5 triệu lượt khán giả tại phòng vé và được mời tham dự hạng mục tranh giải của Liên hoan phim quốc tế Sitges. Tại Rồng Xanh 2026, Shin Min Ah còn được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc với chính bộ phim này, trước khi giành giải Ngôi sao được yêu thích.