Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi gây chú ý với loạt tương tác ngọt ngào trong buổi gặp gỡ đặc biệt với khán giả yêu mến phim Trục Ngọc.

Sau gần 9 tháng phim khép lại, Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi lần đầu tái hợp trong buổi giao lưu trực tuyến, khiến người hâm mộ thích thú. Trục Ngọc tạo được sức hút đáng kể tại thị trường châu Á, trong đó có Đài Loan (Trung Quốc). Thành công của bộ phim góp phần mở rộng lượng khán giả yêu thích cặp đôi Trương Lăng Hách - Điền Hi Vi. Vì nhiều lý do nên kế hoạch gặp mặt trực tiếp ban đầu bị hủy bỏ, thay bằng giao lưu trực tuyến. Buổi giao lưu được phát trực tiếp trên Facebook và YouTube thông qua nền tảng trực tuyến.

Theo thông tin từ ban tổ chức, chương trình ghi nhận hơn 260.000 lượt xem trực tuyến. Sự xuất hiện chung của hai diễn viên chính nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội, đặc biệt là những tương tác thân thiết giữa họ. Cả hai còn dùng tiếng Phúc Kiến để chào khán giả, tạo không khí gần gũi cho buổi giao lưu.

Trong buổi giao lưu, cả hai cũng bày tỏ mong muốn có dịp gặp gỡ trực tiếp người hâm mộ tại Đài Loan (Trung Quốc), đồng thời chia sẻ sự tò mò về văn hóa chợ đêm và cảnh đẹp nơi đây. Trương Lăng Hách cho biết anh muốn đến thăm Alishan, Nhật Nguyệt Đàm và trải nghiệm ẩm thực địa phương. Điền Hi Vi cũng nhắc lại những ấn tượng đẹp từ chuyến giao lưu tại Đài Loan (Trung Quốc) thời còn học đại học. Những chia sẻ này nhận được nhiều lời mời và bình luận chào đón từ khán giả.

Cặp đôi tương tác thân thiết. (Ảnh chụp màn hình)

Một trong những khoảnh khắc được người hâm mộ mong chờ là màn tái hiện các phân cảnh đáng nhớ trong Trục ngọc. Không chỉ dừng lại ở những câu thoại quen thuộc, cả hai còn có nhiều trò chơi theo yêu cầu của khán giả hâm mộ. Những khoảnh khắc tương tác tự nhiên này nhanh chóng được người hâm mộ chia sẻ, trở thành điểm nhấn của buổi gặp gỡ.

Tại buổi giao lưu, Trương Lăng Hách chủ động bóc kẹo trần bì rồi đưa cho Điền Hi Vi. Nữ diễn viên đón lấy và ăn một cách tự nhiên. Những hành động nhỏ như vậy tiếp tục được khán giả xem là biểu hiện của sự ăn ý giữa hai diễn viên sau thời gian hợp tác.

Ngay khi gặp lại, Trương Lăng Hách dành lời khen cho vóc dáng mảnh mai của bạn diễn. Điền Hi Vi vui vẻ đáp lại bằng lời khen anh ngày càng đẹp trai, trưởng thành và có khí chất hơn. Trang phục của cặp đôi cũng trở thành đề tài bàn luận. Người hâm mộ phát hiện họa tiết trên bộ vest của Trương Lăng Hách có hình chim uyên ương và hoa tulip, trong khi trang phục Điền Hi Vi mang họa tiết phượng hoàng cùng hoa lá. Sự tương đồng trong cách lựa chọn họa tiết khiến nhiều khán giả liên tưởng đến trang phục đôi.

Bộ phim Trục ngọc giúp Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi bứt phá tên tuổi trong năm 2026. (Ảnh chụp màn hình)

Với người hâm mộ Trục ngọc, buổi gặp gỡ trực tuyến không chỉ là dịp nhìn lại những kỷ niệm của bộ phim mà còn mở ra hy vọng về một lần hợp tác tiếp theo của Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi. Nhiều ý kiến cho rằng một bộ phim tình cảm hiện đại sẽ là lựa chọn phù hợp, tận dụng ngoại hình và sự tương tác ăn ý của hai diễn viên. Các mô-típ như thanh xuân học đường, bạn thân từ nhỏ hay tình yêu giữa hai nhân vật đối đầu cũng được khán giả đề xuất.

Trước lời gợi ý này, Điền Hi Vi chỉ mỉm cười, còn Trương Lăng Hách không đưa ra câu trả lời cụ thể. Đến nay, phía hai diễn viên và các đơn vị sản xuất vẫn chưa công bố kế hoạch hợp tác tiếp theo.