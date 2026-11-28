Khán giả đã hết kiên nhẫn với Park Min Young.

Ngày 25/11 vừa qua, Park Min Young chính thức tái xuất màn ảnh nhỏ với Nine To Six, bộ phim tình cảm công sở đóng cặp cùng Yook Sung Jae. Trong phim, nữ diễn viên hóa thân thành Kang Yi Ji, phó trưởng phòng pháp chế của một tập đoàn ô tô. Là người phụ nữ lý trí, độc lập và hết lòng với sự nghiệp, cô đã dành suốt 10 năm để gây dựng vị trí trong công ty, gần như gác lại chuyện tình cảm cá nhân. Cuộc sống của Yi Ji bắt đầu có những chuyển biến khi cô gặp Han Sun Woo (Yook Sung Jae), chàng thực tập sinh trẻ tuổi, ấm áp và giàu cảm xúc. Từ cuộc gặp gỡ đầy hiểu lầm, cả hai dần trở nên thân thiết, cùng đối mặt với những rắc rối chốn công sở và nảy sinh tình cảm.

Ngay từ tập đầu tiên, Nine To Six ghi nhận rating trung bình toàn quốc 3,6%, có thời điểm đạt đỉnh 5,1%. Tuy nhiên, sang tập 2 phát sóng ngày 26/11, tỷ suất người xem giảm xuống còn 3,1%, mất 0,5 điểm phần trăm so với ngày ra mắt. Dù vẫn đứng đầu trong nhóm phim truyền hình phát sóng ngày thường theo một số thống kê, màn khởi động này chưa tạo được cú hích như kỳ vọng.

Và dường như, vấn đề không chỉ nằm ở sức hút của riêng Nine To Six. Mới đây, một chủ đề trên mạng xã hội X thu hút nhiều bàn luận khi khán giả thẳng thắn bày tỏ sự mệt mỏi với những vai diễn công sở của Park Min Young. Một tài khoản viết: “Đây sẽ là bộ phim tình cảm công sở cuối cùng của Park Min Young mà tôi xem. Tôi rất yêu quý cô ấy, nhưng nếu cô ấy không thể lựa chọn thể loại khác thì có lẽ chúng ta phải nói lời tạm biệt tại đây”. Bình luận này phần nào phản ánh tâm lý của những người xem đã bắt đầu cảm thấy nhàm chán khi nữ diễn viên liên tục xuất hiện với hình tượng phụ nữ thành đạt, thanh lịch và vướng vào những mối tình chốn văn phòng.

Thực tế, Nine to Six không phải lần đầu Park Min Young đảm nhận hình tượng phụ nữ thành đạt giữa môi trường văn phòng. Năm 2018, cô từng tạo nên cơn sốt với What's Wrong with Secretary Kim (Thư Ký Kim Sao Thế?), trong vai Kim Mi So, nữ thư ký tài giỏi quyết định nghỉ việc sau nhiều năm tận tụy bên cạnh vị phó chủ tịch Lee Young Joon (Park Seo Joon). Bộ phim thành công vang dội, đưa hình tượng thư ký xinh đẹp, thông minh của Park Min Young trở thành một trong những dấu ấn khó quên trên màn ảnh Hàn. Chỉ một năm sau, cô tiếp tục xuất hiện trong Her Private Life (Bí Mật Nàng Fangirl), hóa thân thành Sung Deok Mi, nữ quản lý phòng trưng bày nghệ thuật có cuộc sống hai mặt: ban ngày là nhân viên mẫn cán, ban đêm lại là fangirl cuồng nhiệt. Chuyện tình giữa cô và giám đốc Ryan Gold (Kim Jae Wook) tiếp tục khai thác mô-típ tình yêu chốn công sở.

Đến năm 2022, Park Min Young trở lại với Forecasting Love and Weather (Dự Báo Tình Yêu Và Thời Tiết), đóng cặp cùng Song Kang. Lần này, cô vào vai Jin Ha Kyung, nữ trưởng nhóm dự báo thời tiết nghiêm túc, nguyên tắc, có mối quan hệ tình cảm với đồng nghiệp trẻ tuổi Lee Si Woo. Cũng trong năm này, nữ diễn viên góp mặt trong Love in Contract (Hợp Đồng Tình Yêu), đảm nhận vai một cô gái cung cấp dịch vụ làm vợ hợp đồng chuyên nghiệp, thường xuyên phải cân bằng những mối quan hệ với khách hàng. Dù không hoàn toàn thuộc dòng phim công sở, tác phẩm vẫn tiếp tục đặt chuyện tình cảm của nhân vật vào những mối quan hệ mang tính công việc. Sau đó, Marry My Husband (Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi) trở thành hit phim của 2024, giới thiệu hành trình trả thù của nhân vật Kang Ji Won.

Nhìn lại chặng đường này, có thể thấy Park Min Young không hẳn chỉ đóng một kiểu nhân vật, nhưng những vai diễn thành công nhất của cô trong nhiều năm qua lại thường xoay quanh hình tượng phụ nữ hiện đại, độc lập, có năng lực chuyên môn, diện trang phục công sở thanh lịch và vướng vào những mối tình với đồng nghiệp hoặc cấp trên. Ngay cả khi bối cảnh, nghề nghiệp và tính cách nhân vật có sự thay đổi, công thức quen thuộc vẫn phần nào được giữ lại. Điều này từng là lợi thế giúp Park Min Young xây dựng thương hiệu riêng, nhưng cũng có nguy cơ trở thành chiếc khuôn bó hẹp khả năng biến hóa của nữ diễn viên.

Đó cũng là lý do một bộ phận khán giả bắt đầu cảm thấy thiếu mới mẻ khi Nine To Six tiếp tục đưa cô trở lại với hình tượng nữ nhân viên văn phòng tài giỏi, lý trí nhưng trắc trở trong tình yêu. Thay vì háo hức chờ đợi một màn kết hợp mới, người xem lại có cảm giác đang chứng kiến một phiên bản khác của những vai diễn từng được Park Min Young thể hiện trước đây. Trong bối cảnh khán giả ngày càng đòi hỏi sự đa dạng về kịch bản và khả năng biến hóa của diễn viên, việc liên tục khai thác một hình tượng đã quá quen thuộc có thể khiến sức hút ban đầu giảm sút.

Những con số không bao giờ nói dối và khán giả đang dần mất kiên nhẫn với Park Min Young. Sau thành công vang dội của Marry My Husband, sự nghiệp truyền hình của Park Min Young chưa duy trì được đà thăng hoa tương tự. Confidence Queen gây thất vọng khi rating trung bình chỉ đạt khoảng 1,3%, thậm chí có tập rơi xuống dưới ngưỡng 1%. Trong khi đó, Siren's Kiss mang đến tín hiệu khả quan với rating 4,5% cho tập cuối.

Tất nhiên, còn quá sớm để khẳng định sự lặp lại trong lựa chọn kịch bản là nguyên nhân trực tiếp khiến rating Nine To Six đi xuống. Chất lượng nội dung, nhịp phim, sức hút của các nhân vật và sự cạnh tranh từ những tác phẩm cùng khung giờ đều có thể tác động đến thành tích. Tuy nhiên, sau nhiều năm gắn liền với những bộ trang phục thanh lịch, bàn làm việc và chuyện tình chốn văn phòng, có lẽ điều người xem mong đợi lúc này là một Park Min Young hoàn toàn khác biệt, thay vì tiếp tục chứng kiến cô bước vào một công ty mới với câu chuyện tình yêu quen thuộc.