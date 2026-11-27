Đây cũng là gương mặt cực kỳ quen thuộc trên màn ảnh rộng năm nay.

Những ngày gần đây, Trại Giam Hạnh Phúc là một trong những bộ phim Việt nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Bên cạnh những cái tên như Tuấn Trần, Lương Thế Thành, Tiến Luật hay Ma Ran Đô, dàn nhân vật trong buồng giam số 9 cũng trở thành chủ đề được khán giả bàn luận. Trong đó, La Thành là gương mặt để lại dấu ấn với vai Lê Quốc Thuận.

La Thành trong Trại Giam Hạnh Phúc

Trong phim, La Thành hóa thân thành một tù nhân có quá khứ không mấy êm đẹp, từng bị bắt vì hành hung bạn gái. Những tổn thương trong chuyện tình cảm khiến Thuận dần mất niềm tin vào phụ nữ. Khi bước vào môi trường cải tạo, nhân vật này có những tương tác thú vị với Ngọc (Tạ Lâm), mở ra tuyến câu chuyện vừa hài hước, vừa mang màu sắc tình cảm. Nằm trong nhóm tù nhân ở buồng D9, Thuận góp phần tạo nên những mảng miếng tung hứng, giúp không khí bộ phim có thêm những khoảng nghỉ giữa các tình huống căng thẳng.

La Thành và Tạ Lâm tạo nên mối quan hệ "đơm hoa" nơi chốn nhà tù

Cứ sáp lại là cãi nhau nhưng lại dành tình cảm cho nhau

Đây cũng là kiểu nhân vật phù hợp với sở trường của La Thành. Không sở hữu ngoại hình điển trai theo khuôn mẫu nam chính điện ảnh, nam diễn viên lại có nét duyên riêng nhờ biểu cảm linh hoạt, cách nhả thoại tự nhiên và khả năng tạo tiếng cười từ những tình huống đời thường. Anh thường được giao những vai có tính cách tưng tửng, đôi khi có phần ngô nghê, nhưng vẫn có thể chuyển sang những sắc thái cảm xúc khác khi câu chuyện đòi hỏi.

Trước Trại Giam Hạnh Phúc, La Thành đã có nhiều năm hoạt động ở cả sân khấu kịch lẫn điện ảnh. Sinh năm 1987, anh từng là gương mặt quen thuộc tại sân khấu Thế Giới Trẻ, tham gia các vở diễn như Chuyện Tình Bangkok, Thần Tiên Cũng Nổi Điên... Đây là môi trường giúp nam diễn viên tích lũy kinh nghiệm biểu diễn, rèn luyện khả năng tung hứng và làm chủ nhịp diễn trước khán giả.

Trên màn ảnh, La Thành bắt đầu góp mặt trong nhiều dự án từ khá sớm. Anh từng tham gia 49 Ngày (2015), Bệnh Viện Ma (2016), Yêu Là Phải Xài Chiêu (2016), 49 Ngày 2 (2017)... Dù phần lớn đảm nhận vai phụ, nam diễn viên vẫn được chú ý nhờ nét diễn có duyên, không quá gượng ép hay phụ thuộc vào những miếng hài được sắp đặt sẵn.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang có những bước tiến đáng kể, La Thành lại vướng vào biến cố lớn. Khoảng năm 2016 - 2017, nam diễn viên gần như biến mất khỏi các hoạt động nghệ thuật, khiến nhiều đồng nghiệp mất liên lạc. Nguyên nhân sau đó được anh tiết lộ là khoản nợ 3 tỷ đồng phát sinh từ việc hùn vốn làm ăn thất bại, cộng thêm những quyết định sai lầm ngoài luồng. Trong 7 tháng ở ẩn, anh lánh về Long An (nay là Tây Ninh), sống nương tựa tại một lò bánh mì của người bà con, phụ giúp công việc buôn bán qua ngày và gần như sống khép kín.

Đến cuối năm 2017, La Thành bắt đầu trở lại sân khấu kịch. Tuy nhiên, việc tái xuất không đồng nghĩa với chuyện mọi thứ lập tức trở lại như cũ. Song, anh vẫn nhận được sự động viên và giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp, đặc biệt là Trấn Thành. Không chỉ thăm hỏi và hỗ trợ về mặt tài chính để bạn vơi bớt áp lực trước mắt, Trấn Thành còn giữ lời hứa tạo cơ hội nghề nghiệp khi trực tiếp mời La Thành tham gia các dự án phim ảnh do mình sản xuất. Lời hứa được thực hiện vào năm 2021, khi Trấn Thành thực hiện Bố Già. La Thành được giao vai Út Quý - người đàn ông thường xuyên say xỉn, nợ nần và gây hấn với những người thân trong gia đình.

Bố Già trở thành một cột mốc quan trọng trong hành trình trở lại của La Thành. Bộ phim đạt doanh thu phòng vé hàng trăm tỷ đồng, giúp nam diễn viên một lần nữa xuất hiện trước đông đảo khán giả sau thời gian dài vắng bóng. Cũng trong năm 2021, anh góp mặt trong Chị Mười Ba: 3 Ngày Sinh Tử, tiếp tục có cơ hội làm việc trong một dự án điện ảnh được chú ý.

La Thành trong Bố Già

Sau đó, La Thành không ngừng duy trì hoạt động nghệ thuật. Anh lần lượt tham gia Chìa Khóa Trăm Tỷ, Cù Lao Xác Sống, Duyên Ma, Giao Lộ 8675, Bến Phà Xác Sống... Đây đều là những dự án có màu sắc khác nhau, từ hài, tình cảm đến kinh dị, cho thấy nam diễn viên không bó hẹp bản thân trong một dạng vai nhất định. Năm 2024, La Thành tiếp tục gây chú ý với Làm Giàu Với Ma của đạo diễn Trung Lùn. Bộ phim đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng, mang đến cho anh thêm một cơ hội xuất hiện trong tác phẩm điện ảnh ăn khách. Đến năm 2025, nam diễn viên tiếp tục góp mặt trong Làm Giàu Với Ma 2: Cuộc Chiến Hột Xoàn.

Dù chưa có nhiều cơ hội đảm nhận vai chính, La Thành vẫn được các nhà sản xuất và đồng nghiệp tin tưởng nhờ kinh nghiệm diễn xuất cùng khả năng hoàn thành tốt những nhân vật được giao.

La Thành trong Làm Giàu Với Ma

Ở thời điểm hiện tại, La Thành đã giải quyết được phần lớn khoản nợ cũ. Trong năm 2026, bên cạnh Trại Giam Hạnh Phúc, nam diễn viên cũng có độ phủ sóng đáng kể trên màn ảnh rộng qua các phim như Báu Vật Trời Cho, Quỷ Bắt Hồn, Trại Buôn Người. Ngoài lịch trình đóng phim và diễn kịch, nam diễn viên còn chăm chỉ livestream, kinh doanh giày dép trên mạng xã hội để có thêm thu nhập. Cơn sốt từ Trại Giam Hạnh Phúc lần này không chỉ là một thành tích phòng vé mới mà còn cho thấy sức bền nghề nghiệp của một nghệ sĩ biết đứng dậy sau vấp ngã.