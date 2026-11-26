Sau Trấn Thành, nam đạo diễn này trở thành người thứ hai của màn ảnh Việt sở hữu 3 phim điện ảnh đầu tay liên tiếp có doanh thu trăm tỷ đồng.

Sau 1 tuần khởi chiếu, Trại giam hạnh phúc vẫn là phim điện ảnh giữ ngôi vương tại phòng vé Việt với doanh thu hơn 180 tỷ đồng (theo Box Office Vietnam).

Với thành công của Trại giam hạnh phúc, đạo diễn Trung Lùn trở thành cái tên sở hữu 3 bộ phim điện ảnh liên tiếp đạt doanh thu trăm tỷ đồng. Thành tích này cũng giúp anh trở thành cái tên được đặt lên bàn cân với Trấn Thành - đạo diễn đang nắm giữ chuỗi 5 phim ăn khách nhất phòng vé Việt.

“Trại giam hạnh phúc” là phim Việt hiếm hoi khai thác chủ đề nhà tù.

Việc liên tiếp có 3 tác phẩm vượt mốc doanh thu đáng mơ ước là thành tích không nhỏ, đặc biệt với một đạo diễn chỉ mới 2 năm bước vào lĩnh vực phim điện ảnh. Đằng sau kết quả này là hành trình hơn 30 năm gắn bó với nghệ thuật, trải qua nhiều vị trí và không ít thăng trầm của Trung Lùn.

Xuất thân từ diễn viên hài

Đạo diễn Trung Lùn tên thật là Nguyễn Nhật Trung, sinh năm 1972. Năm 1995, anh tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM). Với vóc dáng nhỏ con, anh lấy nghệ danh là Trung Lùn để bắt đầu bước vào nghệ thuật.

Thời mới vào nghề, anh bắt đầu với vai trò diễn viên hài nhưng không quá nổi bật. Trung Lùn cho biết từng có thời gian chật vật tìm kiếm cơ hội diễn xuất, thậm chí phải tạm rời nghề để kiếm sống.

Tên tuổi của nam đạo diễn được chú ý khi tham gia loạt phim ca nhạc Trọn đời bên em của ca sĩ Lý Hải. Đây cũng là một trong những dấu mốc giúp Trung Lùn bén duyên với công việc đạo diễn.

Trung Lùn xuất phát điểm là một diễn viên hài.

Không chỉ dừng lại ở diễn xuất, anh dần thử sức với nhiều vị trí phía sau máy quay. Với kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm, anh tiếp tục mở rộng hoạt động sang lĩnh vực phim truyền hình, sitcom và web-drama.

Một trong những dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp đạo diễn của Trung Lùn là sitcom Gia đình là số 1 năm 2017. Tác phẩm nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả, góp phần đưa tên tuổi anh đến gần hơn với công chúng trong vai trò đạo diễn. Sau đó, anh tiếp tục thực hiện Ngôi sao khoai tây (2018), Gia đình là số 1 phần 2 (2019) và Sui gia hay xui gia (2022).

Thành công ở tuổi U50 với loạt phim trăm tỷ

Dù có hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, Trung Lùn vẫn phải chờ đợi khá lâu để có cơ hội làm điện ảnh. Năm 2024, khi đã ngoài 50 tuổi, anh mới có cơ hội cầm trịch dự án phim điện ảnh đầu tay là Làm giàu với ma , đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp.

Đến nay, Trung Lùn sở hữu 3 tác phẩm điện ảnh liên tiếp đạt thành tích trăm tỷ. Cụ thể, Làm giàu với ma (2024) thu về 128 tỷ đồng. Một năm sau, phần tiếp theo mang tên Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn tiếp tục cán mốc 101 tỷ đồng. Những ngày qua, Trại giam hạnh phúc tiếp tục ghi nhận doanh thu hơn 180 tỷ đồng chỉ sau 1 tuần ra rạp.

Đạo diễn Trung Lùn có liên tiếp 3 phim điện ảnh vượt mốc trăm tỷ.

Chia sẻ về Trại giam hạnh phúc, đạo diễn Trung Lùn cho biết bộ phim được đầu tư kỹ lưỡng ngay từ khâu kịch bản. Để tạo nên một bộ phim về trại giam, anh và biên kịch đã phải tìm kiếm chất liệu từ nhiều nguồn, bao gồm những chiến sĩ công an và những người chuyên về nghiệp vụ.

“ Mỗi người lại mang đến ê-kíp những câu chuyện và lời tư vấn khác nhau. Sau cùng, tôi đã đưa ra quyết định đầy táo bạo khi kể câu chuyện một cách tình người nhất”, anh chia sẻ.

Đạo diễn Trung Lùn nói khi đưa bộ phim đến với khán giả, mỗi người hẳn sẽ có một góc nhìn riêng. Vì vậy anh đã cố gắng kể những gì tích cực nhất cho khán giả. “Nếu kể một cách tế nhị hơn, tôi e rằng khán giả sẽ không chấp nhận, cho rằng phim không đời, đạo diễn không quan sát và tìm hiểu thực tế”, anh tiết lộ.

Khi xem Trại giam hạnh phúc , khán giả thấy được sự kỳ công và chỉn chu của bối cảnh. Để có những thước phim chân thật nhất đến từ lựa chọn và yêu cầu khắt khe của đạo diễn Trung Lùn. Sau khi cân nhắc các yếu tố khác nhau, ê-kíp đã quyết định xây dựng bối cảnh để phục vụ quá trình quay phim.

Đạo diễn Trung Lùn cùng dàn diễn viên “Trại giam hạnh phúc”.

Ba tác phẩm liên tiếp vượt trăm tỷ đồng giúp anh duy trì chỗ đứng ở dòng phim thương mại. Qua loạt tác phẩm, Trung Lùn cho thấy sở trường làm phim thương mại, kết hợp yếu tố hài với những câu chuyện về tình thân. Kinh nghiệm nhiều năm thực hiện sitcom giúp anh có lợi thế trong việc xây dựng tình huống gây cười, khai thác khả năng tung hứng của dàn diễn viên.