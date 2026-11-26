Điện ảnh Việt năm 2027 ghi dấu những màn hợp tác với Hàn Quốc, quy tụ các đạo diễn, diễn viên hai nước trong những dự án đa dạng về đề tài và quy mô.

Năm sau, màn ảnh rộng Việt Nam dự kiến đón loạt dự án hợp tác điện ảnh Việt - Hàn với sự tham gia của các nhà làm phim và diễn viên đến từ hai quốc gia. Không chỉ có những câu chuyện giải trí, các tác phẩm còn khai thác đề tài thể thao, gia đình và hài hước, đồng thời mở rộng bối cảnh sản xuất ra ngoài lãnh thổ Việt Nam. Với những cách tiếp cận khác nhau trong hoạt động hợp tác sản xuất điện ảnh, các dự án sẽ mang đến điều mới mẻ cho khán giả.

Viên đạn cuối cùng

Bộ phim đề tài thể thao hấp dẫn với sự tham gia của ekip Việt, Hàn.

Dự kiến khởi chiếu ngày 8/1/2027, bộ phim của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về xạ thủ Hoàng Xuân Vinh - người làm nên kỳ tích giành Huy chương Vàng Olympic đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại Rio 2016.

Phim có sự tham gia của Nhan Phúc Vinh trong vai Hoàng Xuân Vinh, Thanh Hương trong vai huấn luyện viên Nguyễn Thị Nhung, cùng các diễn viên Hàn Quốc như Lee Kyung Young, Jung Il Woo và Lee Jung Eun.

Không chỉ tái hiện những khoảnh khắc căng thẳng trên đấu trường Olympic, bộ phim còn khai thác những áp lực, thất bại và đánh đổi phía sau hành trình chinh phục thành tích của vận động viên. Đáng chú ý, mối quan hệ giữa xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và huấn luyện viên Park Chung Gun (Lee Kyung Young đóng) là một trong những điểm nhấn của tác phẩm, khi hai nhân vật phải vượt qua khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và phương pháp huấn luyện để cùng hướng đến mục tiêu chung.

Diễn viên nổi tiếng Lee Kyung Young và Thanh Hương trong phim.

Dự án có sự tham gia của nhà sản xuất Patrick Park, người từng góp mặt trong quá trình sản xuất Ký sinh trùng - tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc giành giải Oscar Phim hay nhất 2020. Đoàn phim cũng thực hiện nhiều cảnh quay tại Hàn Quốc nhằm tái hiện hành trình thi đấu quốc tế của đội tuyển Việt Nam. Đây là dự án đáng chú ý khi đạo diễn Việt Nam trực tiếp dẫn dắt một bộ phim hợp tác Việt - Hàn, với sự phối hợp của ê-kíp sản xuất hai nước.

Bộ đôi siêu lầy

Kiều Minh Tuấn lịch lãm trong trang phục vest trên phim.

Nếu Viên đạn cuối cùng khai thác câu chuyện thể thao giàu cảm xúc, Bộ đôi siêu lầy lại hướng đến dòng phim hài - tình cảm với sự kết hợp của hai gương mặt quen thuộc Kiều Minh Tuấn và Lê Dương Bảo Lâm. Phim đánh dấu lần đầu tiên hai diễn viên kết hợp trên màn ảnh rộng, sau khi tạo được sự ăn ý qua chương trình truyền hình thực tế 2 ngày 1 đêm. Trong phim, Kiều Minh Tuấn vào vai một người đàn ông rơi vào hoàn cảnh trớ trêu, phải đến Seoul tìm vợ. Tại đây, anh tình cờ đồng hành cùng nhân vật do Lê Dương Bảo Lâm đảm nhận - một người đồng hương có tính cách hài hước, náo nhiệt.

Đặc biệt, dự án có sự tham gia của đạo diễn Park Gyu Tae - người đứng sau thành công của bộ phim hài Hàn Quốc Bỗng dưng trúng số, tác phẩm từng đạt doanh thu hơn 180 tỷ đồng tại phòng vé Việt Nam. Lần này, ông sẽ thực hiện một bộ phim mang đậm chất hài hước đặc trưng, với dàn diễn viên có cả người Việt Nam và Hàn Quốc. Sự kết hợp giữa tư duy làm phim hài hước, độc đáo mang đậm dấu ấn Hàn Quốc và nét duyên dáng, mộc mạc của điện ảnh Việt Nam hứa hẹn sẽ mang đến một tác phẩm giải trí bùng nổ, một "cú bắt tay" xuyên biên giới đầy thú vị. Dự án Bộ đôi siêu lầy còn có sự góp mặt của các diễn viên Việt Nam và Hàn Quốc, được ghi hình với khoảng 80% thời lượng tại Hàn Quốc và 20% tại Việt Nam.

