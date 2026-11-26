Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF VIII) quy tụ 124 tác phẩm điện ảnh, khoảng 1.000 đại biểu, khách mời trong nước và quốc tế. Bên cạnh các hoạt động chiếu phim, tranh giải, liên hoan phim năm nay chú trọng kết nối thị trường, xúc tiến đầu tư và tìm kiếm cơ hội đưa điện ảnh Việt Nam ra thế giới.

Sáng 26/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phối hợp UBND TP Hà Nội tổ chức họp báo giới thiệu Liên hoan phim quốc tế Hà Nội (HANIFF) lần thứ VIII.

Với chủ đề Điện ảnh - Kết nối - Phát triển, liên hoan phim diễn ra từ ngày 28/11 đến 2/12, dự kiến đón khoảng 1.000 đại biểu, khách mời, trong đó có 350 đại biểu quốc tế là các nghệ sĩ, chuyên gia, nhà quản lý, sản xuất, phát hành phim và doanh nghiệp điện ảnh.

Cuộc tranh tài của 7 phim dự sơ tuyển Oscar

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông nhận định qua mỗi kỳ tổ chức, kinh nghiệm, tính chuyên nghiệp trong công tác chuẩn bị, chất lượng nghệ thuật và sức lan tỏa của liên hoan từng bước được tích lũy, củng cố và nâng cao.

HANIFF VIII tiếp tục khẳng định vị thế là điểm hẹn của các nhà làm phim, nghệ sĩ và những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh trong nước, quốc tế.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông chủ trì họp báo. Ảnh: Anh Vũ.

Liên hoan năm nay không chỉ là dịp giới thiệu những tác phẩm có giá trị nghệ thuật, nhân văn mà còn là cầu nối văn hóa, tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ giữa các nền điện ảnh.

“Ý nghĩa này càng rõ nét trong bối cảnh Đảng và Nhà nước dành sự quan tâm đặc biệt cho sự nghiệp phát triển văn hóa. Điện ảnh vừa là loại hình nghệ thuật có sức lan tỏa rộng rãi, vừa là lĩnh vực quan trọng góp phần phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá sức mạnh mềm quốc gia", Thứ trưởng Tạ Quang Đông nêu.

Đáng chú ý, 7/12 phim dài tranh giải tại liên hoan phim năm nay là đại diện các quốc gia tham gia vòng sơ tuyển Oscar lần thứ 99 - năm 2027.

Trong số này có đại diện của Việt Nam là Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh và các tác phẩm Elephant in the Fog, Everytime, Hold on to Me, Silent Friend, Ben’imana, Becoming Human.

Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cũng được lựa chọn là phim khai mạc liên hoan phim. Tác phẩm được trình chiếu với phiên bản dài 141 phút tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia, kết hợp giao lưu với đoàn làm phim ngày 28/11.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội Lê Thị Ánh Mai báo cáo công tác chuẩn bị liên hoan phim.

Một điểm đáng chú ý khác là 5/12 phim dài tranh giải năm nay do các nữ đạo diễn thực hiện, với sự đa dạng trong phong cách sáng tạo, cách khai thác các vấn đề xã hội, tâm lý và thân phận con người.

Trong 5 ngày diễn ra liên hoan phim, các tác phẩm được trình chiếu tại 7 cụm rạp trên địa bàn Hà Nội. Ban tổ chức cũng triển khai các buổi chiếu phim ngoài trời tại Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cầu Giấy và Sơn Tây, kết hợp biểu diễn nghệ thuật, giao lưu với nghệ sĩ.

Vinh danh các phim có doanh thu trên 200 tỷ đồng

Ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh - cho biết liên hoan phim năm nay có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức tổ chức, hướng tới tạo ra những giá trị lâu dài cho ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam.

Lần đầu triển lãm Phim, truyền hình và nội dung số (VFM) được tổ chức trong khuôn khổ HANIFF. Triển lãm có quy mô khoảng 3.000 m2, gần 60 gian hàng, 18 quốc gia và vùng lãnh thổ xác nhận tham gia, 71 nhà mua hàng quốc tế cùng hơn 10 hội thảo chuyên ngành.

Các hoạt động tập trung vào giao dịch bản quyền, xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp, hợp tác sản xuất và phát hành phim. Theo Cục trưởng Cục Điện ảnh, triển lãm được tổ chức bằng nguồn lực xã hội hóa, không sử dụng ngân sách Nhà nước.

Cục trưởng Đặng Trần Cường kỳ vọng HANIFF VIII là nơi những ý tưởng sáng tạo gặp gỡ nguồn lực đầu tư, những tài năng tìm thấy cơ hội phát triển.

HANIFF VIII cũng mở rộng hoạt động vinh danh các nghệ sĩ, nhà làm phim đạt giải thưởng quốc tế, các tác phẩm có doanh thu phòng vé nổi bật trong giai đoạn 2025-2026, đặc biệt là những bộ phim đạt doanh thu trên 200 tỷ đồng.

Đây là cách cơ quan quản lý khuyến khích sự phát triển hài hòa giữa giá trị nghệ thuật, hiệu quả kinh tế và sức lan tỏa của điện ảnh trong đời sống xã hội.

Chợ dự án làm phim tuyển chọn 10 dự án tham gia vòng thuyết trình, trong đó có 5 dự án của Việt Nam gồm Bột và hoa, Bạn muốn hẹn hò?, Nhất quyết không nghèo, Thiên An và Hoàng Thị Thế: Fate and Destiny.

“Với những đổi mới đó, chúng tôi kỳ vọng HANIFF VIII không chỉ là điểm hẹn của những người yêu điện ảnh, mà còn là nơi những ý tưởng sáng tạo gặp gỡ nguồn lực đầu tư, những tài năng tìm thấy cơ hội phát triển, các doanh nghiệp tìm thấy đối tác và điện ảnh Việt Nam có thêm cơ hội vươn ra thế giới”, ông Đặng Trần Cường nhấn mạnh.