Nữ diễn viên khiến khán giả vô cùng bất ngờ vì độ táo bạo của mình.

Ngày 25/11 tại TP.HCM, buổi họp báo và suất chiếu sớm của dự án điện ảnh Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ đã chính thức diễn ra, thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông và khán giả. Sự kiện quy tụ giới báo chí và đông đủ dàn diễn viên của bộ phim như Minh Hằng, Khương Lê, Rima Thanh Vy, Nhật Kim Anh, Phát La... lần đầu thưởng thức tác phẩm mới của mình.

Mẹ Mìn gây chú ý khi chuẩn bị trở lại đường đua sau 2 lần dời lịch chiếu (Ảnh: NSX)

Ngay sau khi suất chiếu sớm, đa số khán giả đều bất ngờ trước màn lột xác táo bạo của Rima Thanh Vy. Trong phim, người đẹp hóa thân thành Zoe - phiên bản xinh đẹp, tràn đầy sức sống và quyến rũ sau khi thực hiện một giao kèo đánh đổi để thoát khỏi ngoại hình quá khổ, tự ti.

Để lột tả trọn vẹn sự mê mẩn của nhân vật trước cuộc đời mới và vóc dáng vừa có được, Rima Thanh Vy đã có phân cảnh nude gây sốc. Nữ diễn viên rũ bỏ hoàn toàn chiếc khăn tắm, để lộ 100% đường cong cơ thể. Dưới góc quay nghệ thuật cùng hiệu ứng ánh sáng đầy dụng ý, vóc dáng "không chỗ chê" của mỹ nhân sinh năm 1995 được tôn lên triệt để, vừa mang tính thẩm mỹ cao nhưng cũng khiến không ít khán giả phải "đỏ mặt" vì độ táo bạo.

Rima Thanh Vy có một cảnh khoe body táo bạo trong phim (Ảnh: NSX)

Trước phân cảnh gây choáng này, tại phần giao lưu họp báo sau suất chiếu, Rima Thanh Vy đã nhận được câu hỏi về việc có sợ nhận về ý kiến trái chiều khi gần đây quá "bạo" trên màn ảnh rộng. Đáp lại, nữ diễn viên thẳng thắn bày tỏ quan điểm: "Thật ra đối với tôi, việc cởi trên màn ảnh không phải là hy sinh vì nghệ thuật. Nó là yếu tố cần và đủ nếu như bổ trợ hợp lý cho nhân vật".

Rima Thanh Vy lên tiếng về cảnh táo bạo trong phim (Clip: Team sự kiện)

Rima Thanh Vy giải thích rằng từ một cô gái đáng thương bước sang phiên bản Zoe đầy sức sống, muốn có một cơ thể thật sự đẹp, dám đánh đổi bản thân thì phải đáng. Với cô, việc khoe hình thể là cách tốt nhất để bộc lộ hết tham vọng và khao khát cháy bỏng của nhân vật.

Nữ diễn viên cũng bật mí câu chuyện hậu trường khi được ekip thuyết phục thực hiện cảnh quay này: "Lúc đầu giám đốc sáng tạo và đạo diễn nói với tôi là không sao đâu, không thấy gì, góc quay tối lắm. Nhưng xem phim thì tôi thấy cũng không tối lắm, tôi cũng hơi bất ngờ và hết hồn". Dẫu vậy, Rima Thanh Vy khẳng định cô hoàn toàn yên tâm khi thực hiện phân đoạn nhạy cảm vì ekip luôn tôn trọng ý kiến cá nhân của diễn viên, luôn hỏi ý kiến cô về giới hạn trước khi bấm máy. Đặc biệt, trong quá trình quay cảnh rũ bỏ khăn tắm, trong phòng chỉ có duy nhất một mình cô cùng máy quay, không có sự xuất hiện của quay phim hay trợ lý nên cô có thể thoải mái đóng cảnh này.

Một phân cảnh của Rima Thanh Vy và Khương Lê (Ảnh: NSX)

Nói về tâm thế đón nhận những phản ứng trái chiều từ dư luận, mỹ nhân 9X chia sẻ quan điểm: "Con gái hồi nhỏ ai cũng có vấn đề về ngoại hình, lúc nào tôi cũng sợ mình ốm quá hay tròn quá. Nên tôi thấy mình rất may mắn vì nếu sau này lớn hơn, già đi, xem lại phim và thấy tuổi trẻ của mình từng đẹp như vậy, rực rỡ và dữ dội như vậy. Tôi thấy cũng vui chứ".

Nữ diễn viên không ngại đóng cảnh khoe body (Ảnh: NSX)

Về nội dung, Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ là bộ phim thuộc thể loại huyền bí - tâm lý - giật gân lấy cảm hứng từ hình tượng "mẹ mìn" trong dân gian Việt Nam. Phim xoay quanh thực thể tâm linh bí ẩn Mẹ Mìn (Minh Hằng) - người đứng sau trò chơi điều ước ma mị, sẵn sàng biến mọi khao khát của con người thành hiện thực nhưng đi kèm với những cái giá kinh hoàng.

Bị cuốn vào vòng xoáy lòng tham và giao kèo bóng tối này là những nhân vật mang bi kịch riêng. Đó là Zoe (Rima Thanh Vy) khao khát nhan sắc và sự nổi tiếng, Hiếu (Khương Lê) tham vọng trở thành tỷ phú. Phim còn có sự góp mặt của Nhật Kim Anh với vai Hạnh - người mẹ mắc kẹt trong cuộc hôn nhân đầy tổn thương. Với câu chuyện kịch tính cùng thông điệp cảnh tỉnh về lòng tham con người, tác phẩm hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ khi chính thức ra rạp vào ngày 02/12/2026.