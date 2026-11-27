Hành động của Victoria Beckham tại ngày lễ trọng đại của con trai bị cho là giả tạo.

Bộ phim điện ảnh boy love Forty Love đánh dấu Romeo Beckham lần đầu đá sân sang mảng diễn xuất sau nhiều năm theo đuổi công việc người mẫu và từng thử sức với bóng đá. Trong bộ phim tình cảm lấy bối cảnh quần vợt do đạo diễn Pierre-Ange Carlotti thực hiện, quý tử nhà Beckham đảm nhận vai đối thủ của tay vợt trẻ Sacha Gallo (Paul Kircher), với mối quan hệ cạnh tranh dần chuyển thành một chuyện tình lãng mạn. Tác phẩm còn có sự góp mặt của những diễn viên Pháp tên tuổi như Catherine Deneuve, Guillaume Canet và Benjamin Voisin, dự kiến ra rạp tại Pháp từ ngày 25/11.

Buổi công chiếu toàn cầu Forty Love diễn ra mới đây tại rạp Le Grand Rex, Paris, trở thành dịp đặc biệt khi Romeo có bố mẹ David - Victoria Beckham cùng bạn gái Kim Turnbull đến chung vui. Cả gia đình cùng xuất hiện trên thảm đỏ, dành cho nam người mẫu những lời chúc mừng và cử chỉ động viên trước bước ngoặt sự nghiệp. David và Victoria thậm chí còn công khai bày tỏ niềm tự hào về con trai trên mạng xã hội. Tuy nhiên, một đoạn fancam ghi lại khoảnh khắc sau khi cả nhà hoàn tất phần chụp ảnh lại bất ngờ gây tranh cãi, thu hút khoảng 2,3 triệu lượt xem.

Trong clip, khi những người còn lại dường như đã chuẩn bị rời khỏi khu vực chụp hình, Victoria vẫn nán lại bên Romeo. Bà mẹ nổi tiếng vòng cả hai tay qua cổ con trai, trao anh một cái ôm thân mật rồi tiếp tục tiến đến ôm bạn gái Kim Turnbull. Thế nhưng, hành động này lại khiến một bộ phận cư dân mạng nhận xét là giả tạo. Một số ý kiến cho rằng Victoria đang cố tình kéo dài sự hiện diện trước ống kính, biến ngày trọng đại của con trai thành dịp để bản thân chiếm spotlight. Thậm chí, có người còn đặt câu hỏi vì sao một ngôi sao đã nổi tiếng suốt 30 năm như Victoria vẫn cần gây chú ý bằng những hành động như vậy, thay vì để Romeo thực sự trở thành nhân vật trung tâm của buổi tối.

Một bình luận hút nhiều tương tác khẳng định Brooklyn đã đúng về Victoria. Cách Victoria thể hiện tình cảm trước ống kính bị cho là có nhiều điểm tương đồng với hình ảnh người mẹ thích kiểm soát và đặt sự chú ý của công chúng lên hàng đầu mà con trai cả từng mô tả. Cụ thể, hồi tháng 1/2026, Brooklyn Beckham đăng tải tâm thư dài trên Instagram, công khai nói về rạn nứt với bố mẹ và tuyên bố không muốn hòa giải với gia đình. Trong bài viết, anh cáo buộc David và Victoria kiểm soát câu chuyện về gia đình trên truyền thông suốt nhiều năm, đồng thời duy trì những bài đăng mạng xã hội mang tính trình diễn, các sự kiện gia đình và những mối quan hệ thiếu chân thực để bảo vệ hình ảnh nhà Beckham. Brooklyn thậm chí viết rằng gia đình mình coi trọng việc quảng bá hình ảnh và các hợp đồng thương mại hơn những mối quan hệ ruột thịt, với quan niệm "Thương hiệu Beckham là trên hết".