Tạo hình lạ mắt của Lê Dương Bảo Lâm.

Với sự kết hợp giữa đạo diễn Hàn Quốc và hai diễn viên hài Việt Nam, phim dự kiến khởi chiếu ngày 2/4/2027 được kỳ vọng tạo nên màu sắc giải trí riêng, đồng thời khai thác sự khác biệt về văn hóa trong những tình huống đời thường. Bộ phim kỳ vọng sẽ bùng nổ tại phòng vé với những tình huống cười nghiêng ngả đậm chất Việt – Hàn, đan xen những khoảnh khắc lắng đọng, truyền cảm hứng để mỗi người tự tin sống thật với chính mình.

On My Way Home

Tuấn Trần tiếp tục là gương mặt nổi bật trong các dự án điện ảnh Việt - Hàn.

Ra mắt tháng 8/2025, Mang mẹ đi bỏ đạt doanh thu khoảng 171 tỷ đồng tại phòng vé Việt Nam, trở thành một trong những phim Việt nổi bật về đề tài gia đình. Sau dấu ấn này, đạo diễn Mo Hong Jin tiếp tục hợp tác với Tuấn Trần và tài tử Hàn Quốc Jung Il Woo trong dự án điện ảnh Việt - Hàn mang tên On My Way Home.

Ở dự án mới, ê-kíp đặt mục tiêu mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao chất lượng kỹ thuật. Đáng chú ý, đạo diễn Kim Young-soo tham gia với vai trò đồng đạo diễn, phụ trách chuyên môn dàn dựng hành động tại Hàn Quốc. Theo thông tin từ nhà sản xuất, khoảng 90% thời lượng phim sẽ được ghi hình tại Hàn Quốc.

Tuấn Trần cho biết anh quyết định nhận lời sau khi đọc kịch bản, đồng thời xem đây là cơ hội để thay đổi hình ảnh diễn xuất. Nam diễn viên cũng thừa nhận thành công của Mang mẹ đi bỏ tạo ra áp lực nhất định, nhưng đó cũng là động lực để ê-kíp nỗ lực mang đến một tác phẩm mới mẻ hơn.

Trong khi đó, Jung Il Woo tiếp tục có cơ hội kết nối với khán giả Việt Nam thông qua dự án điện ảnh này. Sự quan tâm dành cho nam diễn viên cũng tăng lên sau khi anh tham gia chương trình Running Man Vietnam. Phim On My Way Home dự kiến ra rạp vào tháng 8/2027.

Vừa qua, diễn đàn Hợp tác kinh tế Hàn Quốc - Việt Nam: Chiến lược hợp tác và phát triển thông qua công nghiệp điện ảnh đã được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh với sự tham dự của đại diện cơ quan quản lý, tổ chức điện ảnh và doanh nghiệp hai nước. Tại đây, các đại biểu trao đổi kinh nghiệm phát triển công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc, đồng thời thảo luận cơ hội hợp tác trong sản xuất phim, đào tạo nhân lực và xây dựng hạ tầng. Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường cho biết thành phố xác định công nghiệp văn hóa là lĩnh vực kinh tế quan trọng, trong đó điện ảnh có tiềm năng thu hút đầu tư, tạo việc làm, phát triển du lịch và quảng bá hình ảnh địa phương. TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030, với điện ảnh là một trong 10 ngành trọng điểm. Thành phố cũng nghiên cứu phát triển trung tâm, công viên điện ảnh, quỹ đầu tư, chính sách đặt hàng sản xuất phim và hỗ trợ nhà làm phim trẻ. Bên cạnh đó, việc đào tạo nhân lực chuyên sâu, đặc biệt ở các lĩnh vực biên kịch, sản xuất và lý luận điện ảnh, được xác định là yêu cầu quan trọng. Đại diện Hàn Quốc đề xuất hai nước tăng cường hợp tác phát triển kịch bản, đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ, đồng thời xây dựng cơ chế minh bạch về cấp phép, sở hữu trí tuệ và phân chia lợi nhuận trong các dự án đồng sản xuất. Thông qua diễn đàn, hai nước kỳ vọng mở rộng hợp tác từ sản xuất, phát hành đến đào tạo và ứng dụng công nghệ, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của công nghiệp điện ảnh Việt Nam.



