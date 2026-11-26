Dù không có giải cá nhân ở Rồng Xanh 2026 nhưng sức ảnh hưởng của Jo In Sung với điện ảnh Hàn năm qua vẫn là điều không thể phủ nhận.

Lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 47 vừa khép lại vào tối 25/11 tại Seoul (Hàn Quốc), với chiến thắng nổi bật thuộc về hai tác phẩm Possible Love và HOPE. Nếu bộ phim của đạo diễn Lee Chang Dong trở thành cái tên được xướng lên nhiều nhất với 4 giải thưởng gồm Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Sul Kyung Gu), Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Jeon Do Yeon), Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (Cho Yeo Jeong) và Kịch bản xuất sắc nhất, thì bom tấn khoa học viễn tưởng của đạo diễn Na Hong Jin cũng mang về giải Phim xuất sắc nhất cùng giải Quay phim và Ánh sáng.

Cặp đôi chính Possible Love nhận giải Ảnh đế - Ảnh hậu (Ảnh: Naver)

HOPE chiến thắng thuyết phục với giải Phim xuất sắc nhất (Ảnh: Naver)

Đáng chú ý, cả hai tác phẩm được vinh danh tại mùa giải năm nay đều có sự góp mặt của Jo In Sung - nam diễn viên đang sở hữu một năm hoạt động điện ảnh đặc biệt ấn tượng. Tuy nhiên, giữa một mùa giải mà những bộ phim mình tham gia liên tiếp được gọi tên, Jo In Sung lại không có chiếc cúp cá nhân nào. Dẫu vậy, việc cả hai dự án điện ảnh mình tham gia trong năm 2026 đều đại thắng tại giải thưởng danh giá bậc nhất xứ Hàn giúp Jo In Sung nhận đánh giá cao cho khả năng chọn kịch bản.

Jo In Sung tại Rồng Xanh 2026

Hai vai diễn - Hai phim đại thắng năm 2026

Trong HOPE, Jo In Sung rũ bỏ hoàn toàn vẻ ngoài lịch lãm thường thấy để hóa thân thành Sung Ki - một người dân sống bằng nghề săn bắn và câu cá tại thị trấn cảng hẻo lánh Hope Harbor. Khi thị trấn bị đe dọa bởi một sinh vật bí ẩn, Sung Ki bị cuốn vào cuộc truy đuổi sinh tồn khốc liệt trong rừng sâu. Vai diễn này đòi hỏi Jo In Sung phải tự mình thực hiện hàng loạt cảnh hành động nặng về thể lực như cưỡi ngựa, rượt đuổi tốc độ cao, đồng thời lột tả chân thực bản năng sinh tồn và nỗi sợ hãi của con người trước hiểm nguy.

Phim từng tranh giải tại Liên hoan phim Cannes 2026 và sở hữu dàn diễn viên đình đám gồm Hwang Jung Min, Jung Ho Yeon, Michael Fassbender, Alicia Vikander bên cạnh Jo In Sung. Với một tác phẩm có quy mô sản xuất lớn, đòi hỏi sự kết hợp giữa diễn xuất, hành động và yếu tố khoa học viễn tưởng, vai Sung Ki cho thấy sự sẵn sàng thử sức với những dạng nhân vật mới của nam diễn viên.

HOPE

Qua Possible Love - bộ phim tâm lý nghệ thuật từng tranh giải Sư tử vàng tại LHP Venice, Jo In Sung vào vai Sang Woo - người chồng xuất thân giàu có của nữ đạo diễn phim tài liệu Ye Ji (Cho Yeo Jeong). Trái ngược với vẻ bụi bặm trong Hope, Sang Woo khoác lên mình vẻ điềm đạm, tử tế của tầng lớp thượng lưu nhưng ẩn sâu bên trong là những giằng xé nội tâm phức tạp về lòng trắc ẩn và khoảng cách giàu nghèo. Chính đạo diễn Lee Chang Dong từng nhận xét: "Không ai có thể thay thế Jo In Sung trong vai Sang Woo, nhân vật âm thầm chi phối toàn bộ bộ phim".

Possible Love

Dù góp công vào thành công chung của hai tác phẩm và nhận được cú đúp đề cử ở cả hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (HOPE) lẫn Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (Possible Love), Jo In Sung lại có một đêm trao giải ra về tay trắng. Ở hạng mục Nam chính, anh để tuột mất cúp vàng vào tay chính bạn diễn trong Possible Love là tiền bối Sul Kyung Gu (người lập kỷ lục lần thứ 4 lên ngôi Ảnh đế). Còn ở bảng Nam phụ, chiến thắng thuộc về Koo Kyo Hwan (Colony).