Brooklyn cho biết mẹ từng hủy việc thiết kế váy cưới cho Nicola Peltz vào phút chót, dù trước đó vợ anh rất háo hức được mặc thiết kế của bà. Nghiêm trọng hơn, anh cáo buộc Victoria đã chen ngang điệu nhảy đầu tiên vốn được sắp xếp dành riêng cho cô dâu chú rể trong đám cưới năm 2022. Theo lời Brooklyn, khi MC Marc Anthony gọi anh lên sân khấu, thay vì được khiêu vũ cùng Nicola như kế hoạch, anh lại thấy mẹ mình chờ sẵn. Anh mô tả màn nhảy với mẹ là không phù hợp, khiến bản thân cảm thấy vô cùng khó xử và nhục nhã trước khoảng 500 khách mời. Brooklyn cũng khẳng định bố mẹ từng gây sức ép, thậm chí tìm cách mua chuộc anh để ký nhượng quyền sử dụng tên tuổi trước đám cưới

Chính vì vậy, khi đoạn clip Victoria ôm Romeo và bạn gái Kim Turnbull tại buổi công chiếu Forty Love lan truyền, một số người lập tức tin rằng hành động thể hiện tình cảm với Romeo của Victoria chính là thói quen biến mọi khoảnh khắc thành sân khấu trình diễn của riêng mình.

Dẫu vậy, nhiều người cho rằng phản ứng của Victoria chẳng có gì bất thường, bởi đây là lần đầu Romeo ra mắt với tư cách diễn viên và việc một người mẹ ôm con, thể hiện niềm tự hào trước cột mốc quan trọng hoàn toàn dễ hiểu. Hơn nữa, bà cũng dành sự quan tâm tương tự cho Kim Turnbull, cho thấy mong muốn chào đón và chia sẻ niềm vui với bạn gái của con trai. Theo một nhóm cư dân mạng, Victoria đơn giản chỉ đang tận hưởng khoảnh khắc gia đình, còn việc một cái ôm bị "biến tướng" thành pha tranh giành center phần nào cho thấy công chúng đang quá khắt khe với mọi nhất cử nhất động của nhà Beckham.

Một số bình luận của netizen: - Đúng như những gì Brooklyn đã từng nói, không sai một ly. - Bả chỉ muốn bả đẹp trước ống kính thôi. - Vic nổi tiếng suốt 30 năm qua rồi, tại sao cổ vẫn phải làm vậy? - Chuyện thường thôi mà. Mọi người quan trọng hoá vấn đề thật sự. - Hơi "cầu diễn" trước truyền thông. Vic nên tém tém lại chút. - Mẹ con người ta ủng hộ, động viên nhau thôi. Mấy bà overthinking quá.

Forty Love là bộ phim điện ảnh đầu tay của Romeo Beckham, do nhiếp ảnh gia thời trang người Pháp Pierre-Ange Carlotti đảm nhận vai trò đạo diễn. Tác phẩm thuộc thể loại chính kịch, lãng mạn pha chút giật gân, lấy bối cảnh thế giới quần vợt chuyên nghiệp. Phim xoay quanh Sacha Gallo (Paul Kircher), tay vợt 21 tuổi được cha huấn luyện từ nhỏ với giấc mơ chinh phục danh hiệu lớn đầu tiên tại Paris. Cuộc sống và những mục tiêu của Sacha bắt đầu đảo lộn khi Noah Fontaine (Romeo Beckham), một đối thủ mới đầy cuốn hút xuất hiện. Mối quan hệ giữa hai chàng trai dần vượt khỏi ranh giới cạnh tranh thể thao, đan xen giữa sự hấp dẫn, những toan tính tâm lý và cảm xúc khó gọi tên.

Bên cạnh Romeo Beckham và Paul Kircher, Forty Love còn quy tụ dàn diễn viên Pháp đáng chú ý như Guillaume Canet, Benjamin Voisin và huyền thoại màn bạc Catherine Deneuve. Phim có thời lượng 97 phút, được quay tại Monaco, Cannes và Paris, chính thức ra rạp tại Pháp từ ngày 25/11/2026, sau buổi công chiếu toàn cầu ở Paris hôm 17/11. Trong cuộc phỏng vấn quảng bá phim, Romeo chia sẻ mình vốn yêu điện ảnh từ lâu và xem Forty Love là cơ hội diễn xuất đầu tiên mà bản thân muốn nắm bắt nghiêm túc.