Jo In Sung có thể xem là một trong những diễn viên sở hữu danh sách dự án chất lượng nhất năm 2026, liên tục xuất hiện trong những tác phẩm được giới chuyên môn đánh giá cao nhưng lại không chạm tay vào chiếc cúp Rồng Xanh năm nay. Nếu gọi anh là người chiến thắng thầm lặng của mùa giải năm nay cũng không quá lời.

Jo In Sung trước đó được đề cử giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với HOPE

Và giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với Possible Love

28 năm sự nghiệp: Từ tượng đài phim ngôn tình đến bảo chứng chất lượng của điện ảnh Hàn

Thực tế, việc không có thêm cúp Rồng Xanh trong năm nay không làm giảm đi sức nặng trong sự nghiệp 28 năm của Jo In Sung. Xuất thân là một người mẫu vào năm 1998, anh nhanh chóng thoát khỏi định kiến "bình hoa di động" để vươn lên hàng ngũ sao hạng S xứ kim chi. Những năm đầu hoạt động, Jo In Sung nhanh chóng trở thành diễn viên được yêu thích. Năm 2004 với What Happened in Bali (Chuyện Tình Bali), Jo In Sung vào vai Jung Jae Min - chàng thiếu gia giàu có, kiêu ngạo nhưng đầy bất ổn trong tình yêu. Vai diễn giúp nam tài tử giành giải Nam diễn viên xuất sắc tại SBS Drama Awards và Nam diễn viên truyền hình xuất sắc tại Baeksang Arts Awards 2004.

Sau một thời gian tạm ngưng hoạt động để thực hiện nghĩa vụ quân sự, Jo In Sung trở lại màn ảnh nhỏ với That Winter, The Wind Blows (Gió Mùa Đông Năm Ấy, 2013), đóng cặp cùng Song Hye Kyo. Màn kết hợp giữa Jo In Sung và Song Hye Kyo tạo nên sức hút lớn cho bộ phim, đồng thời đưa hình ảnh nam diễn viên trở lại mạnh mẽ sau nhiều năm vắng bóng. Đây cũng là một trong những tượng đài phim ngôn tình Hàn Quốc từng khuấy đảo châu Á.

Gió Mùa Đông Năm Ấy là phim tình cảm tượng đài của màn ảnh Hàn

Chỉ một năm sau, anh tiếp tục ghi dấu ấn với It's Okay, That's Love (Chỉ Có Thể Là Yêu, 2014), "nên duyên" với Gong Hyo Jin. Tác phẩm cũng mang về cho anh giải Daesang tại APAN Star Awards 2014, một trong những dấu mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp truyền hình.

Không chỉ thành công với dòng phim tình cảm, Jo In Sung còn làm mới hình ảnh qua những dự án điện ảnh có màu sắc khác biệt. Từ vai tay xã hội đen trong A Dirty Carnival (2006), nhân vật trong bộ phim cổ trang gây tranh cãi A Frozen Flower (2008), đến những tác phẩm quy mô lớn như The King (2017), The Great Battle (2018), Escape from Mogadishu (2021) và Smugglers (2023), anh dần chứng minh khả năng thích nghi với nhiều thể loại. Đặc biệt, vai diễn trong Smugglers giúp Jo In Sung giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Rồng Xanh 2023.

It's Okay, That's Love

Trên màn ảnh nhỏ, Moving (2023) cũng là một dấu ấn đáng nhớ khi anh hóa thân thành Kim Doo Sik - đặc vụ sở hữu năng lực bay, đồng thời là người cha có câu chuyện tình cảm nhiều cảm xúc. Sau hơn hai thập kỷ, Jo In Sung vẫn duy trì được sức hút của một ngôi sao hàng đầu, nhưng điều đáng chú ý hơn cả là những lựa chọn ngày càng đa dạng về nhân vật và thể loại. Việc liên tiếp góp mặt trong các dự án của những đạo diễn nổi tiếng như Na Hong Jin và Lee Chang Dong trong năm 2026 càng cho thấy vị thế của anh trong mắt những nhà làm phim tên tuổi. Thành công của HOPE và Possible Love trong năm 2026 một lần nữa khẳng định vị thế vững chắc của anh, là một nghệ sĩ thực thụ luôn đặt chất lượng tác phẩm lên hàng đầu.